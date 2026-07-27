Tesla, pusă sub presiune de propriul document „Radar Saves Us”: ancheta care poate afecta 3,2 milioane de mașini

Titlul documentului nu dovedește nimic, dar explică interesul autorităților

Tesla a transmis documentul în etapa anterioară a investigației. NHTSA solicită acum toate materialele care au stat la baza lui, inclusiv documentația tehnică, datele de testare și discuțiile interne relevante. Autoritatea consideră că fișierul poate clarifica modul în care compania a evaluat limitele unui sistem bazat exclusiv pe camere.

Conținutul documentului nu este public. Din acest motiv, nu se poate afirma că Tesla a recunoscut în interiorul companiei că eliminarea radarului a fost o greșeală. Titlul poate fi literal, ironic sau legat de un scenariu tehnic foarte specific. Orice concluzie definitivă ar fi prematură.

Interesul autorității este totuși justificat de evoluția tehnică a mașinilor Tesla. Compania a eliminat radarul frontal de pe multe modele începând din 2021 și a renunțat ulterior și la senzorii ultrasonici, promovând arhitectura Tesla Vision. Sistemul se bazează în principal pe camere și pe procesarea imaginilor.

Camerele oferă informații vizuale bogate: culori, marcaje, semne, semafoare și forme. Ele pot avea însă dificultăți când sunt orbite de soare, acoperite de apă, expuse la ceață densă sau confruntate cu contrast foarte scăzut. Radarul nu vede mediul în același mod, dar poate măsura distanța și viteza relativă în condiții în care imaginea optică este degradată.

Nici radarul nu este infailibil. Poate genera reflexii, poate interpreta greșit obiecte și are nevoie de fuziune atentă cu celelalte surse de date. Întrebarea investigației nu este dacă radarul rezolvă singur conducerea autonomă, ci dacă eliminarea lui a redus redundanța necesară în anumite situații critice.

Tesla trebuie să explice și felul în care își promovează sistemul

Solicitarea oficială are 24 de secțiuni și nu se limitează la documentul despre radar. Autoritățile cer explicații privind mesajele de marketing care ar putea sugera un nivel de autonomie mai ridicat decât capacitatea reală a sistemului.

Este analizată și o schimbare făcută avertismentului „FSD Degraded”. NHTSA cere justificarea transformării alertei din roșu în galben și a eliminării semnalului sonor. Un avertisment mai discret poate reduce deranjul pentru șofer, dar poate fi mai ușor ignorat exact când camerele nu mai oferă informații suficiente.