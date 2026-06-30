Țara europeană care plătește șoferii care au mașini diesel. Soluția aleasă în locul interdicțiilor
În timp ce tot mai multe state europene înăspresc regulile pentru automobilele diesel și limitează accesul acestora în marile orașe, o regiune din Italia a ales o strategie diferită. În loc să introducă restricțiile pregătite pentru anumite categorii de vehicule, autoritățile au decis să ofere stimulente financiare șoferilor care utilizează un combustibil regenerabil și să direcționeze fonduri importante către proiecte menite să reducă poluarea. Măsura vine într-un moment în care dezbaterea privind viitorul mașinilor diesel continuă în întreaga Europă, iar administrațiile încearcă să găsească soluții pentru respectarea standardelor privind calitatea aerului.
Regiunea Piemont renunță la interdicția pentru mașinile diesel Euro 5
Autoritățile din regiunea italiană Piemont au decis să schimbe planul care prevedea interzicerea circulației automobilelor diesel Euro 5, măsură programată să intre în vigoare în toamna anului 2026.
Potrivit datelor prezentate, interdicția ar fi vizat peste 307.000 de vehicule. În locul acesteia, administrația regională a adoptat un program estimat la aproximativ 80 de milioane de euro, bazat pe stimulente pentru utilizarea combustibililor regenerabili și pe investiții în infrastructură și mobilitate urbană.
Elementul principal al proiectului îl reprezintă acordarea unui bonus anual cuprins între 50 și 100 de euro proprietarilor de automobile diesel care alimentează cu HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un combustibil regenerabil obținut din uleiuri vegetale, ulei alimentar uzat și alte materii prime reziduale.
Spre deosebire de biodieselul convențional, HVO are proprietăți apropiate de cele ale motorinei clasice și poate fi utilizat în numeroase motoare diesel moderne, dacă acestea sunt omologate pentru standardul european EN 15940.
Pentru susținerea acestui program, autoritățile regionale au alocat 14 milioane de euro și au încheiat acorduri cu distribuitorii de carburanți pentru extinderea rețelei de alimentare cu HVO.
Europa introduce tot mai multe restricții pentru automobilele diesel
Decizia luată în Piemont vine într-un context în care numeroase state europene au ales să reducă circulația vehiculelor considerate mai poluante.
În ultimii ani, mai multe orașe au introdus zone cu emisii reduse (Low Emission Zones – LEZ), unde accesul automobilelor este permis în funcție de norma de poluare.
Germania s-a numărat printre primele țări care au aplicat astfel de măsuri, iar orașe precum Stuttgart și Darmstadt au limitat accesul unor categorii de automobile diesel pentru reducerea concentrației de dioxid de azot.
Franța utilizează sistemul Crit’Air, prin care vehiculele sunt clasificate în funcție de nivelul emisiilor. Pe baza acestei clasificări, autoritățile locale pot restricționa accesul celor mai poluante mașini în anumite zone sau în perioadele în care nivelul poluării este ridicat.
În Londra, șoferii vehiculelor care nu respectă standardul Euro 6 trebuie să achite o taxă zilnică pentru a circula în zona Ultra Low Emission Zone (ULEZ), măsură care, potrivit informațiilor prezentate, a redus semnificativ numărul automobilelor poluante aflate în trafic.
Și Belgia, respectiv Olanda, au introdus zone cu emisii reduse în marile orașe și aplică treptat condiții mai stricte pentru accesul automobilelor diesel mai vechi.
În Italia, cele mai dure măsuri sunt analizate în regiunile din Câmpia Padului, una dintre cele mai poluate zone ale Europei, unde autoritățile trebuie să respecte obligațiile asumate față de Uniunea Europeană privind reducerea emisiilor.
Investițiile nu vizează doar combustibilii alternativi
Programul adoptat de regiunea Piemont nu se rezumă la acordarea bonusurilor pentru alimentarea cu HVO.
Din bugetul total, alte 44 de milioane de euro vor fi folosite pentru dezvoltarea transportului public, extinderea serviciilor de car-sharing, amenajarea infrastructurii pentru biciclete și alte proiecte dedicate mobilității urbane.
În același timp, 11,5 milioane de euro sunt destinate implementării unor sisteme bazate pe inteligență artificială pentru gestionarea traficului în zona metropolitană Torino. Acestea vor monitoriza fluxurile de circulație și vor adapta limitele de viteză în funcție de condițiile din trafic și de nivelul poluării.
Planul mai include investiții în agricultură pentru reducerea emisiilor de amoniac și fonduri pentru modernizarea sistemelor de încălzire.
O strategie diferită față de cea aplicată în alte state europene
Prin această decizie, autoritățile din Piemont propun o abordare diferită față de politicile adoptate în ultimii ani în numeroase orașe europene.
În loc ca accentul să fie pus exclusiv pe restricționarea circulației automobilelor diesel, administrația regională încearcă să reducă emisiile prin încurajarea utilizării combustibililor alternativi și prin investiții în infrastructură.
Conducerea regiunii susține că simulările realizate împreună cu institute de cercetare și universități indică faptul că acest pachet de măsuri poate avea efecte comparabile cu interdicția privind reducerea concentrațiilor de dioxid de azot și a particulelor în suspensie.
Strategia continuă însă să genereze opinii diferite. Susținătorii consideră că astfel sunt evitate costurile importante pe care le-ar suporta sute de mii de proprietari de automobile și companii, în condițiile în care prețurile vehiculelor noi rămân ridicate. În schimb, criticii apreciază că măsurile voluntare pot încetini procesul de tranziție către un parc auto cu emisii reduse.