Un thriller psihologic de succes va deveni serial. „Three Reasons For Revenge” promite o poveste despre răzbunare și secrete periculoase

Un thriller psihologic care a atras interesul producătorilor

„Three Reasons For Revenge” este un roman semnat de Dervla McTiernan, autoare cunoscută pentru poveștile sale polițiste și thrillerele construite în jurul unor personaje aflate în situații dificile.

Cartea face parte dintr-un gen literar care a devenit extrem de popular în ultimii ani, mai ales datorită succesului adaptărilor televizate inspirate din romane despre crime, mistere și relații complicate.

Potrivit informațiilor despre proiect, drepturile pentru adaptarea cărții au fost disputate de mai mulți potențiali cumpărători, înainte ca Easy Tiger să obțină posibilitatea de a transforma povestea într-un serial.

Acest interes sugerează că producătorii consideră materialul potrivit pentru dezvoltarea unei povești televizate, deși detaliile complete despre structura viitoarei adaptări nu au fost încă dezvăluite.

Dervla McTiernan este apreciată pentru felul în care combină investigațiile criminale cu tensiunile psihologice și dilemele morale. Romanele sale explorează frecvent consecințele unor decizii din trecut și efectele pe care acestea le pot avea asupra vieților personajelor.

O adaptare televizată ar putea permite explorarea în profunzime a acestor teme, mai ales dacă producătorii vor opta pentru un format cu mai multe episoade.

Cine va scrie serialul și ce știm despre producție

Shaun Grant a fost ales să adapteze romanul pentru televiziune. Scenaristul australian este cunoscut pentru implicarea în proiecte dramatice și thrillere cu subiecte dificile.