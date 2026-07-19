Tesla produce deja mașina fără volan, dar nu o poate vinde: pariul uriaș din Texas
Tesla accelerează producția Cybercab la fabrica sa din Texas, deși automobilul nu poate fi vândut clienților obișnuiți și nici nu poate circula autonom la scară largă. Peste 100 de exemplare ar fi fost observate în zonele de expediere ale uzinei, un semn că producția a depășit stadiul unor prototipuri construite manual.
Cybercab este un automobil electric cu două locuri, fără volan și fără pedale. Designul presupune că vehiculul va fi folosit exclusiv ca robotaxi și că software-ul va prelua integral controlul. Problema este că sistemul autonom de care depinde mașina nu este încă pregătit pentru o exploatare comercială extinsă.
Producția avansează mai repede decât autonomia
Primul Cybercab fără volan a ieșit de pe linia de producție în februarie 2026, iar Tesla a confirmat în aprilie că a început fabricarea continuă. Elon Musk a descris creșterea producției ca pe o curbă lentă la început, care ar trebui să accelereze puternic spre finalul anului.
Fabrica nu pare să fie principalul obstacol. Tesla are experiență în construirea rapidă a automobilelor și în creșterea volumelor, însă programul Robotaxi rămâne limitat de validarea sistemului Full Self-Driving. Mașina poate fi fabricată, dar nu devine utilă până când nu poate circula fără un șofer sau un supraveghetor uman.
La aproximativ un an după lansarea serviciului Robotaxi în Austin, flota Tesla din oraș ar avea în jur de 50 de vehicule. Numărul celor care funcționează efectiv fără șofer ar fi însă mult mai mic, coborând de la un maxim de aproximativ 25 de mașini observate în timp la aproape 14 unități active.
Tesla a extins zona de serviciu din Austin și a desenat perimetre pentru Dallas, Houston și Miami, dar extinderea hărții nu înseamnă automat că există suficiente automobile autonome pentru a deservi clienții. În unele etape, numai aproximativ 20 de vehicule ar fi operat într-o zonă metropolitană mult mai mare.
Elon Musk a recunoscut că validarea siguranței este principalul factor care limitează extinderea. Compania așteaptă o nouă versiune majoră, FSD v15, estimată pentru finalul lui 2026 sau începutul lui 2027. Tesla nu se așteaptă ca serviciul Robotaxi să genereze venituri importante înainte de 2027.
Cybercab nu va ajunge prea curând în România
Fiecare Cybercab construit înainte ca software-ul să fie pregătit riscă să rămână parcat în așteptarea unei actualizări. Mașina nu poate fi vândută ca automobil obișnuit, deoarece nu are comenzile necesare pentru ca un șofer să preia controlul atunci când sistemul întâmpină o situație pe care nu o poate gestiona.
Pentru România și restul Uniunii Europene, implementarea ar fi și mai complicată. Tesla ar trebui să obțină omologarea pentru un vehicul fără volan și pedale, să respecte regulile europene privind automatizarea și să convingă autoritățile că sistemul poate funcționa în siguranță pe drumuri cu infrastructură, marcaje și comportamente diferite de cele întâlnite în Texas.
Condițiile din România ar reprezenta un test dificil. Un robotaxi trebuie să interpreteze marcaje șterse, lucrări semnalizate temporar, intersecții aglomerate, vehicule parcate neregulamentar și situații în care ceilalți șoferi nu respectă perfect regulile. Un sistem care operează într-o zonă atent selectată din Austin nu este automat pregătit pentru București, Cluj-Napoca sau Iași.
Strategia Tesla presupune că hardware-ul va fi disponibil în momentul în care software-ul devine suficient de bun. Compania a mai aplicat această logică, construind mașini în jurul unor funcții promise pentru viitor. Uneori, însă, deciziile au trebuit inversate. După eliminarea manetei semnalizatoarelor de pe anumite versiuni Model 3, Tesla a ajuns să ofere în Statele Unite un kit de reinstalare echivalent cu aproximativ 520 de euro.
În cazul Cybercab, miza este mult mai mare. Nu este vorba despre o comandă amplasată incomod, ci despre absența totală a mijloacelor convenționale de control. Mașina devine utilizabilă doar când sistemul autonom poate prelua întreaga responsabilitate a conducerii.
Până atunci, Cybercab rămâne o demonstrație impresionantă de producție industrială, atașată unei promisiuni software care nu a fost încă îndeplinită. Tesla poate construi sute sau mii de exemplare, dar valoarea lor reală va depinde integral de momentul în care FSD va putea funcționa fără supraveghere, la scară mare și în afara unor zone atent delimitate.