Taxiurile fără șofer circulă deja într-o capitală apropiată de România. Cum arată o cursă și cine se află în spatele lor

Cum arată o cursă într-o mașină care conduce singură

Potrivit jurnalistului Euronews, primele momente sunt neobișnuite: urmărești volanul care se rotește singur și felul în care automobilul negociază virajele. După o vreme, mersul lin face experiența să semene cu o călătorie obișnuită. Mașina oprește complet la indicatoarele STOP, chiar și când drumul este liber, și se retrage pentru a lăsa să treacă șoferii care încearcă depășiri agresive.

Vehiculul folosit este un SUV electric BAIC Arcfox Alpha T5. Pentru pasager, interacțiunea începe din aplicație. Conform instrucțiunilor publicate de Verne, telefonul permite deblocarea portierelor, iar călătoria pornește după închiderea ușilor, cuplarea centurii și apăsarea unui buton de pe ecranul din interior sau din aplicație.

Accesul prin aplicația Verne presupune aprobarea înscrierii. Serviciul este disponibil și prin Uber, în zonele acoperite din Zagreb, unde utilizatorii care solicită UberX sau Comfort pot primi opțiunea unei curse autonome, în funcție de disponibilitate.

Cine deține taxiurile și ce rol are Uber

Mașinile nu sunt toate „ale Uber”, chiar dacă pot fi comandate prin aplicația companiei. Potrivit explicațiilor oficiale ale partenerilor, Verne deține flota și operează serviciul, Pony.ai furnizează tehnologia de conducere autonomă, iar Uber asigură accesul prin propria platformă.

Compania croată se ocupă, așadar, de activitatea zilnică a flotei, în timp ce sistemul Pony.ai preia sarcinile de condus. Am prezentat anterior parteneriatul prin care Verne, Uber și Pony.ai pregăteau robotaxiurile pentru Zagreb. Acum, proiectul oferă și experiență acumulată cu pasageri reali, nu doar promisiuni despre lansare.

Cursele complet fără șofer au încă limite clare

Etapa fără operator la bord a început cu un traseu de 22 de kilometri, între sediul Verne și aeroportul Franjo Tuđman. Potrivit anunțului companiei despre aceste teste, echipa de la distanță monitorizează vehiculul, însă nu îl conduce prin telecomandă. Deciziile și manevrele sunt executate de sistemul autonom.

Pentru cine ajunge în Croația, distincția contează: posibilitatea de a comanda o cursă autonomă nu garantează că locul șoferului va fi gol. Extinderea deplasărilor fără operator se face treptat. Testele actuale verifică tocmai dacă tehnologia și organizarea serviciului pot susține o utilizare comercială mai largă, în condiții reale de trafic.