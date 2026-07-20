Trek lansează bicicleta electrică de 2.190 de euro care transportă 200 kg și promite 97 km autonomie
Trek intră mai hotărât în segmentul bicicletelor electrice cu anvelope late prin noul Borrego+, un model conceput pentru navetă, drumuri neasfaltate și transportul unor sarcini considerabile. Bicicleta folosește un motor de 750 W, o baterie detașabilă de 720 Wh și poate susține o masă totală de până la 200 kg.
Prețul american de 2.499 de dolari se transformă în aproximativ 2.190 de euro la cursul actual. Tariful este specific pieței nord-americane, iar o eventuală versiune europeană poate avea alt motor, altă limitare de viteză și un preț diferit.
Borrego+ marchează o schimbare interesantă pentru Trek. Compania este cunoscută mai ales pentru biciclete clasice premium și modele electrice cu motor central, în timp ce noul produs folosește un motor amplasat în butucul roții din spate și o accelerație separată, caracteristici întâlnite frecvent la mărcile vândute direct online.
Motor de 750 W, anvelope late și autonomie de până la 97 km
Motorul dezvoltă 90 Nm și este alimentat de bateria de 720 Wh. Trek estimează o autonomie maximă de aproximativ 97 km, însă valoarea depinde de masa transportată, presiunea anvelopelor, temperatura exterioară, nivelul de asistență și diferențele de altitudine.
Versiunea standard este limitată la aproximativ 32 km/h și permite deplasarea atât prin pedalare asistată, cât și prin folosirea unei accelerații acționate cu degetul. Borrego+ S ridică viteza asistată la aproximativ 45 km/h pentru piețele unde această configurație este permisă.
Cumpărătorul român nu trebuie să presupună că versiunea americană poate fi folosită în aceeași formă pe drumurile publice din Europa. Configurațiile de 750 W și accelerația independentă pot primi o încadrare diferită de cea a unei biciclete electrice obișnuite, iar modelul european poate fi limitat din fabrică.
Anvelopele de patru inchi oferă o suprafață mare de contact și pot îmbunătăți tracțiunea pe pietriș, nisip, zăpadă sau drumuri forestiere. În oraș, ele sporesc confortul pe borduri și asfalt degradat, dar adaugă masă și rezistență la rulare.
Furca are o cursă de 80 mm, suficientă pentru denivelări moderate și trasee ușoare. Poziția la ghidon este relativ verticală, orientată spre confort și vizibilitate, nu spre rularea sportivă.
Poate transporta cumpărături, bagaje și echipamente voluminoase
Capacitatea totală de 200 kg este una dintre principalele atracții ale modelului. Portbagajul spate este compatibil cu sistemul MIK și poate primi genți, coșuri, cutii sau accesorii pentru transport. Cadrul include și alte puncte de montare pentru echipamente suplimentare.
Bicicleta este echipată cu aripi, protecție inferioară, stop și semnalizatoare vizibile inclusiv în timpul zilei. Aceste elemente o fac mai potrivită pentru navetă și utilizare cotidiană decât numeroase fat-bike-uri orientate exclusiv spre agrement.
Bateria este detașabilă și poate fi încărcată separat de bicicletă, un avantaj pentru cei care locuiesc la bloc sau nu au priză în garaj. Acumulatorul se blochează în cadru pentru a reduce riscul furtului, deși nu trebuie lăsat nesupravegheat perioade lungi.
Aplicația Trek Central oferă blocare digitală, alerte privind bateria, estimări ale autonomiei și posibilitatea de a personaliza modurile de rulare. Funcțiile software nu înlocuiesc un antifurt mecanic solid, dar pot adăuga un nivel suplimentar de control.
Pentru orașele românești, Borrego+ poate fi atractiv prin confort, autonomie și capacitatea de transport. Anvelopele late ajută pe străzi degradate, însă dimensiunile și masa pot deveni incomode în lift, pe scări sau în spațiile înguste pentru biciclete.
La aproximativ 2.190 de euro, modelul nu este ieftin, dar oferă o rețea de dealeri și service asociată unui producător cunoscut. Tocmai această infrastructură poate convinge cumpărătorii care evită bicicletele comandate direct de la mărci fără reprezentare locală.