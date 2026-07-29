Tim Cook și viitorul CEO John Ternus vorbesc despre schimbarea de la conducerea Apple. „Este persoana perfectă pentru acest rol”
Apple pregătește una dintre cele mai importante schimbări din istoria sa recentă, iar actualul director executiv Tim Cook și succesorul său, John Ternus, au oferit noi detalii despre tranziția care va avea loc în această toamnă. Cei doi au participat împreună la premiera mondială a sezonului patru al serialului Ted Lasso, unde au discutat despre viitorul companiei, Apple TV+ și schimbarea de conducere.
Interviul vine cu puțin timp înainte ca John Ternus să preia oficial funcția de CEO al Apple, programată pentru 1 septembrie, marcând sfârșitul celor 15 ani în care Tim Cook a condus compania, scrie 9to5Mac.
Tim Cook spune că tranziția decurge mai bine decât se aștepta
În cadrul interviului, Tim Cook a vorbit despre perioada petrecută la conducerea Apple și despre modul în care decurge procesul de predare a funcției.
Acesta a declarat că se simte recunoscător pentru cei 15 ani în care a fost CEO și a descris această experiență drept privilegiul vieții sale. În același timp, Cook s-a declarat foarte încrezător în alegerea succesorului său.
Potrivit acestuia, John Ternus este persoana potrivită pentru a conduce Apple mai departe, iar tranziția s-a desfășurat fără probleme atât în interiorul companiei, cât și în relația cu investitorii.
John Ternus: „Este o oportunitate incredibilă”
La rândul său, John Ternus a spus că numirea în funcția de CEO reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cariera sa. Executivul lucrează la Apple de aproximativ 25 de ani și afirmă că șansa de a conduce compania este greu de descris în cuvinte.
Întrebat care va fi prima sa decizie după preluarea funcției, Ternus a preferat să nu ofere detalii, răspunzând doar că toate vor fi aflate la momentul potrivit.
Apple TV+ rămâne o prioritate
Discuția a atins și strategia Apple pentru serviciul de streaming Apple TV+. John Ternus a lăudat activitatea echipei coordonate de Eddy Cue și a spus că platforma traversează o perioadă foarte bună, datorită numărului tot mai mare de producții apreciate de public.
Noul CEO nu a dorit să vorbească despre eventuale schimbări de strategie, precizând doar că obiectivul este menținerea ritmului actual și continuarea investițiilor în conținut original.
Întrebat ce urmărește în prezent pe Apple TV+, Ternus a spus că vizionează serialele Silo și Lucky, în timp ce Tim Cook a menționat Widow’s Bay, Pluribus și tot Silo printre titlurile urmărite recent.
Tim Cook continuă să folosească Apple Vision Pro pentru seriale
Unul dintre momentele amuzante ale interviului a venit atunci când Tim Cook a fost întrebat dacă va urmări noul sezon Ted Lasso folosind casca Apple Vision Pro.
CEO-ul Apple a răspuns afirmativ și a spus că îi place să urmărească serialele întins, folosind dispozitivul de realitate mixtă, afirmând că experiența este una aparte.
Prezența celor doi directori la premiera sezonului patru al serialului Ted Lasso a fost și un simbol al schimbării care urmează la conducerea Apple. Tim Cook și John Ternus au purtat costume asemănătoare și insigne cu mesajul „Believe”, devenit celebru datorită producției Apple TV+.
Din 1 septembrie, John Ternus va deveni oficial noul CEO al Apple, preluând conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii din lume și deschizând un nou capitol pentru gigantul din Cupertino.