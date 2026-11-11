Termopanele au sau nu „mod de iarnă”? Adevărul despre trucul care promite să păstreze căldura în casă
Reglarea termopanelor pentru sezonul rece nu presupune, în toate cazurile, rotirea unui element metalic într-o poziție numită „de iarnă”. Anumite feronerii permit modificarea presiunii asupra garniturilor, dar mecanismele diferă, iar unele componente au și reglaje de înălțime sau funcții de protecție împotriva efracției. Înainte să intervii, trebuie identificat sistemul montat pe fereastră și consultate instrucțiunile acestuia.
Ce reglezi, de fapt, când rotești piesele de pe marginea ferestrei
Elementele metalice aflate pe marginea părții mobile a ferestrei participă la închiderea acesteia. La anumite sisteme, poziția lor poate fi ajustată pentru a modifica presiunea cu care garnitura este comprimată când acționezi mânerul.
Acest reglaj este prezentat frecvent online drept o trecere între „modul de vară” și „modul de iarnă”. Documentația tehnică descrie însă funcții și posibilități de ajustare specifice fiecărui mecanism, care nu pot fi aplicate automat tuturor ferestrelor.
De exemplu, în prezentarea mecanismelor de închidere Roto apar trei variante, denumite E, P și V. Acestea au caracteristici diferite, chiar dacă toate contribuie la funcționarea și etanșarea ansamblului.
Pentru varianta V, producătorul menționează atât reglarea înălțimii elementului, cât și ajustarea presiunii asupra garniturii. Prin urmare, o intervenție trebuie făcută după identificarea componentei și a reglajului urmărit, nu doar prin reproducerea unei mișcări văzute într-un videoclip.
Citește și: Geamul termopan lasă frigul să intre în casă? Testul simplu cu o foaie de hârtie care îți arată dacă fereastra nu mai etanșează bine
Unele piese au și rol de protecție împotriva efracției
Forma elementelor de închidere nu este întâmplătoare. Mecanismul Roto de tip P, descris ca având un cap în formă de „ciupercă”, este conceput și pentru protecție împotriva forțării ferestrei din exterior.
La închidere, acesta se fixează în componenta de siguranță corespunzătoare de pe toc. Presiunea asupra garniturii poate fi ajustată, dar piesa îndeplinește și o funcție de securitate, nu doar una de etanșare.
Există și mecanisme proiectate să preia anumite variații ale distanței dintre toc și partea mobilă fără intervenții suplimentare. Roto menționează această caracteristică pentru varianta V, alături de posibilitatea ajustării precise atunci când este necesară.
Începutul iernii nu stabilește, singur, necesitatea unui reglaj. Dacă fereastra funcționează corect, instrucțiunile sistemului și starea componentelor sunt reperele pentru întreținere, nu o regulă generală de strângere sezonieră.
De ce garniturile și feroneria nu se întrețin cu același produs
Întreținerea ferestrei presupune verificarea separată a pieselor metalice și a garniturilor. Recomandările pot fi diferite chiar în documentația aceluiași producător, în funcție de componenta pe care o tratezi.
În instrucțiunile de întreținere SIEGENIA, componentele mobile accesibile ale feroneriei trebuie lubrifiate cel puțin anual cu un ulei fără silicon și fără acizi. Cu această ocazie pot fi urmărite și eventualele semne de uzură ale elementelor de închidere.
Pentru garnituri, compania recomandă verificarea anuală a poziției și a funcției de etanșare, precum și întreținerea cu ulei siliconic sau talc. Aceste indicații aparțin producătorului și trebuie raportate la sistemul instalat, fără a presupune că orice produs este potrivit pentru orice fereastră.
Curățarea profilelor are, la rândul ei, reguli distincte. Sunt recomandate produse neutre, în timp ce substanțele agresive, solvenții și materialele abrazive pot deteriora suprafețele.
Citește și: Ce trebuie să verifici la geamurile termopan înainte de sezonul rece. Semnul că pierzi căldură
Când trebuie verificată garnitura, nu mărită presiunea
O verificare anuală a ferestrei nu înseamnă că mecanismul trebuie strâns anual. Controlul urmărește funcționarea pieselor, poziția garniturilor și capacitatea acestora de a etanșa.
După mai mulți ani, în funcție de solicitare, garniturile pot necesita înlocuire pentru menținerea presiunii corespunzătoare. Strângerea excesivă nu reprezintă o soluție pentru orice problemă de închidere și poate contribui la uzarea prematură a garniturilor.
Dacă mânerul se acționează greu, partea mobilă atinge rama sau apar infiltrații de aer, cauza trebuie identificată înainte de modificarea reglajelor. Instrucțiunile feroneriei și verificarea făcută de un specialist permit alegerea intervenției potrivite.