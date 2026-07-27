Milioane de șoferi Tesla au plătit pentru autonomie, dar computerul mașinii nu o poate livra. Ce se întâmplă cu Hardware 3
Tesla se confruntă cu una dintre cele mai complicate consecințe ale promisiunilor făcute în perioada în care ideea unei mașini capabile să se conducă singură părea foarte aproape de realitate. Milioane de automobile au fost vândute cu Hardware 3 și cu mesajul că includ echipamentele necesare pentru viitoarea conducere autonomă, însă platforma nu mai pare suficientă pentru cele mai noi versiuni Full Self-Driving.
Elon Musk a fost întrebat direct, în timpul conferinței pentru rezultatele financiare din trimestrul al doilea din 2026, dacă proprietarii acestor mașini vor primi un computer nou. Răspunsul nu a inclus un calendar, o procedură tehnică sau o explicație privind costurile. În locul unui plan clar, șeful Tesla a enumerat mai multe variante posibile, de la un sistem îmbunătățit față de Hardware 4 până la viitorul AI5.
Promisiunea făcută cumpărătorilor devine tot mai greu de respectat
Tesla afirma încă din 2016 că automobilele produse de companie aveau toate componentele necesare pentru conducere autonomă. Pe baza acestei promisiuni, mulți clienți au cumpărat pachetul Full Self-Driving, care a ajuns la un moment dat să coste echivalentul a aproximativ 13.200 de euro.
Problema este că Hardware 3 nu dispune de resursele necesare pentru forma de autonomie nesupravegheată promisă inițial. Musk a recunoscut anterior că platforma are doar o optime din lățimea de bandă a memoriei disponibilă pe Hardware 4. Diferența devine importantă pe măsură ce modelele de inteligență artificială utilizate de Tesla cresc în complexitate și trebuie să analizeze simultan mai multe fluxuri video.
Compania a început să ofere automobilelor vechi o variantă simplificată a software-ului, denumită neoficial FSD v14 Lite. Aceasta poate aduce îmbunătățiri, dar nu elimină limitarea fizică a computerului. Pentru proprietar, actualizarea arată că mașina mai poate primi funcții noi, fără să demonstreze că va ajunge vreodată la nivelul promis la cumpărare.
Musk a sugerat că înlocuirea computerelor ar putea deveni avantajoasă financiar la un moment dat. Nu a precizat însă dacă Tesla va folosi Hardware 4, o versiune intermediară sau viitorul AI5. Nici această ultimă platformă nu este încă produsă în volum, iar primele unități ar urma să fie destinate robotului Optimus, nu automobilelor existente.
Ce înseamnă situația pentru proprietarii Tesla din România
Pentru un șofer român, problema nu se reduce la existența unei funcții disponibile în Statele Unite. Valoarea de revânzare a unei Tesla poate fi influențată de generația computerului, de compatibilitatea cu actualizările viitoare și de diferența dintre funcțiile promise și cele care pot fi activate efectiv în Europa.
Un cumpărător interesat de o Tesla rulată trebuie să verifice versiunea hardware, nu doar autonomia bateriei, anul fabricației sau starea caroseriei. Două mașini aparent identice pot avea perspective software diferite. Un model cu Hardware 4 poate primi versiuni mai complexe ale sistemelor de asistență, în timp ce unul cu Hardware 3 ar putea rămâne limitat la o variantă redusă.
O eventuală înlocuire pentru milioane de automobile ar fi foarte dificilă logistic. Centrele de service ar trebui să programeze mașinile, să schimbe computerele și să verifice compatibilitatea camerelor, cablajelor și sistemelor de răcire. Musk a vorbit anterior despre unități speciale de tip microfabrică, create pentru aceste operațiuni, dar nu a prezentat un progres concret.
Pentru client, întrebarea esențială nu este dacă Hardware 3 mai poate primi actualizări, ci dacă produsul achiziționat va oferi vreodată capacitatea pentru care a fost promovat. Tesla poate continua să îmbunătățească funcțiile de nivel 2, dar acestea necesită în continuare supravegherea șoferului și nu transformă mașina într-un robotaxi personal.
Situația arată și riscul automobilelor definite tot mai mult prin software. La un telefon, pierderea accesului la o funcție nouă este neplăcută. La o mașină cumpărată cu promisiunea unei capacități viitoare costisitoare, limita hardware poate avea consecințe financiare mult mai mari. Până când Tesla anunță un calendar și condiții clare, proprietarii Hardware 3 rămân cu o promisiune amânată și fără certitudinea că soluția tehnică va ajunge vreodată în mașinile lor.