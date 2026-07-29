Sound District Floreasca transformă Bucureștiul într-o scenă de muzică clasică în aer liber. Festivalul are intrare gratuită
Bucureștiul va găzdui în luna septembrie un nou eveniment dedicat muzicii clasice, însă într-un format diferit de cel obișnuit. Timp de două zile, cartierul Floreasca va deveni un spațiu cultural în aer liber, unde concertele, instalațiile artistice și gastronomia se vor îmbina într-un traseu urban accesibil gratuit.
Festivalul Sound District Floreasca va avea loc pe 11 și 12 septembrie și este organizat de Asociația Green Revolution, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2, prin Centrul Cultural Mihai Eminescu. Organizatorii își propun să transforme străzile cartierului într-un loc în care muzica clasică iese din sălile de concert și ajunge mai aproape de oameni.
Floreasca devine o hartă culturală inspirată de marii compozitori
Conceptul festivalului pornește de la o particularitate mai puțin cunoscută a cartierului Floreasca. Multe dintre străzile sale poartă numele unor compozitori celebri, iar această identitate a stat la baza întregului proiect.
În cadrul evenimentului, mai multe străzi vor primi teme inspirate de personalități precum Mozart, Bach, Bizet, Verdi sau Chopin. Fiecare zonă va avea propria atmosferă, cu decoruri, momente artistice și experiențe care vor reflecta cultura și tradițiile unor țări europene precum Austria, Germania, Franța sau Italia.
Astfel, o simplă plimbare prin cartier se va transforma într-o călătorie prin muzică, artă și gastronomie, în care fiecare stradă va spune propria poveste.
Concerte, instalații de artă și experiențe pentru toate vârstele
Programul pregătit pentru cele două zile include concerte susținute de orchestre, ansambluri și artiști independenți, dar și spectacole care combină muzica clasică cu influențe contemporane, reunite sub conceptul Classic Meets Modern.
Pe lângă reprezentațiile muzicale, vizitatorii vor putea participa la ateliere dedicate marilor compozitori, activități interactive despre istoria cartierului, expoziții și instalații artistice amplasate în spațiul public, dar și experiențe sonore create special pentru festival.
Nu vor lipsi nici zonele gastronomice, unde vor fi promovate preparate inspirate din bucătăriile europene reprezentate în cadrul evenimentului. Organizatorii pregătesc, de asemenea, activități pentru familii, copii și tineri, astfel încât festivalul să poată fi descoperit de toate generațiile.
Un nou proiect cultural după succesul Roaba de Cultură
Sound District Floreasca este cel mai nou proiect al Asociației Green Revolution, organizația care organizează de peste un deceniu programul Roaba de Cultură, unul dintre cele mai cunoscute evenimente culturale gratuite din Capitală.
De această dată, ideea merge mai departe decât organizarea unor spectacole într-un parc. Întreg cartierul Floreasca devine scena principală, iar spațiul urban este transformat într-un loc dedicat culturii, socializării și redescoperirii orașului.
Organizatorii spun că își doresc să demonstreze că muzica clasică poate face parte din viața de zi cu zi și că patrimoniul unui cartier poate fi pus în valoare prin experiențe culturale accesibile tuturor.
Peste 10.000 de persoane sunt așteptate la prima ediție
Prima ediție Sound District Floreasca este așteptată să atragă peste 10.000 de vizitatori, care vor putea participa gratuit la toate activitățile pregătite pe parcursul celor două zile.
Primăria Sectorului 2 consideră că astfel de inițiative contribuie la revitalizarea spațiului public și la apropierea comunității de cultură, motiv pentru care susține organizarea festivalului.
Participarea este gratuită, iar cei care vor să afle din timp programul complet și noutățile pregătite pentru eveniment își pot rezerva locul pe platforma oficială a festivalului.