Vibrații la blocarea convertizorului: cum recunoști trepidația specifică unei cutii automate

Problema poate fi confundată cu rateurile motorului, cu deteriorarea suporturilor de transmisie sau cu dezechilibrarea roților. Diferențierea este importantă deoarece soluțiile de reparație sunt complet diferite, iar înlocuirea unor componente fără identificarea cauzei poate genera cheltuieli inutile.

Cum funcționează blocarea convertizorului și de ce apar trepidațiile

Convertizorul de cuplu este un dispozitiv hidrodinamic utilizat de numeroase transmisii automate convenționale pentru transmiterea cuplului dintre motor și cutia de viteze. În anumite condiții, acesta permite diferențe de rotație între motor și transmisie, oferind o cuplare progresivă.

Această funcționare implică însă pierderi energetice, deoarece o parte din energia transmisă este disipată sub formă de căldură în fluid. Pentru reducerea pierderilor, multe convertizoare moderne includ un ambreiaj de blocare, cunoscut sub abrevierea TCC.

Atunci când condițiile permit, ambreiajul realizează o legătură mecanică între elementele convertizorului, reducând sau eliminând alunecarea hidrodinamică. La unele transmisii, cuplarea poate fi progresivă și controlată cu o anumită alunecare.

Dacă suprafețele de fricțiune sunt uzate sau condițiile hidraulice nu permit aplicarea uniformă a ambreiajului, pot apărea oscilații rapide ale cuplului transmis. Acestea sunt percepute de șofer sub forma unei trepidații.

Simptomul apare frecvent la accelerație redusă, în timpul deplasării constante sau la o urcare ușoară, atunci când transmisia încearcă să mențină blocarea convertizorului.

Un indiciu este faptul că vibrația poate dispărea atunci când transmisia modifică starea ambreiajului de blocare. Totuși, această observație nu confirmă singură defectul, deoarece schimbarea sarcinii poate modifica și alte vibrații ale automobilului.