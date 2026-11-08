Un experiment cu 52 de bărbați arată cât contează dacă urinează așezați sau în picioare

Potrivit studiului publicat în Neurourology and Urodynamics, în picioare a fost nevoie, în medie, de aproximativ 3,3 secunde în plus pentru atingerea debitului maxim. Diferența a fost semnificativă statistic, dar influențată parțial de un rezultat atipic. Autorii consideră că probabil nu are relevanță clinică.

Cercetarea are însă o limită importantă: analiza statistică nu a demonstrat echivalența celor două poziții pentru debitul maxim. Absența unei diferențe semnificative nu dovedește că rezultatele sunt identice. Autorii solicită studii mai ample, inclusiv la persoane cu simptome urinare.

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De ce situația poate fi diferită când apar probleme urinare

O prostată mărită poate comprima uretra, canalul prin care urina părăsește organismul. Potrivit institutului american NIDDK, acest lucru poate îngreuna golirea vezicii și poate provoca un jet slab sau întrerupt, dificultăți la începerea urinării și nevoia de a merge mai des la toaletă.

O meta-analiză publicată în 2014, care a reunit 11 studii, a constatat că bărbații cu simptome urinare rămâneau cu mai puțină urină în vezică atunci când urinau așezați. La participanții sănătoși nu au fost observate diferențe clare între poziții.

Una dintre explicațiile propuse este relaxarea mai bună a musculaturii planșeului pelvin în poziția așezat. Cercetările analizate aveau însă diferențe metodologice și grupuri adesea mici, astfel că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Schimbarea poziției nu înlocuiește evaluarea și tratamentul unei afecțiuni urinare.

Totodată, un sondaj medical publicat în 2020, cu 195 de respondenți, a găsit mai multe simptome urinare printre cei care preferau să stea așezați. Asocierea nu dovedește că poziția provoacă problemele: este posibil ca acești bărbați să fi ales-o tocmai din cauza dificultăților deja existente.