V2L și V2G, pe înțelesul tuturor: când mașina electrică devine power bank și când devine parte din rețea
O mașină electrică petrece cea mai mare parte a zilei parcată, exact ca una cu motor termic, numai că în podeaua ei se află o baterie care poate stoca suficientă energie pentru a acoperi consumul obișnuit al unei locuințe timp de mai multe zile. Până de curând, acea energie avea o singură destinație: motorul electric. Încărcai bateria ca să te deplasezi, iar automobilul consuma treptat energia până la următoarea oprire la priză.
Încărcarea bidirecțională schimbă această relație. Energia nu mai circulă doar din rețea către mașină, ci poate pleca și în sens invers. Automobilul poate alimenta un laptop, un frigider, unelte electrice, o casă sau, în cele mai avansate scenarii, poate trimite energie în rețeaua publică atunci când cererea este mare. Practic, bateria pentru care ai plătit deja nu mai stă nefolosită în parcare, ci devine o resursă energetică mobilă.
În jurul acestei idei au apărut mai multe prescurtări care sună asemănător și sunt frecvent confundate: V2L, V2H, V2B și V2G. Toate pornesc de la conceptul Vehicle-to-Everything, prescurtat V2X, dar nu oferă aceleași lucruri și nu necesită aceeași infrastructură. Un automobil care poate alimenta un espressor în camping nu este automat capabil să susțină instalația electrică a unei case și cu atât mai puțin să injecteze legal energie în rețeaua națională.
Diferențele devin importante inclusiv în România, unde poți cumpăra deja modele cu V2L, în timp ce integrarea completă V2G depinde încă de stații bidirecționale, contoare, contracte, furnizori, distribuitori și reguli comune de comunicare. Tehnologia există, dar experiența promisă de producători nu se rezumă la montarea unui adaptor în portul de încărcare.
Ce înseamnă V2L, V2H și V2G și de ce nu sunt același lucru
V2L vine de la Vehicle-to-Load și este cea mai simplă formă de utilizare a bateriei în sens invers. Mașina transformă curentul continuu stocat în acumulator în curent alternativ, asemănător celui disponibil la o priză obișnuită de 230 de volți. Conectezi un adaptor la portul de încărcare sau folosești priza instalată în habitaclu, iar automobilul devine o sursă portabilă de energie.
În funcție de model și de piață, puterea disponibilă este frecvent de aproximativ 3,5-3,6 kW. Hyundai indică până la 3,6 kW pentru modelele europene echipate cu V2L, iar Kia promovează valori similare pentru EV6. În România, Hyundai IONIQ 5 și Kia EV6 sunt comercializate cu această funcție, fie printr-o priză interioară, fie printr-un adaptor conectat în portul exterior.
V2H, adică Vehicle-to-Home, merge considerabil mai departe. Mașina nu mai alimentează un singur aparat, ci instalația casei. Pentru asta este necesară o stație bidirecțională compatibilă, un sistem care separă locuința de rețeaua publică în cazul unei pene și un tablou electric configurat corespunzător. Fără această separare, energia trimisă de mașină ar putea ajunge în cablurile stradale în timp ce o echipă tehnică lucrează la ele, cu riscuri evidente.
V2B, Vehicle-to-Building, funcționează după același principiu, dar la nivelul unei clădiri de birouri, al unui depozit, al unei fabrici sau al unei parcări pentru flote. Mai multe automobile pot fi coordonate astfel încât să reducă puterea absorbită de clădire în orele de vârf. Pentru o companie, economia poate veni nu doar din energia propriu-zisă, ci și din evitarea unor vârfuri de consum costisitoare.
V2G, Vehicle-to-Grid, presupune conectarea bateriei la sistemul energetic public. Mașina poate fi încărcată atunci când există energie abundentă și ieftină, apoi poate trimite o parte înapoi atunci când consumul crește sau producția regenerabilă scade. Comisia Europeană descrie încărcarea bidirecțională drept o metodă prin care vehiculele electrice pot funcționa ca sisteme distribuite de stocare, contribuind la flexibilitatea și reziliența rețelei.
Trebuie făcută și diferența dintre putere și cantitatea totală de energie. Puterea, exprimată în kW, arată câte aparate poți alimenta simultan. Energia, măsurată în kWh, arată cât timp le poți ține în funcțiune. O ieșire V2L de 3,6 kW nu înseamnă că bateria are doar 3,6 kWh, ci că aparatele conectate nu trebuie să depășească împreună puterea maximă permisă.
O mașină cu o baterie de 77 kWh poate păstra, teoretic, zeci de kilowați-oră pentru alimentarea unor consumatori externi. În practică există pierderi de conversie, limite stabilite de producător și un nivel minim la care sistemul oprește descărcarea pentru a păstra energie suficientă deplasării. Chiar și așa, rezerva disponibilă este mult mai mare decât cea oferită de o baterie portabilă obișnuită.
