Un meteorit căzut în 2024 schimbă ceea ce știm despre începuturile Sistemului Solar. Descoperirea făcută de NASA

Recuperarea rapidă a meteoritului a făcut diferența

Meteoritul, denumit Hillsborough, după localitatea din statul american New Jersey unde a fost găsit, a căzut pe 16 iulie 2024. Un astronom amator a observat imediat evenimentul și a recuperat fragmentele folosind mănuși de protecție, depozitându-le în recipiente care au limitat contactul cu mediul înconjurător.

În paralel, mai multe camere au surprins traversarea spectaculoasă a atmosferei de către bolidul luminos. Aceste imagini le-au permis cercetătorilor să reconstruiască traiectoria obiectului și să estimeze zona din centura de asteroizi din care provine.

Combinând datele obținute în timpul căderii cu analizele de laborator, echipa de cercetare a reușit să urmărească istoria meteoritului până la asteroidul din care s-a desprins în urmă cu milioane de ani.

Dovezi că apa sărată a modificat asteroizii primitivi

În timpul investigațiilor, oamenii de știință au observat că anumite fragmente din interiorul meteoritului conțin concentrații neobișnuit de mari de sodiu, un indiciu care a atras imediat atenția.

Folosind microscoape electronice de înaltă precizie, cercetătorii au descoperit fisuri microscopice umplute cu materiale bogate în săruri. Aceste urme reprezintă dovezi că, în trecutul foarte îndepărtat, prin roca din care provine meteoritul au circulat soluții saline.

Aceste lichide au modificat compoziția mineralelor și au lăsat în urmă o amprentă chimică ce s-a păstrat timp de peste 4,5 miliarde de ani.

O altă surpriză a fost identificarea unor săruri extrem de fragile, care pe Pământ reacționează rapid cu umiditatea și dispar înainte de a putea fi analizate. Tocmai recuperarea imediată a meteoritului a făcut posibilă studierea lor.