Sound District Floreasca transformă Bucureștiul într-o scenă de muzică clasică în aer liber. Festivalul are intrare gratuită

Floreasca devine o hartă culturală inspirată de marii compozitori

Conceptul festivalului pornește de la o particularitate mai puțin cunoscută a cartierului Floreasca. Multe dintre străzile sale poartă numele unor compozitori celebri, iar această identitate a stat la baza întregului proiect.

În cadrul evenimentului, mai multe străzi vor primi teme inspirate de personalități precum Mozart, Bach, Bizet, Verdi sau Chopin. Fiecare zonă va avea propria atmosferă, cu decoruri, momente artistice și experiențe care vor reflecta cultura și tradițiile unor țări europene precum Austria, Germania, Franța sau Italia.

Astfel, o simplă plimbare prin cartier se va transforma într-o călătorie prin muzică, artă și gastronomie, în care fiecare stradă va spune propria poveste.

Concerte, instalații de artă și experiențe pentru toate vârstele

Programul pregătit pentru cele două zile include concerte susținute de orchestre, ansambluri și artiști independenți, dar și spectacole care combină muzica clasică cu influențe contemporane, reunite sub conceptul Classic Meets Modern.

Pe lângă reprezentațiile muzicale, vizitatorii vor putea participa la ateliere dedicate marilor compozitori, activități interactive despre istoria cartierului, expoziții și instalații artistice amplasate în spațiul public, dar și experiențe sonore create special pentru festival.

Nu vor lipsi nici zonele gastronomice, unde vor fi promovate preparate inspirate din bucătăriile europene reprezentate în cadrul evenimentului. Organizatorii pregătesc, de asemenea, activități pentru familii, copii și tineri, astfel încât festivalul să poată fi descoperit de toate generațiile.

Un nou proiect cultural după succesul Roaba de Cultură

Sound District Floreasca este cel mai nou proiect al Asociației Green Revolution, organizația care organizează de peste un deceniu programul Roaba de Cultură, unul dintre cele mai cunoscute evenimente culturale gratuite din Capitală.