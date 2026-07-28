Un Porsche de 2,6 tone a „zburat” cu 269 km/h pe sub cel mai mare avion din lume. O greșeală de câțiva metri putea fi dezastruoasă VIDEO
Porsche a pus la cale una dintre cele mai spectaculoase cascadorii auto ale anului. Un Cayenne Turbo Electric a accelerat până la 269 km/h chiar sub Roc, avionul cu cea mai mare anvergură din lume, în timp ce aeronava se desprindea de pistă. Testul extrem, prezentat de Carscoops, a avut loc la Mojave Air and Space Port, în California.
Nu a fost o cursă obișnuită între o mașină și un avion. Porsche a vrut să demonstreze stabilitatea, puterea și precizia noului SUV electric. Mașina trebuia să rămână într-o zonă foarte îngustă dintre cele două fuselaje ale aeronavei. Orice întârziere sau accelerație greșită putea transforma demonstrația într-un accident grav.
Porsche trebuia să rămână într-o zonă sigură minusculă
Roc nu seamănă cu un avion convențional. Aeronava construită și operată de Stratolaunch are două fuselaje. Anvergura sa ajunge la aproximativ 117 metri. Este mai mare decât cea a unui Airbus A380 și îi permite să transporte vehicule experimentale pentru teste hipersonice.
Avionul are șase motoare. Împreună, acestea dezvoltă o forță de tracțiune de peste 154 de tone. Roc poate decola cu o greutate maximă de aproximativ 590 de tone. Jetul produs în spatele motoarelor poate destabiliza sau chiar ridica de la sol un vehicul aflat în poziția greșită.
Inginerii au identificat însă o mică zonă mai calmă între fuselaje. Aceasta se afla în spatele trenului de aterizare, dar înaintea secțiunii din spate a avionului. Porsche trebuia să rămână exact în acel punct în timpul accelerării. Zona sigură se deplasa odată cu aeronava.
Dacă mașina rămânea prea în urmă, era lovită direct de jetul motoarelor. Dacă avansa prea mult, putea ajunge periculos de aproape de trenul de aterizare. Pilotul avionului nu putea vedea SUV-ul. Întreaga manevră depindea de calcule, comunicații radio și reacțiile șoferului.
Cayenne Electric a ajuns la 269 km/h sub avion
La volan s-a aflat Patrick Long, fost pilot de uzină Porsche și pilot de anduranță. Acesta a pornit lent. A folosit inițial foarte puțină putere și a menținut mașina în poziția calculată de ingineri. Adevărata provocare a început când cele șase motoare ale avionului au ajuns la puterea necesară decolării.
Long a activat modul Boost și a accelerat până la 269 km/h. Roc s-a desprins de pistă la doar câțiva metri deasupra mașinii. Pilotul a simțit turbulențele produse de motoare, dar SUV-ul și-a păstrat traiectoria. Masa ridicată a mașinii a devenit, în acest caz, un avantaj.
Noul Porsche Cayenne Electric cântărește aproximativ 2.645 de kilograme. Versiunea Turbo are două motoare electrice. Puterea maximă ajunge la aproximativ 1.138 CP, iar cuplul urcă la 1.500 Nm.
Cifrele plasează SUV-ul într-o categorie apropiată de supercaruri. Greutatea rămâne însă mult mai mare. Tocmai de aceea, demonstrația nu a urmărit doar viteza în linie dreaptă. Stabilitatea la viteze extreme a fost esențială. Alte mașini electrice de performanță pot accelera mai repede, dar puține au fost testate într-un mediu atât de neobișnuit.
Cascadoria a fost repetată și la aterizare
După prima încercare reușită, echipele Porsche și Stratolaunch au continuat testele. Cayenne Turbo Electric a însoțit avionul în timpul a două decolări. Mașina a fost folosită și în timpul a două aterizări, când sincronizarea a devenit și mai dificilă.
La aterizare, Patrick Long trebuia să intre pe pistă exact când Roc se apropia de sol. Avionul era atât de mare încât șoferul nu avea repere vizuale obișnuite. Comunicarea cu echipa Stratolaunch a fost permanentă. Porsche trebuia să ajungă între fuselaje fără să depășească avionul și fără să rămână în zona periculoasă a motoarelor.
Cascadoria amintește de mașinile folosite pentru asistarea aterizării avioanelor Lockheed U-2. În acele operațiuni, un automobil rapid urmărește aeronava și transmite informații pilotului. Roc are însă o anvergură de aproximativ trei ori mai mare decât avionul U-2.
Porsche nu a stabilit un record oficial. Demonstrația arată însă cât de aproape au ajuns SUV-urile electrice de performanțele rezervate cândva supercarurilor. Industria auto a intrat deja într-o etapă în care modelele electrice doboară constant recorduri de viteză. În cazul Cayenne, puterea brută a fost doar jumătate din poveste. Restul a ținut de precizie și de curaj.