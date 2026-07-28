Terenurile care valorează mai mult decât un apartament de lux. Unde sunt cele mai scumpe parcele din România

Cu alte cuvinte, un teren de numai 500 de metri pătrați poate ajunge să valoreze peste două milioane de euro, fără ca pe el să existe vreo construcție.

Cluj-Napoca, orașul unde terenurile se vând aproape ca în Capitală

Dacă în urmă cu 15 ani diferențele dintre București și Cluj-Napoca erau foarte mari, astăzi situația s-a schimbat radical. În cartiere precum Andrei Mureșanu, Zorilor, Bună Ziua sau Europa, terenurile pentru construcții au ajuns frecvent la 700-1.500 de euro/mp, iar în centrul orașului sau în zonele cu puține parcele disponibile prețurile pot depăși 2.000 de euro/mp.

Cererea vine atât din partea dezvoltatorilor imobiliari, cât și din partea persoanelor care vor să construiască locuințe individuale într-un oraș unde oferta de teren este din ce în ce mai redusă.

Nu doar marile orașe atrag investiții. În stațiunea Mamaia, terenurile cu deschidere la mare sau aflate în apropierea plajei se numără printre cele mai valoroase din România, iar în anumite cazuri prețurile depășesc 1.500-2.500 de euro/mp.

O situație asemănătoare se întâlnește în Poiana Brașov, unde terenurile construibile sunt puține, iar interesul pentru hoteluri, pensiuni și locuințe de vacanță a împins valorile la niveluri record.

De ce au crescut atât de mult prețurile

Există mai multe explicații pentru această evoluție. În primul rând, terenul este o resursă limitată. În zonele centrale sau în cartierele exclusiviste nu mai apar suprafețe noi, iar fiecare parcelă disponibilă devine tot mai valoroasă.

În al doilea rând, dezvoltarea economică a unor orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Brașov a atras investiții masive în birouri, locuințe și centre comerciale, ceea ce a crescut competiția pentru terenurile bine amplasate.