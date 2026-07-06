Toyota anulează Lexusul electric de top și plătește furnizorii. Șocul rar care arată cât de greu e saltul spre EV

Acum, dezvoltarea lui a fost oprită. Toyota spune că multe dintre tehnologiile create pentru LF-ZC sunt gata și vor fi folosite pe un succesor, dar momentul și forma acelui model rămân neclare. Pentru o companie renumită pentru disciplină industrială și planificare pe termen lung, anularea unui astfel de proiect atât de târziu este un semnal serios.

De ce anularea este dureroasă pentru Toyota și furnizori

Potrivit informațiilor din presa japoneză, Toyota ar putea plăti compensații de ordinul zecilor de miliarde de yeni furnizorilor afectați. Convertit grosier, este vorba despre sume care pot ajunge la sute de milioane de euro, în funcție de nivelul final al acordurilor. Explicația este simplă: furnizorii investiseră deja în echipamente specializate, tehnologii și capacități de producție pentru un model care nu va mai intra în fabricație.

Pentru furnizori, un proiect Toyota este de obicei o garanție de stabilitate. Tocmai de aceea, anularea LF-ZC produce un șoc mai mare decât ar face-o la un start-up sau la un constructor mai haotic. Toyota a lansat în trecut proiecte inovatoare, precum Prius sau Mirai, chiar și atunci când profitabilitatea imediată nu era garantată. În cazul LF-ZC, costurile par să fi devenit prea mari, mai ales pentru echipamentele de producție și matrițare.

Aici se vede una dintre marile probleme ale electrificării. Nu este suficient să ai un concept frumos, baterii promițătoare și o prezentare spectaculoasă. Trebuie să poți produce mașina la costuri acceptabile, în volume relevante și cu un lanț de furnizori pregătit. Dacă o electrică premium costă prea mult de fabricat, chiar și Toyota poate prefera să oprească proiectul decât să lanseze o mașină dificil de amortizat.

Pentru Lexus, anularea este delicată. Marca are nevoie de modele electrice convingătoare, mai ales în Europa, China și America de Nord. Rivalii premium avansează rapid, iar constructorii chinezi atacă inclusiv zona de lux cu prețuri agresive și tehnologii spectaculoase. LF-ZC trebuia să arate că Lexus poate veni cu ceva radical nou.

Toyota rămâne prinsă între prudență și presiunea pieței

Toyota susține în continuare strategia multi-tehnologie: electrice, hibride, plug-in hibrid, hidrogen și motoare termice. În multe piețe, această abordare funcționează. În România, de exemplu, hibridele Toyota sunt foarte populare pentru că oferă consum bun, fiabilitate și nu cer încărcare acasă. Dar în China și în segmentele premium, piața se schimbă mult mai repede.

Datele recente arată presiunea. Vânzările globale Toyota au scăzut cu 7,2% în mai, a patra lună consecutivă de scădere anuală. În China, vânzările au căzut cu aproximativ 32%, în timp ce electricele Toyota au crescut puternic la nivel global, cu 170% în luna mai. Mesajul este clar: motoarele termice pierd teren în anumite piețe, iar electricele devin tot mai importante.