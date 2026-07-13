Tesla pune Cybercab la treabă, dar doar în parcarea fabricii. Robotaxiul fără volan încă nu a ajuns unde contează

Diferența este esențială. Un vehicul care se deplasează autonom într-o zonă privată și controlată trebuie să gestioneze mult mai puține situații decât unul care transportă clienți prin traficul real, printre intersecții, pietoni, bicicliști și șoferi imprevizibili.

Cybercab există fizic, dar software-ul rămâne problema

Cybercab a fost proiectat exclusiv pentru utilizare autonomă. Nu are volan, pedale sau o metodă convențională prin care un șofer să preia controlul atunci când sistemul întâmpină o situație pe care nu o poate rezolva. Această abordare poate reduce costul și simplifica interiorul, dar face ca vehiculul să fie complet dependent de software.

Tesla a început să producă exemplare Cybercab la fabrica din Texas și are deja mai multe vehicule finalizate. Capacitatea de producție nu pare să fie, așadar, cea mai mare piedică. Compania trebuie să demonstreze că sistemul său de conducere autonomă poate funcționa suficient de sigur și predictibil fără un operator aflat la bord.

În prezent, serviciul Robotaxi al Tesla folosește în orașele americane unde este disponibil automobile Model Y, nu Cybercab. Model Y are în continuare volan și pedale, iar implementarea serviciului permite măsuri suplimentare de siguranță. Pe pagina oficială dedicată rețelei Robotaxi, Tesla spune că Cybercab va oferi curse în viitor, fără să indice o dată precisă pentru integrarea sa comercială.

Transportarea angajaților în interiorul Gigafactory Texas ar putea fi un pas util pentru colectarea datelor. Campusul are o suprafață foarte mare, drumuri interne și un flux constant de persoane între parcări și clădirile de producție. Tesla poate testa vehiculele într-un mediu repetabil, fără complexitatea și responsabilitatea unei curse contra cost pe străzile publice.

Totuși, un asemenea test nu poate fi confundat cu lansarea propriu-zisă a Cybercab. Vehicule autonome circulă de ani întregi prin fabrici, porturi, mine și centre logistice, unde viteza este redusă, traseele sunt clare, iar accesul altor participanți este controlat.

Următorul test adevărat este cursa plătită pe drum public

Momentul decisiv va veni atunci când un client va putea comanda din aplicație un Cybercab fără volan, va fi preluat de pe un drum public și va ajunge la destinație fără un operator de siguranță în interior. Până atunci, demonstrațiile din parcarea fabricii arată că hardware-ul funcționează, dar nu confirmă maturitatea întregului sistem.