Un inginer a analizat mașina inventatorului român care promite mers fără combustibil. Ce concluzii a tras după ce i-a recreat mecanismul VIDEO

Cum spune inventatorul că funcționează Rosmar H

Spre deosebire de automobilele convenționale, Rosmar H nu ar folosi un motor termic și nici unul electric pentru propulsie. În schimb, sistemul se bazează pe cilindri pneumatici alimentați cu aer comprimat.

Ideea din spatele proiectului este că vehiculul nu înaintează prin rotația continuă a roților, ci printr-un mecanism care imită mersul. Cilindrii împing succesiv roțile, generând mișcarea înainte. Inventatorul susține că sistemul necesită doar o baterie de 12 volți pentru comenzile electronice și nu consumă combustibil în sensul clasic.

Declarațiile sale au atras atenția și prin performanțele anunțate. Adrian Roșca afirmă că mașina ar putea accelera de la 0 la 100 km/h în numai 0,3 secunde și că ar atinge o viteză maximă de 600 km/h, cifre care depășesc inclusiv performanțele celor mai rapide automobile produse în prezent.

Inginerul a construit propriul prototip pentru a verifica teoria

În loc să se limiteze la comentarii, autorul canalului „Driving 4 Answers” a ales să reproducă mecanismul folosind componente imprimate 3D și un sistem pneumatic controlat electronic.

În timpul testelor, acesta a observat că mecanismul poate genera într-adevăr mișcare prin acționarea succesivă a cilindrilor. Totuși, pentru ca vehiculul să poată înainta, este nevoie ca fiecare roată să fie blocată temporar în anumite momente ale ciclului de funcționare.

În prototipul construit de inginer, această problemă a fost rezolvată prin utilizarea unor rulmenți unidirecționali. În schimb, în proiectul prezentat de Adrian Roșca, rolul de blocare este îndeplinit de sistemul de frânare, etrierele fiind acționate sincronizat cu mișcarea cilindrilor.

Potrivit analizei, această soluție ridică semne de întrebare atunci când este vorba despre viteze foarte mari, deoarece fiecare roată ar fi frânată și eliberată în mod repetat pe durata deplasării.