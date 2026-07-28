Ubisoft renunță la experimentul Far Cry care risca să enerveze fanii. Un nou shooter open-world intră în producție
Ubisoft ar fi anulat jocul Far Cry de tip extraction shooter cunoscut intern sub numele Maverick. Ideile rămase în urma proiectului nu vor fi însă abandonate complet. Potrivit Insider Gaming, o parte dintre ele vor fi folosite pentru un nou shooter open-world, considerat „foarte ambițios” de sursele apropiate dezvoltării.
Noul proiect poartă numele de cod Kodiak. Jocul a trecut recent de etapa de concept și a intrat în dezvoltare la Vantage Studios. Ubisoft lucrează în paralel și la Blackbird, titlul care ar trebui să devină următorul capitol principal al francizei Far Cry.
Proiectul Maverick a fost abandonat după mai multe schimbări
Maverick trebuia să fie un joc multiplayer de tip extraction shooter. Jucătorii ar fi intrat pe o hartă periculoasă, ar fi strâns echipamente și ar fi încercat să ajungă în viață la o zonă de extracție. Moartea putea însemna pierderea obiectelor adunate în timpul partidei.
Primele informații indicau un decor inspirat de Alaska. Jucătorii ar fi trebuit să lupte cu adversari umani, animale și condiții meteo extreme. Proiectul a trecut însă prin mai multe modificări. Ubisoft l-ar fi trimis înapoi la etapa de prototipare încă din 2025, înainte să decidă anularea sa.
Decizia poate fi considerată o revenire la o formulă mai sigură. Far Cry este cunoscut pentru lumile sale mari, avanposturile inamice, vehiculele și libertatea oferită în timpul misiunilor. Un extraction shooter exclusiv multiplayer ar fi reprezentat o schimbare majoră.
Renunțarea la Maverick vine într-o perioadă dificilă pentru companie. Ubisoft a trecut prin concedieri, închideri de studiouri și anulări de proiecte. Compania a fost obligată să-și reducă investițiile și să se concentreze asupra francizelor care pot genera rezultate mai previzibile. Playtech a prezentat anterior modul în care Ubisoft și-a resetat strategia, după mai multe întârzieri și jocuri abandonate.
Kodiak promite o lume deschisă construită în jurul jucătorilor
Kodiak va fi tot un shooter la persoana întâi. Diferența este că jocul va reveni la structura open-world asociată seriei. Sursele susțin că interacțiunile dintre jucători și poveștile create de acțiunile acestora vor ocupa un loc central.
Formularea sugerează o experiență mai dinamică. Lumea ar putea reacționa la deciziile jucătorilor. Evenimentele ar putea apărea fără o ordine fixă, iar întâlnirile cu alți utilizatori ar putea genera situații care nu sunt scrise complet în avans.
Nu este clar dacă Kodiak va avea o campanie tradițională. Nici modul în care va combina multiplayerul cu explorarea nu a fost dezvăluit. Proiectul se află abia la început. Lansarea este încă la câțiva ani distanță, iar elementele principale se pot schimba.
Dezvoltarea este coordonată de Vantage Studios. Noua structură Ubisoft gestionează francizele Assassin’s Creed, Rainbow Six și Far Cry. Studioul a fost creat cu sprijinul Tencent, după reorganizarea unora dintre cele mai importante echipe ale publisherului francez. Mai multe detalii despre rolul său apar în analiza despre schimbările majore făcute de Ubisoft.
Far Cry 7 rămâne un proiect separat
Kodiak nu înlocuiește următorul joc principal Far Cry. Ubisoft continuă să lucreze la Blackbird, considerat în acest moment succesorul direct al Far Cry 6. Proiectul a întâmpinat mai multe probleme și ar fi fost amânat intern în repetate rânduri.
Sursele susțin că dezvoltarea a intrat acum pe un drum mai stabil. Blackbird ar urma să includă și o componentă multiplayer. Mai mulți jucători ar putea explora împreună lumea jocului, fără ca experiența să devină obligatoriu un extraction shooter.
Charlie Guillemot, unul dintre conducătorii Vantage Studios, ar fi descris intern proiectul drept „impresionant”. Acesta ar fi folosit și expresia „Actul întâi”. Formularea sugerează că Ubisoft pregătește mai multe jocuri Far Cry construite în jurul unor idei și sisteme comune.
Franciza se extinde și în afara jocurilor. Un serial Far Cry este pregătit pentru Hulu în Statele Unite și Disney+ pe piețele internaționale. Producția va avea o structură de antologie. Fiecare sezon ar putea spune o poveste nouă, cu alte personaje și decoruri. Playtech a explicat deja ce se știe despre viitoarea ecranizare Far Cry.
Pentru moment, Ubisoft nu a anunțat oficial Kodiak sau Blackbird. Informațiile provin din surse apropiate dezvoltării. Direcția este însă evidentă. Compania pare pregătită să renunțe la o modă multiplayer riscantă și să readucă Far Cry într-o lume deschisă, mai apropiată de ceea ce așteaptă fanii.