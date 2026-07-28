Terenurile care valorează mai mult decât un apartament de lux. Unde sunt cele mai scumpe parcele din România
În ultimii ani, terenurile au devenit una dintre cele mai căutate investiții din România, iar în anumite zone prețurile au crescut atât de mult încât valoarea unui lot de câteva sute de metri pătrați depășește costul unei vile sau al mai multor apartamente. Cererea ridicată, lipsa terenurilor disponibile și dezvoltarea accelerată a marilor orașe au făcut ca unele parcele să valoreze astăzi de câteva ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.
Nordul Bucureștiului rămâne campion la prețuri
Cele mai valoroase terenuri din România se află în continuare în nordul Capitalei, în zone precum Herăstrău, Primăverii, Aviatorilor, Kiseleff, Floreasca sau Dorobanți. Aici, terenurile destinate dezvoltărilor imobiliare pot depăși cu ușurință 2.500-4.000 de euro pe metrul pătrat, iar în cazul unor amplasamente excepționale, situate pe bulevarde importante sau lângă parcuri, prețurile pot urca chiar peste 5.000 de euro/mp.
Cu alte cuvinte, un teren de numai 500 de metri pătrați poate ajunge să valoreze peste două milioane de euro, fără ca pe el să existe vreo construcție.
Cluj-Napoca, orașul unde terenurile se vând aproape ca în Capitală
Dacă în urmă cu 15 ani diferențele dintre București și Cluj-Napoca erau foarte mari, astăzi situația s-a schimbat radical. În cartiere precum Andrei Mureșanu, Zorilor, Bună Ziua sau Europa, terenurile pentru construcții au ajuns frecvent la 700-1.500 de euro/mp, iar în centrul orașului sau în zonele cu puține parcele disponibile prețurile pot depăși 2.000 de euro/mp.
Cererea vine atât din partea dezvoltatorilor imobiliari, cât și din partea persoanelor care vor să construiască locuințe individuale într-un oraș unde oferta de teren este din ce în ce mai redusă.
Nu doar marile orașe atrag investiții. În stațiunea Mamaia, terenurile cu deschidere la mare sau aflate în apropierea plajei se numără printre cele mai valoroase din România, iar în anumite cazuri prețurile depășesc 1.500-2.500 de euro/mp.
O situație asemănătoare se întâlnește în Poiana Brașov, unde terenurile construibile sunt puține, iar interesul pentru hoteluri, pensiuni și locuințe de vacanță a împins valorile la niveluri record.
De ce au crescut atât de mult prețurile
Există mai multe explicații pentru această evoluție. În primul rând, terenul este o resursă limitată. În zonele centrale sau în cartierele exclusiviste nu mai apar suprafețe noi, iar fiecare parcelă disponibilă devine tot mai valoroasă.
În al doilea rând, dezvoltarea economică a unor orașe precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași sau Brașov a atras investiții masive în birouri, locuințe și centre comerciale, ceea ce a crescut competiția pentru terenurile bine amplasate.
La acestea se adaugă investițiile în infrastructură. Construirea unei autostrăzi, a unei centuri ocolitoare sau a unei stații de metrou poate dubla sau chiar tripla valoarea unui teren într-un interval relativ scurt.
Și terenurile agricole au devenit tot mai valoroase
Creșterea nu s-a limitat la terenurile intravilane. România deține unele dintre cele mai întinse suprafețe agricole din Uniunea Europeană, iar interesul investitorilor a dus la scumpirea constantă a terenurilor agricole.
În județe precum Timiș, Arad, Bihor, Ialomița sau Călărași, terenurile cu sol fertil și acces la irigații sunt considerate investiții sigure, deoarece pot genera venituri din arendă și beneficiază de cerere constantă. În multe cazuri, valoarea unui hectar s-a dublat sau chiar s-a triplat față de acum 10-15 ani.
Există încă zone unde terenurile sunt accesibile
În contrast cu marile orașe, există numeroase localități din sudul și estul țării unde terenurile pentru construcții pot fi cumpărate încă la prețuri de 20-60 de euro/mp, iar în mediul rural chiar și mai ieftin.
Totuși, specialiștii imobiliari atrag atenția că valoarea unui teren nu este dată doar de suprafață, ci și de posibilitatea construirii, existența utilităților, regimul urbanistic și accesul la drumuri importante.
Terenul rămâne una dintre investițiile preferate
Spre deosebire de alte active, terenul nu se depreciază fizic și nu necesită costuri mari de întreținere. În plus, în perioade cu inflație ridicată, investitorii îl consideră un activ de refugiu, la fel ca aurul sau anumite proprietăți imobiliare.
Din acest motiv, cele mai valoroase terenuri din România continuă să atragă interes atât din partea dezvoltatorilor, cât și a investitorilor privați, iar în lipsa unei creșteri semnificative a ofertei, specialiștii estimează că zonele premium vor rămâne și în următorii ani printre cele mai scumpe piețe imobiliare din țară.