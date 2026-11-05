Un thriller psihologic de succes va deveni serial. „Three Reasons For Revenge” promite o poveste despre răzbunare și secrete periculoase
Poveștile despre răzbunare, vinovăție și secrete din trecut continuă să atragă interesul producătorilor de televiziune. Un nou proiect se pregătește să transforme un roman psihologic într-un serial, după ce drepturile de adaptare au fost achiziționate în urma unei competiții între mai mulți cumpărători. Producția se va numi „Three Reasons For Revenge” și va avea la bază cartea scrisă de Dervla McTiernan.
Potrivit Deadline, compania australiană Easy Tiger, cunoscută pentru producția serialului „Colin From Accounts”, a obținut drepturile pentru adaptarea romanului. Scenariul va fi dezvoltat de Shaun Grant, cineast implicat anterior în producții precum „The Narrow Road to the Deep North” și „Snowtown”.
Un thriller psihologic care a atras interesul producătorilor
„Three Reasons For Revenge” este un roman semnat de Dervla McTiernan, autoare cunoscută pentru poveștile sale polițiste și thrillerele construite în jurul unor personaje aflate în situații dificile.
Cartea face parte dintr-un gen literar care a devenit extrem de popular în ultimii ani, mai ales datorită succesului adaptărilor televizate inspirate din romane despre crime, mistere și relații complicate.
Potrivit informațiilor despre proiect, drepturile pentru adaptarea cărții au fost disputate de mai mulți potențiali cumpărători, înainte ca Easy Tiger să obțină posibilitatea de a transforma povestea într-un serial.
Acest interes sugerează că producătorii consideră materialul potrivit pentru dezvoltarea unei povești televizate, deși detaliile complete despre structura viitoarei adaptări nu au fost încă dezvăluite.
Dervla McTiernan este apreciată pentru felul în care combină investigațiile criminale cu tensiunile psihologice și dilemele morale. Romanele sale explorează frecvent consecințele unor decizii din trecut și efectele pe care acestea le pot avea asupra vieților personajelor.
O adaptare televizată ar putea permite explorarea în profunzime a acestor teme, mai ales dacă producătorii vor opta pentru un format cu mai multe episoade.
Cine va scrie serialul și ce știm despre producție
Shaun Grant a fost ales să adapteze romanul pentru televiziune. Scenaristul australian este cunoscut pentru implicarea în proiecte dramatice și thrillere cu subiecte dificile.
Printre lucrările sale se numără „Snowtown”, un film inspirat din crime reale, dar și „The Narrow Road to the Deep North”, o producție care explorează experiențele traumatizante ale unor personaje prinse în evenimente istorice dramatice.
Experiența sa în construirea poveștilor tensionate îl recomandă pentru o adaptare psihologică în care relațiile dintre personaje și consecințele unor decizii pot avea un rol esențial.
Compania Easy Tiger a produs anterior „Colin From Accounts”, o comedie romantică australiană apreciată pentru dialogurile naturale și personajele sale. Noul proiect reprezintă o incursiune într-o zonă diferită, demonstrând interesul companiei pentru povești din mai multe genuri.
Deocamdată, „Three Reasons For Revenge” nu are anunțată o distribuție și nici o platformă de streaming sau televiziune care să difuzeze serialul.
Nu au fost comunicate informații despre numărul episoadelor, perioada filmărilor sau data premierei.
Proiectul se înscrie însă într-o tendință mai amplă a industriei de divertisment. Platformele de streaming și posturile de televiziune continuă să investească în adaptări ale romanelor psihologice, mizând pe povești care pot menține suspansul de la un episod la altul.
Succesul unor seriale inspirate din cărți a demonstrat că publicul este atras de personaje complexe, mistere construite gradual și finaluri care schimbă perspectiva asupra întregii povești.
Pentru „Three Reasons For Revenge”, provocarea va fi transformarea materialului literar într-un scenariu care să păstreze tensiunea și să ofere suficient spațiu dezvoltării personajelor.
În perioada următoare sunt așteptate informații despre distribuție, echipa de regie și partenerii de distribuție. Până atunci, proiectul rămâne una dintre adaptările literare aflate în pregătire care ar putea atrage atenția iubitorilor de thrillere psihologice.