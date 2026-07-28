Ubisoft renunță la experimentul Far Cry care risca să enerveze fanii. Un nou shooter open-world intră în producție

Proiectul Maverick a fost abandonat după mai multe schimbări

Maverick trebuia să fie un joc multiplayer de tip extraction shooter. Jucătorii ar fi intrat pe o hartă periculoasă, ar fi strâns echipamente și ar fi încercat să ajungă în viață la o zonă de extracție. Moartea putea însemna pierderea obiectelor adunate în timpul partidei.

Primele informații indicau un decor inspirat de Alaska. Jucătorii ar fi trebuit să lupte cu adversari umani, animale și condiții meteo extreme. Proiectul a trecut însă prin mai multe modificări. Ubisoft l-ar fi trimis înapoi la etapa de prototipare încă din 2025, înainte să decidă anularea sa.

Decizia poate fi considerată o revenire la o formulă mai sigură. Far Cry este cunoscut pentru lumile sale mari, avanposturile inamice, vehiculele și libertatea oferită în timpul misiunilor. Un extraction shooter exclusiv multiplayer ar fi reprezentat o schimbare majoră.

Renunțarea la Maverick vine într-o perioadă dificilă pentru companie. Ubisoft a trecut prin concedieri, închideri de studiouri și anulări de proiecte. Compania a fost obligată să-și reducă investițiile și să se concentreze asupra francizelor care pot genera rezultate mai previzibile. Playtech a prezentat anterior modul în care Ubisoft și-a resetat strategia, după mai multe întârzieri și jocuri abandonate.

Kodiak promite o lume deschisă construită în jurul jucătorilor

Kodiak va fi tot un shooter la persoana întâi. Diferența este că jocul va reveni la structura open-world asociată seriei. Sursele susțin că interacțiunile dintre jucători și poveștile create de acțiunile acestora vor ocupa un loc central.

Formularea sugerează o experiență mai dinamică. Lumea ar putea reacționa la deciziile jucătorilor. Evenimentele ar putea apărea fără o ordine fixă, iar întâlnirile cu alți utilizatori ar putea genera situații care nu sunt scrise complet în avans.

Nu este clar dacă Kodiak va avea o campanie tradițională. Nici modul în care va combina multiplayerul cu explorarea nu a fost dezvăluit. Proiectul se află abia la început. Lansarea este încă la câțiva ani distanță, iar elementele principale se pot schimba.