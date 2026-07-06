Toyota anulează Lexusul electric de top și plătește furnizorii. Șocul rar care arată cât de greu e saltul spre EV
Toyota a confirmat anularea dezvoltării Lexus LF-ZC, modelul electric de top care trebuia să introducă o nouă generație de tehnologii pentru grupul japonez. Decizia este atât de neobișnuită încât un furnizor citat în presa japoneză a descris-o drept un șoc „fără precedent”. Iar efectele nu se opresc la imagine: Toyota va compensa cel puțin parțial furnizorii care investiseră deja în echipamente și resurse pentru viitorul model.
LF-ZC nu era o electrică oarecare. Conceptul prezentat la Japan Mobility Show în 2023 trebuia să fie o vitrină tehnologică Lexus, cu baterii prismatice performante, producție prin Gigacasting, platformă electronică nouă pentru sisteme avansate de asistență și soluții de reducere a greutății. Pe scurt, era modelul prin care Toyota voia să demonstreze că poate recupera teren în zona EV premium.
Acum, dezvoltarea lui a fost oprită. Toyota spune că multe dintre tehnologiile create pentru LF-ZC sunt gata și vor fi folosite pe un succesor, dar momentul și forma acelui model rămân neclare. Pentru o companie renumită pentru disciplină industrială și planificare pe termen lung, anularea unui astfel de proiect atât de târziu este un semnal serios.
De ce anularea este dureroasă pentru Toyota și furnizori
Potrivit informațiilor din presa japoneză, Toyota ar putea plăti compensații de ordinul zecilor de miliarde de yeni furnizorilor afectați. Convertit grosier, este vorba despre sume care pot ajunge la sute de milioane de euro, în funcție de nivelul final al acordurilor. Explicația este simplă: furnizorii investiseră deja în echipamente specializate, tehnologii și capacități de producție pentru un model care nu va mai intra în fabricație.
Pentru furnizori, un proiect Toyota este de obicei o garanție de stabilitate. Tocmai de aceea, anularea LF-ZC produce un șoc mai mare decât ar face-o la un start-up sau la un constructor mai haotic. Toyota a lansat în trecut proiecte inovatoare, precum Prius sau Mirai, chiar și atunci când profitabilitatea imediată nu era garantată. În cazul LF-ZC, costurile par să fi devenit prea mari, mai ales pentru echipamentele de producție și matrițare.
Aici se vede una dintre marile probleme ale electrificării. Nu este suficient să ai un concept frumos, baterii promițătoare și o prezentare spectaculoasă. Trebuie să poți produce mașina la costuri acceptabile, în volume relevante și cu un lanț de furnizori pregătit. Dacă o electrică premium costă prea mult de fabricat, chiar și Toyota poate prefera să oprească proiectul decât să lanseze o mașină dificil de amortizat.
Pentru Lexus, anularea este delicată. Marca are nevoie de modele electrice convingătoare, mai ales în Europa, China și America de Nord. Rivalii premium avansează rapid, iar constructorii chinezi atacă inclusiv zona de lux cu prețuri agresive și tehnologii spectaculoase. LF-ZC trebuia să arate că Lexus poate veni cu ceva radical nou.
Toyota rămâne prinsă între prudență și presiunea pieței
Toyota susține în continuare strategia multi-tehnologie: electrice, hibride, plug-in hibrid, hidrogen și motoare termice. În multe piețe, această abordare funcționează. În România, de exemplu, hibridele Toyota sunt foarte populare pentru că oferă consum bun, fiabilitate și nu cer încărcare acasă. Dar în China și în segmentele premium, piața se schimbă mult mai repede.
Datele recente arată presiunea. Vânzările globale Toyota au scăzut cu 7,2% în mai, a patra lună consecutivă de scădere anuală. În China, vânzările au căzut cu aproximativ 32%, în timp ce electricele Toyota au crescut puternic la nivel global, cu 170% în luna mai. Mesajul este clar: motoarele termice pierd teren în anumite piețe, iar electricele devin tot mai importante.
Anularea LF-ZC nu înseamnă că Toyota renunță la tehnologiile dezvoltate. Compania afirmă că Gigacast, noua arhitectură electronică, reducerea greutății și alte soluții vor fi folosite pe un model succesor. Totuși, întârzierea contează. În industria EV, doi ani pot schimba complet piața. Ce era revoluționar în 2023 poate deveni normal în 2027.
Pentru Europa, cazul LF-ZC arată cât de dificil este pentru constructorii tradiționali să treacă la electric fără să-și distrugă logica industrială. Toyota nu este o companie slabă, ci una dintre cele mai eficiente organizații auto din lume. Dacă și ea se lovește de costuri atât de mari încât anulează un model fanion, tranziția EV este mai grea decât pare în prezentările de marketing.
Toyota poate reveni cu un succesor mai bine calculat. Dar anularea LF-ZC rămâne un semnal rar: chiar și cei mai mari constructori pot fi forțați să tragă frâna de mână când ambiția tehnologică nu se potrivește cu realitatea costurilor.