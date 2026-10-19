Tesla Roadster „zboară”, dar o altă mașină electrică îi arată cum se face. Rivalul lui Elon Musk a trecut prin aer peste un Cybertruck și un Roadster VIDEO

Potrivit publicației americane Autoblog, care a relatat demonstrația pe 18 octombrie 2026, startupul californian Alef Aeronautics a publicat un videoclip prin care îl provoacă indirect pe Musk. Compania susține că dezvoltă mașini zburătoare de 11 ani și că tehnologia sa este concepută pentru deplasări aeriene reale, nu doar pentru câteva secunde petrecute deasupra asfaltului.

Alef Aeronautics îi răspunde lui Elon Musk cu o demonstrație spectaculoasă

Totul a început după prezentarea noii generații Tesla Roadster, organizată pe 15 octombrie 2026. Automobilul electric a demonstrat capacitatea de a se desprinde de sol, de a executa o rotație în aer și de a ateriza controlat, folosind propulsoare cu gaz rece dezvoltate cu ajutorul tehnologiilor SpaceX.

Elon Musk a descris performanța drept o formă de zbor, deși, din punct de vedere tehnic, este vorba mai degrabă despre manevre aeriene scurte, asistate de un sistem de propulsie suplimentar. Așa cum Playtech a explicat în analiza dedicată noului Tesla Roadster, mașina folosește tehnologii diferite pentru salturile în aer și pentru deplasarea cu roțile în sus.

Alef Aeronautics a profitat de moment pentru a publica, pe 16 octombrie, un videoclip în care prototipul său se ridică vertical și trece pe deasupra mai multor automobile Tesla. Mesajul adresat companiei lui Musk a fost ironic: „Bun venit în cursa mașinilor zburătoare! Noi suntem aici de 11 ani!”.

Diferența fundamentală este că vehiculul Alef poate rămâne în aer mai mult timp, în timp ce Roadster utilizează propulsoarele în principal pentru manevre scurte și îmbunătățirea performanțelor dinamice.

Cum funcționează mașina zburătoare Alef Model A și ce autonomie promite

Spre deosebire de Tesla Roadster, care folosește propulsoare cu gaz rece, prototipul Alef este echipat cu opt elice acționate electric. Principiul de funcționare amintește de cel al unei drone, sistemul fiind proiectat pentru decolare și aterizare verticală.

Modelul de serie planificat, denumit Alef Model A, promite o autonomie rutieră de aproximativ 354 de kilometri și o autonomie de zbor de circa 177 de kilometri. Aceste valori ar permite, cel puțin teoretic, deplasări aeriene între localități apropiate sau evitarea unor zone aglomerate.

Proiectul nu este complet nou. În luna mai 2026, Playtech relata că mașina zburătoare Alef Model A se apropie de primele livrări, după ce compania anunțase progrese în producția vehiculului și numeroase rezervări din partea clienților.

Un avantaj important este faptul că Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a acordat unui prototip Alef un certificat special de navigabilitate. Acesta permite efectuarea unor zboruri în condiții limitate, pentru cercetare, dezvoltare și demonstrații.

Certificarea nu înseamnă însă că Model A poate zbura liber deasupra orașelor americane. Utilizarea sa rămâne supusă unor restricții, iar aprobarea comercială pentru operare obișnuită presupune îndeplinirea unor cerințe suplimentare de siguranță.

Tesla promite accelerații incredibile, dar Alef mizează pe transportul aerian

Deși Alef pare să aibă un avantaj în ceea ce privește durata zborului, Tesla Roadster urmărește un obiectiv diferit. Supercarul electric este proiectat în primul rând pentru performanțe extreme pe șosea.

Noua generație Roadster ar putea accelera de la 0 la aproximativ 97 km/h în mai puțin de 0,9 secunde, folosind propulsoarele SpaceX. Pentru versiunea specială Rocket, Tesla avansează chiar o valoare de 0,59 secunde, cifre care rămân însă performanțe anunțate și necesită verificări independente.

În plus, noua Tesla Roadster a demonstrat că poate rula cu roțile în sus, datorită unui sistem de aspirație care generează o forță suplimentară de apăsare asupra suprafeței de rulare.

Diferențele se reflectă și în prețuri. Alef Model A ar urma să coste aproximativ 300.000 de dolari, iar rezervarea presupune un avans de 150 de dolari sau 1.500 de dolari pentru prioritate.

În cazul Tesla Roadster, avansurile anunțate ajung la 50.000 de dolari pentru versiunea Performance și 250.000 de dolari pentru varianta Thrust, disponibilă pe bază de invitație.

Deocamdată, ambele proiecte se confruntă cu provocări importante privind siguranța, certificarea și utilizarea practică. Alef are avantajul unui prototip conceput special pentru zbor și al unei autorizări experimentale, în timp ce Tesla propune un automobil sport cu funcții aeriene spectaculoase.

Dincolo de rivalitatea dintre companii, demonstrațiile arată cât de rapid evoluează tehnologiile de mobilitate electrică. Totuși, până când mașinile zburătoare vor deveni o alternativă reală la transportul rutier, industria mai are de rezolvat probleme legate de reglementări, infrastructură, autonomie și costuri.