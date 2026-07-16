Tot mai mulți renunță la Todoist pentru această aplicație. Te ajută să îți organizezi întreaga viață, nu doar lista de sarcini

Ce oferă Lunatask în afară de gestionarea sarcinilor

La prima vedere, Lunatask funcționează ca orice aplicație de tip to-do list. Poți crea activități, stabili termene limită, priorități și obiective, apoi le poți organiza în funcție de domeniul din viața ta, precum serviciu, familie, sănătate sau proiecte personale. Diferența apare însă atunci când începi să explorezi funcțiile suplimentare.

Aplicația include un sistem de planificare zilnică bazat pe blocuri de timp, ceea ce înseamnă că poți programa fiecare activitate direct în calendar printr-o simplă tragere cu degetul sau cu mouse-ul.

În plus, fiecare sarcină poate avea indicatori de progres, cronometru, estimări privind timpul rămas și alte informații utile pentru cei care lucrează la proiecte complexe.

Nu este doar un task manager

Una dintre funcțiile care diferențiază Lunatask de multe aplicații concurente este secțiunea dedicată notițelor. Aici poți crea documente complexe care includ tabele, imagini, linkuri, citate sau fragmente de cod, fără să fie nevoie de o aplicație separată.

Pe lângă aceasta, aplicația oferă și un jurnal personal în care îți poți nota activitățile zilnice sau momentele importante. Există inclusiv un sistem pentru monitorizarea stării de spirit și a nivelului de energie, astfel încât utilizatorii să poată observa mai ușor anumite tipare în rutina lor.

O funcție mai puțin obișnuită este administrarea relațiilor personale. Poți adăuga persoane din cercul apropiat sau contacte profesionale și poți păstra informații utile despre întâlniri, discuții sau obiective legate de relația respectivă. Pentru unii utilizatori, această opțiune poate fi utilă inclusiv în activitățile de networking.

Versiunea gratuită este suficientă pentru mulți utilizatori

Lunatask poate fi folosit gratuit, iar cele mai importante funcții sunt disponibile fără abonament. Totuși, există și o versiune Premium destinată celor care folosesc aplicația intensiv. Aceasta adaugă integrare completă cu calendarul, mai multe sisteme de organizare a activităților, posibilitatea de a crea un număr nelimitat de obiceiuri, relații și categorii de viață, precum și instrumente suplimentare pentru monitorizarea progresului.