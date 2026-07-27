Milioane de șoferi Tesla au plătit pentru autonomie, dar computerul mașinii nu o poate livra. Ce se întâmplă cu Hardware 3

Promisiunea făcută cumpărătorilor devine tot mai greu de respectat

Tesla afirma încă din 2016 că automobilele produse de companie aveau toate componentele necesare pentru conducere autonomă. Pe baza acestei promisiuni, mulți clienți au cumpărat pachetul Full Self-Driving, care a ajuns la un moment dat să coste echivalentul a aproximativ 13.200 de euro.

Problema este că Hardware 3 nu dispune de resursele necesare pentru forma de autonomie nesupravegheată promisă inițial. Musk a recunoscut anterior că platforma are doar o optime din lățimea de bandă a memoriei disponibilă pe Hardware 4. Diferența devine importantă pe măsură ce modelele de inteligență artificială utilizate de Tesla cresc în complexitate și trebuie să analizeze simultan mai multe fluxuri video.

Compania a început să ofere automobilelor vechi o variantă simplificată a software-ului, denumită neoficial FSD v14 Lite. Aceasta poate aduce îmbunătățiri, dar nu elimină limitarea fizică a computerului. Pentru proprietar, actualizarea arată că mașina mai poate primi funcții noi, fără să demonstreze că va ajunge vreodată la nivelul promis la cumpărare.

Musk a sugerat că înlocuirea computerelor ar putea deveni avantajoasă financiar la un moment dat. Nu a precizat însă dacă Tesla va folosi Hardware 4, o versiune intermediară sau viitorul AI5. Nici această ultimă platformă nu este încă produsă în volum, iar primele unități ar urma să fie destinate robotului Optimus, nu automobilelor existente.

Ce înseamnă situația pentru proprietarii Tesla din România

Pentru un șofer român, problema nu se reduce la existența unei funcții disponibile în Statele Unite. Valoarea de revânzare a unei Tesla poate fi influențată de generația computerului, de compatibilitatea cu actualizările viitoare și de diferența dintre funcțiile promise și cele care pot fi activate efectiv în Europa.

Un cumpărător interesat de o Tesla rulată trebuie să verifice versiunea hardware, nu doar autonomia bateriei, anul fabricației sau starea caroseriei. Două mașini aparent identice pot avea perspective software diferite. Un model cu Hardware 4 poate primi versiuni mai complexe ale sistemelor de asistență, în timp ce unul cu Hardware 3 ar putea rămâne limitat la o variantă redusă.

O eventuală înlocuire pentru milioane de automobile ar fi foarte dificilă logistic. Centrele de service ar trebui să programeze mașinile, să schimbe computerele și să verifice compatibilitatea camerelor, cablajelor și sistemelor de răcire. Musk a vorbit anterior despre unități speciale de tip microfabrică, create pentru aceste operațiuni, dar nu a prezentat un progres concret.