Când V2L este cu adevărat util și ce nu ar trebui să conectezi
V2L este funcția pe care o poți folosi cel mai ușor în prezent, fără contract cu furnizorul de energie și fără modificarea instalației locuinței. În camping, mașina poate alimenta iluminatul, un frigider portabil, un laptop, un proiector, un espressor sau echipamente pentru gătit, atât timp cât puterea lor totală rămâne sub limita sistemului.
La o casă aflată într-o zonă în care apar întreruperi, poți menține temporar în funcțiune frigiderul, routerul, câteva corpuri de iluminat și dispozitivele de comunicație. O centrală termică pe gaz are nevoie de energie electrică pentru pompe și electronică, iar un consum relativ redus poate fi susținut multe ore de bateria automobilului. Totuși, aparatul trebuie alimentat printr-o soluție corectă, nu prin improvizații care trimit curent în instalația casei printr-o priză obișnuită.
Așa-numitul cablu „tată-tată”, introdus într-o priză a casei pentru a energiza circuitele din sens invers, este periculos. Poate lăsa pini metalici sub tensiune, poate alimenta accidental rețeaua exterioară și poate produce incendii sau electrocutări. V2L trebuie folosit direct cu aparatele conectate la adaptor sau printr-o intrare de rezervă instalată de un electrician și izolată corect de rețea.
Puterea de aproximativ 3,6 kW este generoasă pentru electronice și electrocasnice obișnuite, dar nu trebuie confundată cu alimentarea completă a unei case moderne. Un cuptor electric, o plită cu inducție, un boiler, un uscător de rufe sau o pompă de căldură pot solicita individual o parte mare din puterea disponibilă. Dacă pornesc simultan, protecția mașinii poate întrerupe alimentarea.
Trebuie luat în calcul și curentul mare cerut la pornire de anumite aparate. Un frigider, un compresor, o pompă de apă sau o unealtă electrică poate consuma pentru o fracțiune de secundă mult peste valoarea nominală. Deși mașina are protecții, nu înseamnă că orice dispozitiv aflat sub 3,6 kW pe etichetă va porni fără probleme în orice combinație.
În România există deja mai multe exemple accesibile comercial. Kia EV6 poate furniza aproximativ 3,5-3,6 kW, iar Hyundai IONIQ 5 oferă atât posibilitatea utilizării unui adaptor exterior, cât și o priză amplasată în habitaclu, în funcție de echipare. Renault promovează local V2L pe Renault 5 E-Tech și pe Scenic E-Tech, modelele fiind oferite cu încărcătoare capabile de funcții bidirecționale în anumite configurații.
V2L poate fi folosit și pentru a ajuta un alt automobil electric, dar transferul nu seamănă cu încărcarea rapidă. Mașina donatoare alimentează încărcătorul portabil al celeilalte mașini, iar energia ajunge lent în baterie. Este o soluție de urgență, suficientă pentru câțiva kilometri necesari până la o stație, nu o metodă eficientă de încărcare regulată.
Înainte să folosești funcția, verifică limita de descărcare configurată în meniul mașinii. Dacă stabilești un prag de 30%, alimentarea externă se va opri când bateria ajunge la acel nivel. Astfel, nu riști să consumi energia necesară pentru întoarcerea acasă. Ia în calcul și faptul că autonomia estimată poate scădea mai repede iarna, iar rezerva păstrată trebuie adaptată distanței și temperaturii.
Cum transformă V2G mii de mașini într-o baterie uriașă pentru rețea
V2G nu înseamnă că operatorul sistemului energetic poate descărca oricând bateria mașinii fără acordul proprietarului. Într-o implementare normală, stabilești un nivel minim de încărcare, ora la care intenționezi să pleci și autonomia de care ai nevoie. Un sistem de administrare decide când este avantajos să încarce și când poate restitui temporar energie, fără să treacă sub limitele alese.
Între șofer și rețea poate exista un agregator, adică un serviciu care coordonează mii de baterii. O singură mașină nu schimbă semnificativ echilibrul unei țări, dar 10.000 de automobile care pot livra câte 5 kW reprezintă, împreună, o capacitate instantanee de 50 MW. Pentru rețea, reacția rapidă este importantă deoarece producția și consumul trebuie menținute permanent în echilibru.
Un scenariu simplificat începe la prânz, când panourile fotovoltaice produc mult, dar consumul nu este maxim. Mașinile parcate se încarcă. Seara, când oamenii pornesc plitele, aparatele de aer condiționat și electrocasnicele, automobilele conectate pot restitui o cantitate limitată de energie. Peste noapte, când cererea scade, bateriile sunt încărcate din nou până la nivelul necesar plecării de dimineață.
Pentru ca acest sistem să funcționeze, nu este suficient ca bateria să accepte descărcarea. Mașina și stația trebuie să comunice, să negocieze puterea, să confirme identitatea utilizatorului, să respecte limitele rețelei și să înregistreze energia în ambele sensuri. Standardul ISO 15118-20 definește mesajele și secvențele de comunicare necesare transferului bidirecțional dintre vehicul și echipamentul de încărcare.
Mai este necesar un contor capabil să măsoare separat energia consumată și energia livrată, precum și un contract care stabilește cum este remunerat proprietarul. Prețul energiei nu este singura componentă posibilă. Bateria poate fi plătită și pentru disponibilitate, reglarea frecvenței sau reducerea consumului în intervale critice, în funcție de structura pieței locale.
