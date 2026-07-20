Toyota amână SUV-ul electric cu șapte locuri și 515 km autonomie: rivalii câștigă timp prețios
Toyota a decis să amâne producția viitorului Highlander electric, primul său SUV cu baterie și trei rânduri de scaune. Modelul urma să intre în fabricație până la sfârșitul lui 2026 și să ajungă pe piață ca versiune 2027, însă constructorul nu mai oferă momentan o dată exactă pentru începerea producției.
Explicația oficială se referă la ajustări suplimentare necesare înaintea lansării. În același timp, Toyota va continua să producă actualele versiuni Highlander cu benzină și sistem hibrid până în decembrie, iar stocurile vor rămâne probabil în showroom-uri și în 2027.
Amânarea nu afectează modelele termice și hibride, ci doar varianta complet electrică. Pentru Toyota, decizia poate proteja pe termen scurt vânzările unei familii de SUV-uri profitabile, dar lasă concurenților mai mult timp să se consolideze într-un segment în care cererea a început să crească.
Două baterii și până la 515 km autonomie
Highlander electric a fost anunțat cu baterii de 77 kWh și 95,8 kWh. Versiunea XLE cu tracțiune față și acumulatorul mai mic ar trebui să ofere aproximativ 462 km autonomie, în timp ce varianta cu tracțiune integrală și aceeași baterie ar coborî la circa 435 km.
Modelele cu acumulatorul de 95,8 kWh sunt estimate la până la 515 km. Echiparea Limited ar urma să includă standard tracțiunea integrală și bateria mare. Sistemul AWD dezvoltă 338 CP și aproximativ 438 Nm, în timp ce configurația cu tracțiune față oferă 221 CP și aproape 268 Nm.
Interiorul include trei rânduri de scaune, un instrumentar digital de 12,3 inchi și un ecran multimedia de 14 inchi. Conectivitatea wireless pentru telefon ar urma să fie standard, alături de cea mai nouă generație a sistemului multimedia Toyota.
Prețul de pornire estimat pentru piața americană era echivalentul a aproximativ 43.800 de euro. Valoarea nu include diferențele de taxe și echipare care ar apărea într-o eventuală versiune europeană, iar Toyota nu a confirmat că modelul va fi comercializat în România.
Platforma este împărțită cu viitorul Lexus TZ și cu Subaru Getaway. Dacă modificările necesare sunt legate de arhitectură, software sau baterie, există posibilitatea ca și programele acestor modele să fie afectate. Deocamdată, companiile nu au confirmat întârzieri suplimentare.
Kia, Hyundai și Tesla nu așteaptă după Toyota
Cererea pentru SUV-uri electrice cu trei rânduri de scaune a crescut în 2026. Kia EV9 și-a majorat vânzările americane cu 42%, iar Hyundai IONIQ 9 a înregistrat o creștere mult mai mare, pornind însă de la un volum redus în anul anterior.
Tesla a lansat și o versiune mai lungă a Model Y, cu al treilea rând de scaune, la echivalentul a aproximativ 54.300 de euro pe piața americană. Kia EV9 pornește de la circa 48.100 de euro, iar Hyundai IONIQ 9 de la aproximativ 51.650 de euro.
Highlander electric ar fi intrat sub aceste modele ca preț estimat, folosindu-se de reputația Toyota pentru fiabilitate și de popularitatea numelui Highlander. Fiecare lună de întârziere oferă însă rivalilor timp să livreze mașini, să rezolve problemele de început și să își formeze o bază de clienți.
Toyota a vândut peste 100.000 de unități Highlander și Grand Highlander în Statele Unite în primele șase luni ale anului. În aceeași perioadă, totalul electricelor companiei a fost de puțin sub 22.000. Din perspectivă financiară, continuarea modelelor hibride și termice este ușor de înțeles.
Pe termen lung, strategia poate deveni riscantă. Segmentul SUV-urilor electrice de familie se aglomerează, iar cumpărătorii încep să aibă mai multe alternative cu autonomie de aproximativ 500 km, încărcare rapidă și șapte locuri utilizabile.
Pentru România, un Highlander electric ar fi probabil un produs scump și de nișă, dar tehnologia sa ar putea ajunge ulterior pe modele mai accesibile. Amânarea indică faptul că Toyota preferă să ajusteze produsul înainte de lansare, însă confirmă și dificultatea constructorului de a recupera rapid distanța față de mărcile care au investit mai devreme în electrice dedicate.