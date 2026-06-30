Țara europeană care plătește șoferii care au mașini diesel. Soluția aleasă în locul interdicțiilor

Potrivit datelor prezentate, interdicția ar fi vizat peste 307.000 de vehicule. În locul acesteia, administrația regională a adoptat un program estimat la aproximativ 80 de milioane de euro, bazat pe stimulente pentru utilizarea combustibililor regenerabili și pe investiții în infrastructură și mobilitate urbană.

Elementul principal al proiectului îl reprezintă acordarea unui bonus anual cuprins între 50 și 100 de euro proprietarilor de automobile diesel care alimentează cu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un combustibil regenerabil obținut din uleiuri vegetale, ulei alimentar uzat și alte materii prime reziduale.

Spre deosebire de biodieselul convențional, HVO are proprietăți apropiate de cele ale motorinei clasice și poate fi utilizat în numeroase motoare diesel moderne, dacă acestea sunt omologate pentru standardul european EN 15940.

Pentru susținerea acestui program, autoritățile regionale au alocat 14 milioane de euro și au încheiat acorduri cu distribuitorii de carburanți pentru extinderea rețelei de alimentare cu HVO.

Europa introduce tot mai multe restricții pentru automobilele diesel

Decizia luată în Piemont vine într-un context în care numeroase state europene au ales să reducă circulația vehiculelor considerate mai poluante.

În ultimii ani, mai multe orașe au introdus zone cu emisii reduse (Low Emission Zones – LEZ), unde accesul automobilelor este permis în funcție de norma de poluare.

Germania s-a numărat printre primele țări care au aplicat astfel de măsuri, iar orașe precum Stuttgart și Darmstadt au limitat accesul unor categorii de automobile diesel pentru reducerea concentrației de dioxid de azot.