Stațiunea unică din România cu 19 izvoare minerale diferite. Fiecare are altă compoziție, turiştii din lumea întreagă veneau aici mereu

Izvoarele sunt numerotate și amplasate în principal de-a lungul aleii care străbate stațiunea, astfel încât turiștii le pot descoperi cu ușurință în timpul unei plimbări. Fiecare izvor are caracteristici proprii, iar apa diferă în funcție de conținutul de minerale și de proprietățile sale naturale.

Cura balneară reprezintă una dintre principalele atracții ale stațiunii. De-a lungul timpului, numeroși vizitatori au ajuns la Slănic Moldova pentru a urma tratamente bazate pe consumul de apă minerală și pe procedurile specifice centrelor balneare. Faima izvoarelor a depășit granițele țării, iar stațiunea era vizitată frecvent de turiști veniți din diferite colțuri ale lumii.

Pe lângă izvoarele minerale, aerul curat și climatul montan completează experiența celor care aleg să petreacă aici câteva zile de relaxare, indiferent de sezon.

Izvoarele numerotate și traseele montane completează experiența turiștilor

Una dintre particularitățile stațiunii Slănic Moldova este faptul că izvoarele pot fi vizitate într-un circuit ușor de parcurs, fiecare fiind semnalizat prin număr. Astfel, turiștii au ocazia să descopere diferențele dintre apele minerale și să afle informații despre specificul fiecăruia.

Zona este înconjurată de păduri și munți, iar iubitorii de natură au la dispoziție numeroase trasee turistice. Acestea conduc către puncte de belvedere și zone cu peisaje spectaculoase, oferind posibilitatea unor drumeții potrivite atât pentru începători, cât și pentru cei obișnuiți cu mersul pe munte.

Printre atracțiile naturale din apropiere se numără și Cheile Slănicului, o zonă apreciată pentru relieful spectaculos și liniștea pe care o oferă. În același timp, promenada din centrul stațiunii rămâne unul dintre cele mai căutate locuri pentru plimbări, fiind amenajată în apropierea izvoarelor minerale.

De-a lungul anilor, Slănic Moldova și-a păstrat statutul de destinație emblematică pentru turismul balnear românesc. Cele 19 izvoare minerale diferite, natura care înconjoară stațiunea și posibilitatea de a combina cura balneară cu drumețiile montane continuă să atragă vizitatori interesați de relaxare și de frumusețea unuia dintre cele mai cunoscute locuri din Moldova.