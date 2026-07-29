Tim Cook și viitorul CEO John Ternus vorbesc despre schimbarea de la conducerea Apple. „Este persoana perfectă pentru acest rol”

Tim Cook spune că tranziția decurge mai bine decât se aștepta

În cadrul interviului, Tim Cook a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Apple și despre modul în care decurge procesul de predare a funcției.

Acesta a declarat că se simte recunoscător pentru cei 15 ani în care a fost CEO și a descris această experiență drept privilegiul vieții sale. În același timp, Cook s-a declarat foarte încrezător în alegerea succesorului său.

Potrivit acestuia, John Ternus este persoana potrivită pentru a conduce Apple mai departe, iar tranziția s-a desfășurat fără probleme atât în interiorul companiei, cât și în relația cu investitorii.

John Ternus: „Este o oportunitate incredibilă”

La rândul său, John Ternus a spus că numirea în funcția de CEO reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cariera sa. Executivul lucrează la Apple de aproximativ 25 de ani și afirmă că șansa de a conduce compania este greu de descris în cuvinte.

Întrebat care va fi prima sa decizie după preluarea funcției, Ternus a preferat să nu ofere detalii, răspunzând doar că toate vor fi aflate la momentul potrivit.

Apple TV+ rămâne o prioritate

Discuția a atins și strategia Apple pentru serviciul de streaming Apple TV+. John Ternus a lăudat activitatea echipei coordonate de Eddy Cue și a spus că platforma traversează o perioadă foarte bună, datorită numărului tot mai mare de producții apreciate de public.

Noul CEO nu a dorit să vorbească despre eventuale schimbări de strategie, precizând doar că obiectivul este menținerea ritmului actual și continuarea investițiilor în conținut original.