Un sul de 2.000 de ani din Herculaneum a fost citit fără să fie deschis vreodată: inteligența artificială a dezvăluit un text antic pierdut
Un sul de papirus carbonizat în timpul erupției vulcanului Vezuviu, acum aproape 2.000 de ani, a fost citit integral pentru prima dată în istorie fără să fie desfăcut fizic. Cercetătorii au reușit să „deschidă” documentul doar virtual, folosind raze X de înaltă rezoluție și algoritmi de inteligență artificială, păstrând intact un artefact care s-ar fi distrus probabil dacă ar fi fost manipulat.
Sulul, cunoscut sub numele de PHerc. 1667, face parte din celebra colecție de manuscrise descoperite în ruinele orașului Herculaneum, distrus împreună cu Erupția Vezuviului din anul 79. Descoperirea este considerată un moment important pentru arheologie, deoarece este pentru prima dată când un astfel de sul din biblioteca antică este citit de la început până la sfârșit fără intervenție fizică, scrie IFL Science.
Biblioteca îngropată de Vezuviu ascundea texte imposibil de citit timp de secole
Sulurile provin din Villa dei Papiri, o clădire descoperită în secolul al XVIII-lea, care conținea una dintre cele mai mari colecții de texte din Antichitatea clasică. Cercetătorii estimează că biblioteca avea cel puțin 1.800 de suluri, multe dintre ele fiind conservate datorită stratului de cenușă vulcanică ce le-a acoperit.
Paradoxul acestor documente este că tocmai procesul care le-a păstrat le-a făcut extrem de fragile. Căldura extremă produsă de erupție a carbonizat papirusurile, transformându-le în obiecte care se pot sfărâma la cea mai mică încercare de manipulare.
De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să desfacă unele suluri manual, dar rezultatele au fost devastatoare. În cazul lui PHerc. 1667, tentativele din secolul al XIX-lea au dus la pierderea unor fragmente, iar alte încercări făcute în anii 1960 și 1980 au deteriorat și mai mult documentul.
Pentru a evita repetarea acestor greșeli, oamenii de știință au apelat la tehnologii moderne. În loc să deschidă sulul, l-au scanat cu raze X și au folosit modele de învățare automată pentru a identifica straturile de cerneală ascunse în interior.
Această metodă face parte din proiectul Vesuvius Challenge, o inițiativă care urmărește recuperarea textelor antice fără distrugerea manuscriselor originale.
Un text despre filosofia stoică, recuperat după două milenii cu ajutorul AI
Cercetătorii au reușit să reconstruiască textul rămas pe 22 de coloane scrise în greacă veche. Deși titlul și numele autorului s-au pierdut, analiza stilului și a conținutului sugerează că manuscrisul ar fi fost redactat în secolul al II-lea înainte de Hristos.
Textul pare să fie o lucrare despre filosofia stoică, abordând teme precum natura umană, importanța rațiunii în fața impulsurilor și dezvoltarea morală a oamenilor.
În manuscris apare și numele lui Aristocreon, rudă a celebrului filosof stoic Chrysippos, una dintre figurile importante ale acestei școli de gândire.
Un pasaj identificat de cercetători vorbește despre limitele cunoașterii și despre încercarea oamenilor de a înțelege propria natură. Este un exemplu rar în care o voce intelectuală veche de peste două milenii revine în prezent datorită combinației dintre tehnologie și cercetare istorică.
Specialiștii spun însă că metoda nu garantează automat succesul pentru toate sulurile din Herculaneum. Fiecare document are o structură diferită, iar nivelul de deteriorare poate varia semnificativ.
Totuși, succesul obținut cu PHerc. 1667 arată că inteligența artificială poate deveni un instrument revoluționar pentru recuperarea patrimoniului pierdut. Un sul care părea condamnat să rămână închis pentru totdeauna oferă acum informații despre gândirea oamenilor care au trăit cu sute de ani înainte de apariția lumii moderne.