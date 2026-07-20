Toyota amână SUV-ul electric cu șapte locuri și 515 km autonomie: rivalii câștigă timp prețios

Amânarea nu afectează modelele termice și hibride, ci doar varianta complet electrică. Pentru Toyota, decizia poate proteja pe termen scurt vânzările unei familii de SUV-uri profitabile, dar lasă concurenților mai mult timp să se consolideze într-un segment în care cererea a început să crească.

Două baterii și până la 515 km autonomie

Highlander electric a fost anunțat cu baterii de 77 kWh și 95,8 kWh. Versiunea XLE cu tracțiune față și acumulatorul mai mic ar trebui să ofere aproximativ 462 km autonomie, în timp ce varianta cu tracțiune integrală și aceeași baterie ar coborî la circa 435 km.

Modelele cu acumulatorul de 95,8 kWh sunt estimate la până la 515 km. Echiparea Limited ar urma să includă standard tracțiunea integrală și bateria mare. Sistemul AWD dezvoltă 338 CP și aproximativ 438 Nm, în timp ce configurația cu tracțiune față oferă 221 CP și aproape 268 Nm.

Interiorul include trei rânduri de scaune, un instrumentar digital de 12,3 inchi și un ecran multimedia de 14 inchi. Conectivitatea wireless pentru telefon ar urma să fie standard, alături de cea mai nouă generație a sistemului multimedia Toyota.

Prețul de pornire estimat pentru piața americană era echivalentul a aproximativ 43.800 de euro. Valoarea nu include diferențele de taxe și echipare care ar apărea într-o eventuală versiune europeană, iar Toyota nu a confirmat că modelul va fi comercializat în România.

Platforma este împărțită cu viitorul Lexus TZ și cu Subaru Getaway. Dacă modificările necesare sunt legate de arhitectură, software sau baterie, există posibilitatea ca și programele acestor modele să fie afectate. Deocamdată, companiile nu au confirmat întârzieri suplimentare.

Kia, Hyundai și Tesla nu așteaptă după Toyota

Cererea pentru SUV-uri electrice cu trei rânduri de scaune a crescut în 2026. Kia EV9 și-a majorat vânzările americane cu 42%, iar Hyundai IONIQ 9 a înregistrat o creștere mult mai mare, pornind însă de la un volum redus în anul anterior.