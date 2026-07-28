Un Porsche de 2,6 tone a „zburat” cu 269 km/h pe sub cel mai mare avion din lume. O greșeală de câțiva metri putea fi dezastruoasă VIDEO

Porsche trebuia să rămână într-o zonă sigură minusculă

Roc nu seamănă cu un avion convențional. Aeronava construită și operată de Stratolaunch are două fuselaje. Anvergura sa ajunge la aproximativ 117 metri. Este mai mare decât cea a unui Airbus A380 și îi permite să transporte vehicule experimentale pentru teste hipersonice.

Avionul are șase motoare. Împreună, acestea dezvoltă o forță de tracțiune de peste 154 de tone. Roc poate decola cu o greutate maximă de aproximativ 590 de tone. Jetul produs în spatele motoarelor poate destabiliza sau chiar ridica de la sol un vehicul aflat în poziția greșită.

Inginerii au identificat însă o mică zonă mai calmă între fuselaje. Aceasta se afla în spatele trenului de aterizare, dar înaintea secțiunii din spate a avionului. Porsche trebuia să rămână exact în acel punct în timpul accelerării. Zona sigură se deplasa odată cu aeronava.

Dacă mașina rămânea prea în urmă, era lovită direct de jetul motoarelor. Dacă avansa prea mult, putea ajunge periculos de aproape de trenul de aterizare. Pilotul avionului nu putea vedea SUV-ul. Întreaga manevră depindea de calcule, comunicații radio și reacțiile șoferului.

Cayenne Electric a ajuns la 269 km/h sub avion

La volan s-a aflat Patrick Long, fost pilot de uzină Porsche și pilot de anduranță. Acesta a pornit lent. A folosit inițial foarte puțină putere și a menținut mașina în poziția calculată de ingineri. Adevărata provocare a început când cele șase motoare ale avionului au ajuns la puterea necesară decolării.

Long a activat modul Boost și a accelerat până la 269 km/h. Roc s-a desprins de pistă la doar câțiva metri deasupra mașinii. Pilotul a simțit turbulențele produse de motoare, dar SUV-ul și-a păstrat traiectoria. Masa ridicată a mașinii a devenit, în acest caz, un avantaj.

Noul Porsche Cayenne Electric cântărește aproximativ 2.645 de kilograme. Versiunea Turbo are două motoare electrice. Puterea maximă ajunge la aproximativ 1.138 CP, iar cuplul urcă la 1.500 Nm.