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Toyota Corolla Cross electrică începe să prindă contur. Ce ascunde prototipul surprins în Europa

Toyota Corolla Cross electrică începe să prindă contur. Ce ascunde prototipul surprins în Europa
Prototipul Toyota asociat viitoarei Corolla Cross electrice surprins în teste pe drumurile europene
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Toyota Corolla este unul dintre cele mai importante nume din istoria automobilului, iar succesul său s-a construit în jurul unei idei simple: o mașină accesibilă, predictibilă și suficient de versatilă pentru un public extrem de divers. În ultimii ani, această filozofie a fost extinsă către SUV-uri și sisteme hibride, dar următoarea transformare ar putea fi mai profundă decât toate schimbările de design prin care a trecut modelul.

Fotografii recente surprinse în apropierea centrului european de cercetare și dezvoltare Toyota indică testarea unui vehicul electric experimental, asociat de publicațiile auto cu viitoarea generație Corolla și, posibil, cu un succesor electric pentru Corolla Cross. Modelul este puternic camuflat, iar constructorul nu a confirmat oficial că exemplarul fotografiat reprezintă o Corolla Cross electrică de serie.

Corolla Cross electrice

Corolla Cross electrică

Primele imagini indică o platformă complet nouă

Vehiculul observat în timpul testelor folosește elemente de caroserie care amintesc de Toyota Corolla Cross, însă proporțiile neobișnuite sugerează că nu este vorba despre un simplu SUV de serie echipat cu o baterie. Ampatamentul modificat, partea frontală diferită și absența elementelor specifice evacuării indică posibilitatea unui prototip destinat testării unei arhitecturi electrice.

În industria auto, asemenea vehicule sunt cunoscute drept prototipuri tehnice sau test mules, deoarece inginerii pot utiliza caroserii existente pentru a ascunde și evalua componentele unei platforme noi. Aspectul exterior al unui astfel de automobil nu garantează că viitorul model de serie va avea aceeași formă.

Toyota lucrează la o arhitectură care să permită dezvoltarea mai multor tipuri de propulsie, inclusiv electrică, hibridă și termică. Strategia ar putea reduce costurile de dezvoltare și ar oferi companiei flexibilitate într-o industrie în care preferințele pentru motorizări diferă semnificativ de la o regiune la alta.

Constructorul a prezentat deja conceptul noii generații Corolla, cu un design mult mai îndrăzneț decât cel al modelelor actuale. Totuși, autonomia, capacitatea bateriei, puterea și prețul unui posibil Corolla Cross electric nu au fost comunicate oficial.

Corolla electrică ar putea deveni un model important și pentru România

De la apariția primei generații în 1966, Toyota Corolla a depășit pragul de 57 de milioane de unități comercializate la nivel mondial. Notorietatea sa reprezintă un avantaj important în fața producătorilor care încearcă să atragă cumpărători către automobile electrice prin mărci și modele complet noi.

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Pe piața românească, Corolla și Corolla Cross sunt cunoscute în special pentru sistemele hibride, care oferă o soluție de electrificare fără dependență de stațiile publice de încărcare. O versiune complet electrică ar avea însă nevoie de argumente diferite, precum autonomie competitivă, consum redus și un preț care să nu o îndepărteze de publicul tradițional Toyota.

Producătorul japonez se confruntă și cu o presiune tot mai mare din partea companiilor chineze, care lansează automobile electrice la prețuri agresive și cu echipamente digitale avansate. Introducerea unei noi generații Corolla cu mai multe variante de propulsie ar putea fi răspunsul Toyota la această competiție, fără abandonarea imediată a tehnologiilor hibride care i-au adus succesul.

În prezent, debutul unei noi generații Corolla este anticipat în jurul anului 2027, dar calendarul exact al unei versiuni Corolla Cross complet electrice rămâne neconfirmat. Nici disponibilitatea pe piața europeană sau în România nu poate fi considerată sigură pe baza imaginilor apărute până acum.

Fotografiile oferă însă un indiciu despre direcția tehnologică a Toyota. Constructorul pare pregătit să transforme Corolla dintr-o familie cunoscută în principal pentru motorizările termice și hibride într-o platformă capabilă să răspundă unor preferințe de mobilitate mult mai diverse.

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