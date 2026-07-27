Tesla intră într-o zonă alarmantă: 207 accidente cu Autopilot și FSD într-o singură lună, iar detaliile lipsesc

Tesla domină statisticile, dar lipsește informația care ar explica de ce

În baza de date americană analizată au fost identificate 3.763 de accidente unice legate de sistemele Tesla de nivel 2, aproximativ 85% din totalul raportărilor industriei. Numai în primele șase luni din 2026 au fost înregistrate 826 de cazuri, față de 476 în intervalul comparabil din anul anterior. Tendința arată o creștere puternică a numărului brut de incidente.

Aceste cifre trebuie puse însă în contextul expunerii. Dacă numărul de automobile compatibile și volumul utilizării FSD cresc cu 70%, accidentele pot deveni mai numeroase chiar și în situația în care rata raportată la un milion de kilometri scade. Fără un numitor verificabil independent, nu se poate spune onest dacă tehnologia devine mai sigură sau mai periculoasă.

Tesla publică propriile rapoarte de siguranță, dar metodologia și posibilitatea unei verificări independente au fost contestate. Datele disponibile public nu permit separarea precisă a accidentelor produse cu Autopilot de cele asociate FSD, deoarece versiunea software și multe dintre detaliile fiecărui incident sunt ascunse.

Aproximativ 99,9% dintre descrierile narative furnizate de Tesla sunt redactate în fișierele analizate. Alte companii mari lasă vizibile mult mai multe informații despre circumstanțele accidentelor. În cazul Tesla, publicul află adesea că un incident a existat, dar nu și dacă șoferul era atent, ce avertismente au fost afișate, ce condiții meteo existau sau cum s-a comportat mașina înaintea impactului.

Ce trebuie să înțeleagă șoferul român despre denumirea Full Self-Driving

Autopilot și FSD Supervised sunt sisteme de asistență de nivel 2, nu tehnologii care transformă automobilul într-un robotaxi. Șoferul trebuie să supravegheze permanent drumul, să fie pregătit să preia controlul și rămâne responsabil pentru conducerea mașinii. Funcțiile disponibile și omologate în Europa pot diferi de pachetul oferit în Statele Unite, dar principiul responsabilității șoferului rămâne esențial.

Denumirea Full Self-Driving poate crea așteptări mai mari decât capacitățile reale ale sistemului. Pe măsură ce tehnologia conduce mai fluent, apare un risc paradoxal: șoferul capătă mai multă încredere și acordă mai puțină atenție. Un sistem care funcționează corect în 99% dintre situații poate deveni mai dificil de supravegheat decât unul evident limitat, deoarece omul nu știe când va apărea excepția critică.

Pe drumurile din România, provocările includ marcaje șterse, lucrări semnalizate neuniform, căruțe, pietoni aflați pe carosabil, intersecții improvizate și schimbări bruște de bandă. Un sistem antrenat pe volume uriașe de date poate gestiona multe asemenea situații, dar nu le poate anticipa perfect pe toate. Nici ploaia torențială, ceața, zăpada sau lumina directă a soarelui nu trebuie tratate drept condiții obișnuite pentru o tehnologie bazată în principal pe camere.