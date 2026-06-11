Tot mai mulţi oameni pun un pahar cu apă în congelator înainte de a pleca în vacanţă. Îi scapă de o mare grijă

Chiar dacă în majoritatea situațiilor alimentarea cu energie electrică este restabilită într-un timp relativ scurt, proprietarii nu au cum să știe cât a durat întreruperea și dacă aceasta a afectat temperatura din congelator.

Problema devine importantă mai ales în cazul alimentelor perisabile, precum carnea, peștele sau alte produse care trebuie păstrate permanent la temperaturi foarte scăzute.

Din acest motiv, multe persoane folosesc o metodă simplă care le poate oferi un indiciu despre ceea ce s-a întâmplat în congelator în perioada în care au fost plecate.

Cum funcționează metoda care a devenit populară

Trucul nu necesită echipamente speciale și poate fi pregătit în doar câteva minute.

Primul pas este umplerea unui pahar sau a unui recipient mic din plastic cu apă. Acesta trebuie introdus în congelator și lăsat până când apa îngheață complet.

După ce suprafața apei s-a transformat în gheață, se așază o monedă deasupra și recipientul este pus din nou în congelator.

Totul rămâne acolo pe perioada vacanței, iar verificarea se face doar la întoarcerea acasă.