Un medicament experimental ar putea elimina una dintre cauzele frecvente ale hipertensiunii. Efectele s-au menținut până la doi ani după oprirea tratamentului

Cum ar putea baxdrostat să trateze cauza hipertensiunii

Hipertensiunea arterială afectează peste un miliard de oameni la nivel mondial. În aproximativ 5-10% dintre cazuri, problema este provocată de o afecțiune numită hiperaldosteronism primar. Aceasta apare atunci când mici noduli sau tumori benigne de la nivelul glandelor suprarenale determină producerea unei cantități prea mari de aldosteron.

Acest hormon influențează modul în care rinichii gestionează sarea și apa din organism. Atunci când nivelul său este prea ridicat, rinichii rețin mai mult sodiu, ceea ce contribuie la creșterea tensiunii arteriale.

Tratamentul standard pentru hiperaldosteronismul primar presupune, în anumite situații, îndepărtarea chirurgicală a glandei suprarenale afectate. Intervenția nu rezolvă însă întotdeauna complet hipertensiunea, deoarece pot exista și alți factori care contribuie la această afecțiune.

Baxdrostat acționează diferit. Medicamentul face parte din categoria inhibitorilor sintezei aldosteronului și reduce producerea hormonului care contribuie la creșterea tensiunii. Astfel, tratamentul vizează direct unul dintre mecanismele biologice responsabile pentru apariția bolii.

Pacienții au avut tensiunea mai mică până la doi ani după tratament

Efectul neașteptat al medicamentului a fost observat într-un studiu restrâns, în care au fost urmăriți 14 pacienți cu hipertensiune asociată hiperaldosteronismului primar. Participanții au înregistrat îmbunătățiri importante ale tensiunii arteriale în timpul unei prime perioade de tratament de trei luni.

Ulterior, aceștia au continuat să ia baxdrostat zilnic, timp de șase până la 12 luni, după care au întrerupt administrarea. Medicii au verificat starea pacienților în perioada următoare și au constatat că valorile tensiunii arteriale au rămas mai mici chiar și la doi ani după oprirea medicamentului.

Profesorul Morris Brown, specialist în hipertensiune la Queen Mary University of London și coordonatorul cercetării, a declarat că rezultatele sunt foarte încurajatoare. Potrivit acestuia, puțin sub un sfert dintre participanți au renunțat complet la tratamentul pentru hipertensiune și au ajuns să aibă valori normale ale tensiunii arteriale.