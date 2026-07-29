Tesla dă în judecată un furnizor care ar putea bloca producția Cybertruck. Compania spune că livrările sunt în pericol
Tesla a deschis un proces împotriva unui furnizor important după ce accesul la echipamente esențiale pentru producția Cybertruck a fost blocat. Constructorul auto cere intervenția de urgență a unui tribunal federal din Statele Unite pentru a putea recupera utilajele aflate într-o fabrică din Texas, susținând că fără acestea nu va mai putea produce mii de vehicule deja promise clienților.
Conflictul are loc pe fondul închiderii unei uzine operate de Angstrom Automotive Group, companie care a preluat anul trecut furnizorul cu care Tesla colabora pentru realizarea unor componente importante ale camionetei electrice, scrie publicația Electrek.
Tesla spune că nu poate continua producția fără echipamentele din fabrică
Procesul a fost depus pe 23 iulie la un tribunal federal din Texas. Potrivit documentelor, Tesla nu solicită despăgubiri și nici rezolvarea tuturor disputelor comerciale dintre cele două companii. Cererea este una punctuală: acces în fabrica din orașul Troy pentru recuperarea echipamentelor pe care le consideră proprietatea sa.
Compania susține că Angstrom a anunțat pe 13 iulie închiderea fabricii fără să colaboreze la organizarea transferului utilajelor. Situația s-ar fi complicat câteva zile mai târziu, când un transport programat cu aproximativ 700 de componente destinate Tesla nu a mai părăsit fabrica.
În documentele depuse la instanță, constructorul american afirmă că furnizorul a solicitat plata unor modificări efectuate asupra echipamentelor și ar fi propus continuarea activității uzinei doar dacă Tesla ar fi achitat suplimentar 250.000 de dolari pe săptămână, peste sumele datorate pentru comenzile existente.
Tesla afirmă că a trimis reprezentanți la fabrică, însoțiți de forțe de ordine, însă accesul în incintă le-a fost refuzat.
Utilajele sunt unice și nu pot fi înlocuite rapid
Potrivit companiei, echipamentele aflate în uzină nu sunt utilaje standard care pot fi cumpărate de pe piață. Este vorba despre matrițe industriale, dispozitive de tăiere, sisteme de măsurare și echipamente cu raze X folosite pentru verificarea pieselor turnate din aluminiu destinate Cybertruck.
Tesla susține că aceste instalații au fost proiectate special pentru componentele camionetei electrice și că niciun alt furnizor nu le poate reproduce într-un timp util.
Dacă ar fi nevoie de construirea unor echipamente noi, procesul ar dura între cinci și șase luni, perioadă în care producția unor componente esențiale ar rămâne blocată. În plus, compania avertizează că stocurile actuale ale pieselor afectate sunt aproape epuizate și ar putea fi consumate în doar câteva zile. Din acest motiv, Tesla consideră că cine controlează aceste utilaje controlează, practic, și ritmul de producție al Cybertruck.
Cum a ajuns Angstrom în lanțul de aprovizionare al Tesla
Angstrom Automotive Group este un furnizor american fondat în 1999, care și-a extins rapid activitatea prin mai multe achiziții în 2025.
Printre acestea s-a numărat și cumpărarea companiei Anderton Castings, producător specializat în componente din aluminiu pentru industria auto. Anderton deținea fabrici în Troy, Texas, și Monterrey, Mexic, unde producea inclusiv elemente structurale și carcase pentru sisteme de propulsie electrice.
Relația comercială dintre Tesla și Anderton exista înainte ca aceasta să fie preluată de Angstrom. Odată cu achiziția, noul proprietar a moștenit și contractele existente, însă decizia de închidere a fabricii din Texas a declanșat actualul conflict. Până în acest moment, Angstrom Automotive Group nu a comentat public acuzațiile formulate de Tesla.
Producția Cybertruck traversează deja o perioadă dificilă
Disputa apare într-un moment delicat pentru Tesla. Constructorul proiectase inițial o capacitate anuală de producție de până la 250.000 de exemplare Cybertruck, însă estimările privind cererea reală sunt mult mai reduse, în jurul a 20.000 de unități pe an.
Această diferență ar fi putut crea tensiuni în lanțul de aprovizionare, deoarece furnizorii și-ar fi pregătit capacități de producție mult peste nivelul comenzilor efective.
Rămâne de văzut dacă instanța va aproba solicitarea Tesla și va permite recuperarea echipamentelor. Dacă acest lucru nu se va întâmpla rapid, compania avertizează că producția Cybertruck ar putea fi afectată, iar livrările către clienți ar putea întârzia.