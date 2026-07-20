V2L și V2G, pe înțelesul tuturor: când mașina electrică devine power bank și când devine parte din rețea

În jurul acestei idei au apărut mai multe prescurtări care sună asemănător și sunt frecvent confundate: V2L, V2H, V2B și V2G. Toate pornesc de la conceptul Vehicle-to-Everything, prescurtat V2X, dar nu oferă aceleași lucruri și nu necesită aceeași infrastructură. Un automobil care poate alimenta un espressor în camping nu este automat capabil să susțină instalația electrică a unei case și cu atât mai puțin să injecteze legal energie în rețeaua națională.

Diferențele devin importante inclusiv în România, unde poți cumpăra deja modele cu V2L, în timp ce integrarea completă V2G depinde încă de stații bidirecționale, contoare, contracte, furnizori, distribuitori și reguli comune de comunicare. Tehnologia există, dar experiența promisă de producători nu se rezumă la montarea unui adaptor în portul de încărcare.

Ce înseamnă V2L, V2H și V2G și de ce nu sunt același lucru

V2L vine de la Vehicle-to-Load și este cea mai simplă formă de utilizare a bateriei în sens invers. Mașina transformă curentul continuu stocat în acumulator în curent alternativ, asemănător celui disponibil la o priză obișnuită de 230 de volți. Conectezi un adaptor la portul de încărcare sau folosești priza instalată în habitaclu, iar automobilul devine o sursă portabilă de energie.

În funcție de model și de piață, puterea disponibilă este frecvent de aproximativ 3,5-3,6 kW. Hyundai indică până la 3,6 kW pentru modelele europene echipate cu V2L, iar Kia promovează valori similare pentru EV6. În România, Hyundai IONIQ 5 și Kia EV6 sunt comercializate cu această funcție, fie printr-o priză interioară, fie printr-un adaptor conectat în portul exterior.

V2H, adică Vehicle-to-Home, merge considerabil mai departe. Mașina nu mai alimentează un singur aparat, ci instalația casei. Pentru asta este necesară o stație bidirecțională compatibilă, un sistem care separă locuința de rețeaua publică în cazul unei pene și un tablou electric configurat corespunzător. Fără această separare, energia trimisă de mașină ar putea ajunge în cablurile stradale în timp ce o echipă tehnică lucrează la ele, cu riscuri evidente.

V2B, Vehicle-to-Building, funcționează după același principiu, dar la nivelul unei clădiri de birouri, al unui depozit, al unei fabrici sau al unei parcări pentru flote. Mai multe automobile pot fi coordonate astfel încât să reducă puterea absorbită de clădire în orele de vârf. Pentru o companie, economia poate veni nu doar din energia propriu-zisă, ci și din evitarea unor vârfuri de consum costisitoare.

V2G, Vehicle-to-Grid, presupune conectarea bateriei la sistemul energetic public. Mașina poate fi încărcată atunci când există energie abundentă și ieftină, apoi poate trimite o parte înapoi atunci când consumul crește sau producția regenerabilă scade. Comisia Europeană descrie încărcarea bidirecțională drept o metodă prin care vehiculele electrice pot funcționa ca sisteme distribuite de stocare, contribuind la flexibilitatea și reziliența rețelei.