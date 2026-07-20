Trek lansează bicicleta electrică de 2.190 de euro care transportă 200 kg și promite 97 km autonomie

Borrego+ marchează o schimbare interesantă pentru Trek. Compania este cunoscută mai ales pentru biciclete clasice premium și modele electrice cu motor central, în timp ce noul produs folosește un motor amplasat în butucul roții din spate și o accelerație separată, caracteristici întâlnite frecvent la mărcile vândute direct online.

Motor de 750 W, anvelope late și autonomie de până la 97 km

Motorul dezvoltă 90 Nm și este alimentat de bateria de 720 Wh. Trek estimează o autonomie maximă de aproximativ 97 km, însă valoarea depinde de masa transportată, presiunea anvelopelor, temperatura exterioară, nivelul de asistență și diferențele de altitudine.

Versiunea standard este limitată la aproximativ 32 km/h și permite deplasarea atât prin pedalare asistată, cât și prin folosirea unei accelerații acționate cu degetul. Borrego+ S ridică viteza asistată la aproximativ 45 km/h pentru piețele unde această configurație este permisă.

Cumpărătorul român nu trebuie să presupună că versiunea americană poate fi folosită în aceeași formă pe drumurile publice din Europa. Configurațiile de 750 W și accelerația independentă pot primi o încadrare diferită de cea a unei biciclete electrice obișnuite, iar modelul european poate fi limitat din fabrică.

Anvelopele de patru inchi oferă o suprafață mare de contact și pot îmbunătăți tracțiunea pe pietriș, nisip, zăpadă sau drumuri forestiere. În oraș, ele sporesc confortul pe borduri și asfalt degradat, dar adaugă masă și rezistență la rulare.

Furca are o cursă de 80 mm, suficientă pentru denivelări moderate și trasee ușoare. Poziția la ghidon este relativ verticală, orientată spre confort și vizibilitate, nu spre rularea sportivă.

Poate transporta cumpărături, bagaje și echipamente voluminoase

Capacitatea totală de 200 kg este una dintre principalele atracții ale modelului. Portbagajul spate este compatibil cu sistemul MIK și poate primi genți, coșuri, cutii sau accesorii pentru transport. Cadrul include și alte puncte de montare pentru echipamente suplimentare.