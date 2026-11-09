Toyota Corolla Cross electrică începe să prindă contur. Ce ascunde prototipul surprins în Europa

Primele imagini indică o platformă complet nouă

Vehiculul observat în timpul testelor folosește elemente de caroserie care amintesc de Toyota Corolla Cross, însă proporțiile neobișnuite sugerează că nu este vorba despre un simplu SUV de serie echipat cu o baterie. Ampatamentul modificat, partea frontală diferită și absența elementelor specifice evacuării indică posibilitatea unui prototip destinat testării unei arhitecturi electrice.

În industria auto, asemenea vehicule sunt cunoscute drept prototipuri tehnice sau test mules, deoarece inginerii pot utiliza caroserii existente pentru a ascunde și evalua componentele unei platforme noi. Aspectul exterior al unui astfel de automobil nu garantează că viitorul model de serie va avea aceeași formă.

Toyota lucrează la o arhitectură care să permită dezvoltarea mai multor tipuri de propulsie, inclusiv electrică, hibridă și termică. Strategia ar putea reduce costurile de dezvoltare și ar oferi companiei flexibilitate într-o industrie în care preferințele pentru motorizări diferă semnificativ de la o regiune la alta.

Constructorul a prezentat deja conceptul noii generații Corolla, cu un design mult mai îndrăzneț decât cel al modelelor actuale. Totuși, autonomia, capacitatea bateriei, puterea și prețul unui posibil Corolla Cross electric nu au fost comunicate oficial.

Corolla electrică ar putea deveni un model important și pentru România

De la apariția primei generații în 1966, Toyota Corolla a depășit pragul de 57 de milioane de unități comercializate la nivel mondial. Notorietatea sa reprezintă un avantaj important în fața producătorilor care încearcă să atragă cumpărători către automobile electrice prin mărci și modele complet noi.

Pe piața românească, Corolla și Corolla Cross sunt cunoscute în special pentru sistemele hibride, care oferă o soluție de electrificare fără dependență de stațiile publice de încărcare. O versiune complet electrică ar avea însă nevoie de argumente diferite, precum autonomie competitivă, consum redus și un preț care să nu o îndepărteze de publicul tradițional Toyota.

Producătorul japonez se confruntă și cu o presiune tot mai mare din partea companiilor chineze, care lansează automobile electrice la prețuri agresive și cu echipamente digitale avansate. Introducerea unei noi generații Corolla cu mai multe variante de propulsie ar putea fi răspunsul Toyota la această competiție, fără abandonarea imediată a tehnologiilor hibride care i-au adus succesul.