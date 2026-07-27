SUV-ul electric Subaru cu șapte locuri și peste 480 km autonomie întârzie. Ce se întâmplă cu Getaway

Getaway combină șapte locuri cu performanțe de mașină sport

Versiunea principală va folosi o baterie de 95,8 kWh și ar trebui să ofere o autonomie de peste 483 de kilometri. O variantă cu acumulator de 77 kWh este planificată pentru 2027 și ar putea deveni opțiunea mai accesibilă, deși Subaru nu a comunicat încă prețurile.

Habitaclul va putea fi configurat cu șase sau șapte locuri. Varianta cu șase locuri ar urma să includă două scaune individuale pe rândul al doilea, în timp ce configurația cu șapte locuri va utiliza o banchetă. Spațiul maxim de încărcare este anunțat la aproximativ 1,29 metri cubi, mai mult decât oferă anumite SUV-uri electrice comparabile.

Toate versiunile Getaway vor avea tracțiune integrală Subaru Symmetrical All-Wheel Drive și o gardă la sol de aproximativ 21 de centimetri. Aceste caracteristici încearcă să păstreze identitatea mărcii, asociată cu drumurile dificile, zăpada și utilizarea în afara asfaltului.

Sistemul cu două motoare dezvoltă 420 CP și poate accelera de la 0 la aproximativ 97 km/h în mai puțin de cinci secunde. Capacitatea de tractare este de aproape 1.590 kg, suficientă pentru o remorcă, o rulotă compactă sau echipamente recreaționale.

Încărcarea rapidă va avea o putere maximă de 150 kW, iar trecerea de la 10% la 80% ar putea dura aproximativ 30 de minute în condiții optime. Viteza nu stabilește un record în 2026, dar poate fi suficientă pentru călătorii lungi dacă bateria menține puterea ridicată pe o porțiune mare a sesiunii.

De ce modelul ar putea fi interesant pentru familiile din România

Piața românească are puține automobile electrice cu șapte locuri și autonomie mare. Majoritatea opțiunilor sunt scumpe, iar modelele accesibile oferă fie un al treilea rând foarte înghesuit, fie o baterie care limitează călătoriile lungi. Getaway ar putea deveni interesant pentru familiile care vor spațiul unui SUV mare fără motor diesel.

Tracțiunea integrală și garda la sol sunt relevante pentru drumurile montane, stațiunile de schi și localitățile unde deszăpezirea nu este întotdeauna rapidă. Totuși, autonomia de peste 480 km este o valoare estimată în ciclul american, iar rezultatul european WLTP ar putea fi diferit. Consumul va crește și în timpul iernii, la viteze de autostradă sau când mașina tractează.