Programele comerciale rămân însă inegale. Departamentul american al Energiei arată că stimulentele și programele prin care vehiculele furnizează servicii rețelei nu sunt încă răspândite pe scară largă și că posibilitatea injecției depinde de acordurile operatorului local. Situația este asemănătoare în Europa: standardele și proiectele avansează, dar compatibilitatea dintre mașină, stație, furnizor și operator nu este încă universală.
Renault se numără printre producătorii care încearcă să transforme V2G într-un serviciu comercial european, combinând mașina, stația bidirecțională și administrarea energiei. În 2026, grupul a reunit aceste soluții sub marca Plug Inn, stația PowerBox fiind asociată unui serviciu inteligent de încărcare V2G pe piețele compatibile. Faptul că un automobil dispune de încărcător bidirecțional nu garantează însă că serviciul complet este disponibil în fiecare țară.
V2H poate ajunge mai repede la utilizatori decât V2G, deoarece energia rămâne în instalația proprie și nu este comercializată în rețeaua publică. Volkswagen a demonstrat, de exemplu, utilizarea unor modele ID. cu baterie netă de 77 kWh pentru stocarea energiei într-un sistem casnic compatibil. Constructorul estima că, la un consum de aproximativ 15 kWh pe zi, o asemenea baterie ar putea susține o locuință timp de mai multe zile, în funcție de rezerva păstrată pentru condus.
Ce se întâmplă cu bateria și cât de realist este V2G în România
Prima temere este degradarea bateriei. Orice ciclu de încărcare și descărcare contribuie la uzură, dar efectul nu depinde doar de cantitatea de energie transferată. Temperaturile ridicate, menținerea îndelungată la 100%, descărcarea profundă și puterile foarte mari pot influența bateria mai mult decât ciclurile superficiale desfășurate într-un interval moderat.
Un sistem V2G bine administrat nu ar trebui să golească bateria în fiecare seară. Poate lucra între 40% și 70%, poate transfera cantități mici și poate respecta limitele termice ale automobilului. În unele situații, încărcarea controlată poate chiar reduce timpul petrecut de baterie la niveluri extreme, însă avantajul depinde de algoritm, chimia acumulatorului și comportamentul utilizatorului.
Garanția trebuie verificată pentru fiecare model și piață. Nu toate automobilele care pot evacua energie prin V2L sunt omologate pentru V2H sau V2G, iar utilizarea unor stații neaprobate poate ridica probleme. Un producător poate permite alimentarea aparatelor, dar poate limita numărul total de ore, energia transferată sau compatibilitatea cu anumite sisteme casnice.
Economia pentru proprietar nu este garantată. Ca V2G să merite financiar, diferența dintre prețul energiei cumpărate și compensația primită trebuie să acopere pierderile de conversie, costul stației, taxele și uzura suplimentară. Dacă energia este cumpărată și vândută aproape la același preț, recuperarea investiției poate dura foarte mult.
Situația devine mai atractivă pentru cine are panouri fotovoltaice. În loc să livrezi imediat surplusul în rețea, îl poți păstra în mașină și îl poți folosi seara în casă. Automobilul funcționează astfel ca o baterie rezidențială de capacitate mare, deși are dezavantajul evident că pleacă din curte atunci când îl conduci.
În România, ANRE a creat reguli pentru energia stocată și reintrodusă în rețea, inclusiv eliminarea dublării anumitor tarife pentru sistemele de stocare. Acest lucru ajută dezvoltarea pieței, dar nu echivalează automat cu existența unui program V2G disponibil oricărui proprietar de mașină electrică. Integrarea vehiculului presupune proceduri tehnice și comerciale suplimentare față de un acumulator staționar.
În prezent, V2L este partea matură și ușor de folosit pentru șoferul român. Cumperi o mașină compatibilă, adaptorul potrivit și poți alimenta direct aparate în limita indicată de producător. V2H este posibil tehnic pentru anumite modele, dar necesită o instalație dedicată. V2G rămâne etapa în care automobilul, stația, distribuitorul, furnizorul și regulile pieței trebuie să se întâlnească.
Când compari două mașini electrice, nu te opri la mențiunea „încărcare bidirecțională”. Verifică dacă modelul oferă doar V2L sau și V2H ori V2G, care este puterea maximă, dacă adaptorul este inclus, ce stație trebuie instalată și dacă serviciul funcționează efectiv în România. O funcție prezentă în fișa tehnică poate rămâne inutilizabilă până când apar infrastructura și contractele potrivite.
Pe termen lung, milioane de automobile conectate pot reduce presiunea pusă pe rețea și pot ajuta la integrarea energiei solare și eoliene. Pentru proprietar, beneficiul imediat este mai simplu: mașina nu mai este doar un consumator care așteaptă să fie încărcat. Cu V2L devine o priză mare pe roți, cu V2H poate proteja casa la o pană de curent, iar cu V2G se transformă într-o mică piesă activă a sistemului energetic.