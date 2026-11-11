Termopanele au sau nu „mod de iarnă”? Adevărul despre trucul care promite să păstreze căldura în casă

Acest reglaj este prezentat frecvent online drept o trecere între „modul de vară” și „modul de iarnă”. Documentația tehnică descrie însă funcții și posibilități de ajustare specifice fiecărui mecanism, care nu pot fi aplicate automat tuturor ferestrelor.

De exemplu, în prezentarea mecanismelor de închidere Roto apar trei variante, denumite E, P și V. Acestea au caracteristici diferite, chiar dacă toate contribuie la funcționarea și etanșarea ansamblului.

Pentru varianta V, producătorul menționează atât reglarea înălțimii elementului, cât și ajustarea presiunii asupra garniturii. Prin urmare, o intervenție trebuie făcută după identificarea componentei și a reglajului urmărit, nu doar prin reproducerea unei mișcări văzute într-un videoclip.

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Unele piese au și rol de protecție împotriva efracției

Forma elementelor de închidere nu este întâmplătoare. Mecanismul Roto de tip P, descris ca având un cap în formă de „ciupercă”, este conceput și pentru protecție împotriva forțării ferestrei din exterior.

La închidere, acesta se fixează în componenta de siguranță corespunzătoare de pe toc. Presiunea asupra garniturii poate fi ajustată, dar piesa îndeplinește și o funcție de securitate, nu doar una de etanșare.

Există și mecanisme proiectate să preia anumite variații ale distanței dintre toc și partea mobilă fără intervenții suplimentare. Roto menționează această caracteristică pentru varianta V, alături de posibilitatea ajustării precise atunci când este necesară.