Vești proaste de la ANM. Cât mai țin ploile, vijeliile și grindina în România. Noi avertizări de vreme severă pentru mai multe județe

Potrivit ANM, în aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, dar și căderi de grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp.

Tot joi, o avertizare Cod galben este în vigoare și pentru județele Dâmbovița și Prahova, unde meteorologii estimează precipitații mai abundente, cu acumulări de 20-40 l/mp, însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt de aproximativ 50 km/h.

Vremea rea continuă și vineri

ANM a emis o nouă atenționare Cod galben și pentru ziua de 24 iulie, în intervalul 12:00-21:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce pot atinge 70 km/h.

Meteorologii avertizează că, pe arii restrânse, va cădea grindină cu diametrul de până la 3 centimetri, iar în intervale scurte sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de 20-30 l/mp, izolat chiar peste 40-50 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în restul țării, chiar dacă zonele respective nu se află sub avertizare meteorologică.

Risc de viituri și recomandări pentru populație

Pe lângă avertizările meteorologice, autoritățile monitorizează și evoluția debitelor râurilor. În urma ploilor abundente, au fost emise avertizări hidrologice pentru mai multe bazine hidrografice, existând riscul producerii unor viituri rapide și al unor inundații locale, în special pe râurile mici și pe versanți.