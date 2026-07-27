Tesla, pusă sub presiune de propriul document „Radar Saves Us”: ancheta care poate afecta 3,2 milioane de mașini
Autoritatea americană pentru siguranța rutieră a cerut Tesla să predea toate datele, testele și comunicațiile asociate unui document intern cu un titlu neașteptat: „Radar Saves Us”. Solicitarea face parte dintr-o investigație amplă privind accidentele produse în condiții de vizibilitate redusă cu Full Self-Driving activat.
Investigația acoperă aproximativ 3,2 milioane de automobile care au folosit diferite versiuni FSD în Statele Unite. Autoritățile analizează nouă accidente asociate cu soare puternic, ceață sau praf în suspensie, condiții care pot reduce performanța camerelor. Cazurile includ o victimă decedată și o persoană rănită.
Titlul documentului nu dovedește nimic, dar explică interesul autorităților
Tesla a transmis documentul în etapa anterioară a investigației. NHTSA solicită acum toate materialele care au stat la baza lui, inclusiv documentația tehnică, datele de testare și discuțiile interne relevante. Autoritatea consideră că fișierul poate clarifica modul în care compania a evaluat limitele unui sistem bazat exclusiv pe camere.
Conținutul documentului nu este public. Din acest motiv, nu se poate afirma că Tesla a recunoscut în interiorul companiei că eliminarea radarului a fost o greșeală. Titlul poate fi literal, ironic sau legat de un scenariu tehnic foarte specific. Orice concluzie definitivă ar fi prematură.
Interesul autorității este totuși justificat de evoluția tehnică a mașinilor Tesla. Compania a eliminat radarul frontal de pe multe modele începând din 2021 și a renunțat ulterior și la senzorii ultrasonici, promovând arhitectura Tesla Vision. Sistemul se bazează în principal pe camere și pe procesarea imaginilor.
Camerele oferă informații vizuale bogate: culori, marcaje, semne, semafoare și forme. Ele pot avea însă dificultăți când sunt orbite de soare, acoperite de apă, expuse la ceață densă sau confruntate cu contrast foarte scăzut. Radarul nu vede mediul în același mod, dar poate măsura distanța și viteza relativă în condiții în care imaginea optică este degradată.
Nici radarul nu este infailibil. Poate genera reflexii, poate interpreta greșit obiecte și are nevoie de fuziune atentă cu celelalte surse de date. Întrebarea investigației nu este dacă radarul rezolvă singur conducerea autonomă, ci dacă eliminarea lui a redus redundanța necesară în anumite situații critice.
Tesla trebuie să explice și felul în care își promovează sistemul
Solicitarea oficială are 24 de secțiuni și nu se limitează la documentul despre radar. Autoritățile cer explicații privind mesajele de marketing care ar putea sugera un nivel de autonomie mai ridicat decât capacitatea reală a sistemului.
Este analizată și o schimbare făcută avertismentului „FSD Degraded”. NHTSA cere justificarea transformării alertei din roșu în galben și a eliminării semnalului sonor. Un avertisment mai discret poate reduce deranjul pentru șofer, dar poate fi mai ușor ignorat exact când camerele nu mai oferă informații suficiente.
Tesla are termen până la 12 august 2026 să răspundă. Nerespectarea solicitării poate atrage penalități de aproximativ 23.800 de euro pentru fiecare zi de întârziere, până la un plafon apropiat de 118,9 milioane de euro. Deschiderea unei analize tehnice nu înseamnă că o rechemare a fost deja decisă, dar reprezintă o etapă avansată a investigației.
Pentru șoferul român, disputa are o relevanță imediată. Ceața de pe autostrăzi, ninsoarea, spray-ul ridicat de camioane pe ploaie și soarele jos la orizont sunt situații obișnuite. Un sistem de asistență poate funcționa impresionant în condiții ideale și poate pierde rapid din performanță când senzorii nu mai percep corect drumul.
În asemenea momente, șoferul nu trebuie să aștepte dezactivarea automată. Viteza trebuie adaptată, iar controlul preluat înainte ca avertismentele să devină urgente. Full Self-Driving Supervised rămâne un sistem care necesită supraveghere permanentă.
Documentul „Radar Saves Us” poate deveni o piesă importantă numai după ce conținutul său este cunoscut și analizat. Deocamdată, adevărata problemă pentru Tesla nu este titlul spectaculos, ci obligația de a demonstra ce știa despre limitele camerelor, ce soluții a testat și de ce a considerat că sistemul poate fi oferit milioanelor de clienți.