Un inginer a analizat mașina inventatorului român care promite mers fără combustibil. Ce concluzii a tras după ce i-a recreat mecanismul VIDEO
Un vehicul care ar putea circula fără benzină, motor electric sau baterii de tracțiune pare, la prima vedere, o idee desprinsă din filmele SF. Totuși, inventatorul român Adrian Roșca susține de mai bine de un deceniu că a dezvoltat un astfel de sistem, iar prototipul său, numit Rosmar H, a stârnit numeroase controverse după aparițiile în emisiuni TV și în presa din România.
Acum, proiectul a ajuns în atenția unui inginer cunoscut pe YouTube prin canalul „Driving 4 Answers”, specializat în explicații tehnice și analize ale tehnologiilor auto. Acesta a studiat în detaliu invenția românului și chiar a construit o versiune funcțională, la scară redusă, pentru a verifica dacă principiul de funcționare are fundament tehnic sau dacă promisiunile sunt exagerate, scrie Chip Germania.
Cum spune inventatorul că funcționează Rosmar H
Spre deosebire de automobilele convenționale, Rosmar H nu ar folosi un motor termic și nici unul electric pentru propulsie. În schimb, sistemul se bazează pe cilindri pneumatici alimentați cu aer comprimat.
Ideea din spatele proiectului este că vehiculul nu înaintează prin rotația continuă a roților, ci printr-un mecanism care imită mersul. Cilindrii împing succesiv roțile, generând mișcarea înainte. Inventatorul susține că sistemul necesită doar o baterie de 12 volți pentru comenzile electronice și nu consumă combustibil în sensul clasic.
Declarațiile sale au atras atenția și prin performanțele anunțate. Adrian Roșca afirmă că mașina ar putea accelera de la 0 la 100 km/h în numai 0,3 secunde și că ar atinge o viteză maximă de 600 km/h, cifre care depășesc inclusiv performanțele celor mai rapide automobile produse în prezent.
Inginerul a construit propriul prototip pentru a verifica teoria
În loc să se limiteze la comentarii, autorul canalului „Driving 4 Answers” a ales să reproducă mecanismul folosind componente imprimate 3D și un sistem pneumatic controlat electronic.
În timpul testelor, acesta a observat că mecanismul poate genera într-adevăr mișcare prin acționarea succesivă a cilindrilor. Totuși, pentru ca vehiculul să poată înainta, este nevoie ca fiecare roată să fie blocată temporar în anumite momente ale ciclului de funcționare.
În prototipul construit de inginer, această problemă a fost rezolvată prin utilizarea unor rulmenți unidirecționali. În schimb, în proiectul prezentat de Adrian Roșca, rolul de blocare este îndeplinit de sistemul de frânare, etrierele fiind acționate sincronizat cu mișcarea cilindrilor.
Potrivit analizei, această soluție ridică semne de întrebare atunci când este vorba despre viteze foarte mari, deoarece fiecare roată ar fi frânată și eliberată în mod repetat pe durata deplasării.
Aerul comprimat poate propulsa mașina, dar are limite importante
Una dintre concluziile principale ale analizei este că vehiculul nu funcționează fără energie, ci utilizează energia stocată într-un rezervor de aer comprimat.
Cu alte cuvinte, nu este vorba despre un sistem care produce energie din nimic. Aerul trebuie comprimat în prealabil, iar acest proces consumă energie. Odată ce presiunea din rezervor scade, vehiculul nu mai poate continua deplasarea până la reîncărcarea instalației.
Inginerul explică faptul că soluția propusă de Adrian Roșca este diferită de alte automobile experimentale cu aer comprimat, deoarece folosește direct expansiunea cilindrilor pentru propulsie. Acest lucru poate aduce un plus de eficiență față de sistemele care încearcă să pună în mișcare un motor convențional folosind aer comprimat.
Chiar și așa, capacitatea de stocare a energiei rămâne limitată. Calculele prezentate în analiză arată că un rezervor suficient de mare pentru a încăpea într-un automobil poate înmagazina doar câțiva kilowați-oră de energie utilă, insuficient pentru performanțele spectaculoase revendicate de inventator.
Ce performanțe sunt considerate plauzibile și care ridică semne de întrebare
După realizarea simulărilor, inginerul a concluzionat că viteza maximă de 600 km/h este extrem de improbabilă. Energia necesară pentru atingerea unei asemenea valori ar depăși cu mult ceea ce poate stoca un rezervor de aer comprimat instalat pe un automobil.
În schimb, accelerația extrem de rapidă ar putea fi posibilă din punct de vedere mecanic, dacă presiunea disponibilă este suficient de mare. Totuși, o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 0,3 secunde ar supune ocupanții unei forțe de aproximativ 9,4 G, nivel pe care majoritatea oamenilor nu îl pot suporta fără pregătire specială.
Analiza mai evidențiază și alte limitări ale conceptului. Mecanismul necesită șine fixe și componente montate direct pe roți, ceea ce elimină practic posibilitatea utilizării unei suspensii convenționale și crește masa nesuspendată. Aceste aspecte ar afecta confortul, stabilitatea și manevrabilitatea vehiculului.
Cu toate acestea, autorul videoclipului consideră că ideea ar putea avea aplicații în vehicule destinate terenului accidentat și deplasărilor la viteze reduse. În plus, el a remarcat că brevetul depus de Adrian Roșca menționa inițial utilizarea sistemului în off-road, înainte ca proiectul să fie prezentat ca o alternativă pentru automobilele de șosea.