Tesla dă în judecată un furnizor care ar putea bloca producția Cybertruck. Compania spune că livrările sunt în pericol

Tesla spune că nu poate continua producția fără echipamentele din fabrică

Procesul a fost depus pe 23 iulie la un tribunal federal din Texas. Potrivit documentelor, Tesla nu solicită despăgubiri și nici rezolvarea tuturor disputelor comerciale dintre cele două companii. Cererea este una punctuală: acces în fabrica din orașul Troy pentru recuperarea echipamentelor pe care le consideră proprietatea sa.

Compania susține că Angstrom a anunțat pe 13 iulie închiderea fabricii fără să colaboreze la organizarea transferului utilajelor. Situația s-ar fi complicat câteva zile mai târziu, când un transport programat cu aproximativ 700 de componente destinate Tesla nu a mai părăsit fabrica.

În documentele depuse la instanță, constructorul american afirmă că furnizorul a solicitat plata unor modificări efectuate asupra echipamentelor și ar fi propus continuarea activității uzinei doar dacă Tesla ar fi achitat suplimentar 250.000 de dolari pe săptămână, peste sumele datorate pentru comenzile existente.

Tesla afirmă că a trimis reprezentanți la fabrică, însoțiți de forțe de ordine, însă accesul în incintă le-a fost refuzat.

Utilajele sunt unice și nu pot fi înlocuite rapid

Potrivit companiei, echipamentele aflate în uzină nu sunt utilaje standard care pot fi cumpărate de pe piață. Este vorba despre matrițe industriale, dispozitive de tăiere, sisteme de măsurare și echipamente cu raze X folosite pentru verificarea pieselor turnate din aluminiu destinate Cybertruck.

Tesla susține că aceste instalații au fost proiectate special pentru componentele camionetei electrice și că niciun alt furnizor nu le poate reproduce într-un timp util.

Dacă ar fi nevoie de construirea unor echipamente noi, procesul ar dura între cinci și șase luni, perioadă în care producția unor componente esențiale ar rămâne blocată. În plus, compania avertizează că stocurile actuale ale pieselor afectate sunt aproape epuizate și ar putea fi consumate în doar câteva zile. Din acest motiv, Tesla consideră că cine controlează aceste utilaje controlează, practic, și ritmul de producție al Cybertruck.