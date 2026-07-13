Tesla pune Cybercab la treabă, dar doar în parcarea fabricii. Robotaxiul fără volan încă nu a ajuns unde contează
Tesla susține că angajații de la Gigafactory Texas vor putea călători în curând cu Cybercab, automobilul autonom construit fără volan și pedale. Anunțul a venit prin intermediul unui clip scurt în care vehiculul auriu se deplasează prin parcarea fabricii din apropiere de Austin, cu portierele ridicate înainte de plecare.
Formularea aleasă de companie lasă însă loc pentru două interpretări foarte diferite. Cybercab ar putea deveni un serviciu intern de transport pentru angajați, pe drumurile campusului industrial, sau ar putea efectua doar curse scurte prin parcarea fabricii. Tesla nu a publicat ruta, numărul de vehicule implicate, data exactă de lansare sau informații despre eventualul acces pe drumurile publice.
Diferența este esențială. Un vehicul care se deplasează autonom într-o zonă privată și controlată trebuie să gestioneze mult mai puține situații decât unul care transportă clienți prin traficul real, printre intersecții, pietoni, bicicliști și șoferi imprevizibili.
Cybercab există fizic, dar software-ul rămâne problema
Cybercab a fost proiectat exclusiv pentru utilizare autonomă. Nu are volan, pedale sau o metodă convențională prin care un șofer să preia controlul atunci când sistemul întâmpină o situație pe care nu o poate rezolva. Această abordare poate reduce costul și simplifica interiorul, dar face ca vehiculul să fie complet dependent de software.
Tesla a început să producă exemplare Cybercab la fabrica din Texas și are deja mai multe vehicule finalizate. Capacitatea de producție nu pare să fie, așadar, cea mai mare piedică. Compania trebuie să demonstreze că sistemul său de conducere autonomă poate funcționa suficient de sigur și predictibil fără un operator aflat la bord.
În prezent, serviciul Robotaxi al Tesla folosește în orașele americane unde este disponibil automobile Model Y, nu Cybercab. Model Y are în continuare volan și pedale, iar implementarea serviciului permite măsuri suplimentare de siguranță. Pe pagina oficială dedicată rețelei Robotaxi, Tesla spune că Cybercab va oferi curse în viitor, fără să indice o dată precisă pentru integrarea sa comercială.
Transportarea angajaților în interiorul Gigafactory Texas ar putea fi un pas util pentru colectarea datelor. Campusul are o suprafață foarte mare, drumuri interne și un flux constant de persoane între parcări și clădirile de producție. Tesla poate testa vehiculele într-un mediu repetabil, fără complexitatea și responsabilitatea unei curse contra cost pe străzile publice.
Totuși, un asemenea test nu poate fi confundat cu lansarea propriu-zisă a Cybercab. Vehicule autonome circulă de ani întregi prin fabrici, porturi, mine și centre logistice, unde viteza este redusă, traseele sunt clare, iar accesul altor participanți este controlat.
Următorul test adevărat este cursa plătită pe drum public
Momentul decisiv va veni atunci când un client va putea comanda din aplicație un Cybercab fără volan, va fi preluat de pe un drum public și va ajunge la destinație fără un operator de siguranță în interior. Până atunci, demonstrațiile din parcarea fabricii arată că hardware-ul funcționează, dar nu confirmă maturitatea întregului sistem.
Tesla are avantajul unei flote foarte mari de automobile care colectează date în trafic. Strategia sa se bazează în principal pe camere video și pe rețele neuronale antrenate cu informații provenite de la vehiculele existente. Rivali precum Waymo folosesc o combinație mai extinsă de camere, radare și senzori lidar, într-un număr limitat de zone cartografiate riguros.
Pentru România, Cybercab rămâne deocamdată un proiect îndepărtat. Introducerea unui robotaxi fără comenzi tradiționale ar necesita omologare europeană, reguli clare privind răspunderea și autorizarea serviciului în fiecare jurisdicție. Infrastructura rutieră și marcajele neuniforme ar reprezenta provocări suplimentare față de zonele atent delimitate din Statele Unite.
Chiar și fără o lansare apropiată în Europa, Cybercab poate influența designul viitoarelor servicii de mobilitate. Eliminarea șoferului ar putea reduce costul unei curse, iar un automobil cu numai două locuri poate fi mai eficient decât un vehicul mare folosit pentru transportarea unei singure persoane.
Clipul din Texas este, prin urmare, relevant, dar nu reprezintă momentul de cotitură pe care îl așteaptă industria. Tesla a demonstrat că un Cybercab se poate deplasa prin parcarea fabricii. Următoarea etapă trebuie să arate că poate face același lucru într-un oraș adevărat, în mod repetat, legal și suficient de sigur pentru clienți.
Cool news from Giga Texas pic.twitter.com/gvbG456Tzw
— Tesla Robotaxi (@robotaxi) July 11, 2026