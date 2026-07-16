Un meteorit căzut în 2024 schimbă ceea ce știm despre începuturile Sistemului Solar. Descoperirea făcută de NASA
Un meteorit recuperat la doar câteva ore după ce a căzut pe Pământ le oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a privi în trecutul Sistemului Solar. Analizele realizate de NASA arată că roca spațială a păstrat urme chimice aproape intacte, capabile să dezvăluie cum circula apa pe asteroizii primitivi și ce rol ar fi putut avea aceștia în apariția ingredientelor necesare vieții.
Descoperirea, relatată în detaliu pe site-ul NASA, este considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani în domeniul studiului meteoriților, deoarece proba nu a fost alterată de ploaie, umezeală sau contaminarea cu substanțe de pe Pământ. Tocmai această stare excepțională de conservare le-a permis oamenilor de știință să observe detalii care, în mod normal, dispar foarte repede după impact.
Recuperarea rapidă a meteoritului a făcut diferența
Meteoritul, denumit Hillsborough, după localitatea din statul american New Jersey unde a fost găsit, a căzut pe 16 iulie 2024. Un astronom amator a observat imediat evenimentul și a recuperat fragmentele folosind mănuși de protecție, depozitându-le în recipiente care au limitat contactul cu mediul înconjurător.
În paralel, mai multe camere au surprins traversarea spectaculoasă a atmosferei de către bolidul luminos. Aceste imagini le-au permis cercetătorilor să reconstruiască traiectoria obiectului și să estimeze zona din centura de asteroizi din care provine.
Combinând datele obținute în timpul căderii cu analizele de laborator, echipa de cercetare a reușit să urmărească istoria meteoritului până la asteroidul din care s-a desprins în urmă cu milioane de ani.
Dovezi că apa sărată a modificat asteroizii primitivi
În timpul investigațiilor, oamenii de știință au observat că anumite fragmente din interiorul meteoritului conțin concentrații neobișnuit de mari de sodiu, un indiciu care a atras imediat atenția.
Folosind microscoape electronice de înaltă precizie, cercetătorii au descoperit fisuri microscopice umplute cu materiale bogate în săruri. Aceste urme reprezintă dovezi că, în trecutul foarte îndepărtat, prin roca din care provine meteoritul au circulat soluții saline.
Aceste lichide au modificat compoziția mineralelor și au lăsat în urmă o amprentă chimică ce s-a păstrat timp de peste 4,5 miliarde de ani.
O altă surpriză a fost identificarea unor săruri extrem de fragile, care pe Pământ reacționează rapid cu umiditatea și dispar înainte de a putea fi analizate. Tocmai recuperarea imediată a meteoritului a făcut posibilă studierea lor.
Meteoritul seamănă cu probele aduse direct de pe asteroizi
Rezultatele obținute de NASA prezintă asemănări interesante cu probele colectate în ultimii ani de misiunile spațiale care au vizitat asteroizii Bennu și Ryugu.
Deși compoziția nu este identică, cercetătorii spun că toate aceste roci au trecut prin procese geologice comparabile, sugerând că apa bogată în săruri ar fi fost prezentă pe mai mulți asteroizi primitivi decât se credea până acum.
Această concluzie îi ajută pe specialiști să înțeleagă mai bine evoluția chimică a corpurilor mici din Sistemul Solar și modul în care acestea au transportat apă și alte elemente esențiale în perioada formării planetelor.
Aminoacizi și molecule organice păstrate aproape intacte
Poate cea mai importantă descoperire este legată de compușii organici identificați în meteorit. Analizele au scos la iveală o varietate impresionantă de aminoacizi și alte molecule pe bază de carbon, considerate componente fundamentale pentru apariția vieții. Cercetătorii spun că diversitatea acestor substanțe este comparabilă cu cea întâlnită în celebrul meteorit Murchison, studiat de peste o jumătate de secol și considerat una dintre cele mai valoroase surse de informații despre chimia extraterestră.
Faptul că aceste molecule au rămas atât de bine conservate întărește ipoteza potrivit căreia asteroizii bogați în carbon au transportat pe Pământ o parte dintre ingredientele chimice care au favorizat apariția vieții.
Cercetările continuă, iar meteoritul ar putea oferi și alte surprize
Specialiști din domenii diferite, de la astronomie și mineralogie până la chimie organică și astrobiologie, continuă să studieze meteoritul Hillsborough.
Primele rezultate sugerează că acesta provine din familia de asteroizi Erigone, o regiune din centura principală de asteroizi care a atras deja atenția NASA prin misiunea Lucy.