Un proiect transformă muzica digitală în sunet autentic de casetă audio
Dacă îți este dor de zgomotul discret de fundal al casetelor audio sau de imperfecțiunile care dădeau personalitate muzicii ascultate în anii ’80 și ’90, un nou proiect open-source îți permite să recreezi acea experiență direct pe PC. Numit Audio Cassette Simulation, proiectul folosește FFmpeg pentru a modifica fișierele audio moderne astfel încât să sune ca și cum ar fi fost înregistrate pe casete magnetice clasice.
Instrumentul este disponibil gratuit pe GitHub și se adresează atât pasionaților de nostalgie, cât și creatorilor de conținut care vor să adauge un efect retro pieselor lor, fără să scoată din dulap un casetofon vechi, scrie The Register.
Cum funcționează simulatorul de casete audio
Spre deosebire de alte aplicații care adaugă doar un simplu filtru de zgomot, Audio Cassette Simulation încearcă să reproducă fidel caracteristicile diferitelor tipuri de casete audio. Proiectul utilizează FFmpeg pentru a aplica o serie de efecte care modifică semnalul audio și îl apropie de modul în care suna o înregistrare analogică.
Printre efectele simulate se numără zgomotul specific benzii magnetice, variațiile subtile de viteză cunoscute sub numele de wow și flutter, limitarea frecvențelor și ajustări ale egalizării. Rezultatul este un sunet mai cald și mai puțin „perfect” decât cel al înregistrărilor digitale moderne.
După procesare, fișierele sunt salvate într-un director dedicat, gata pentru a fi ascultate sau utilizate în alte proiecte audio.
Sunt emulate mai multe modele celebre de casete
Unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului este faptul că nu oferă un singur efect generic. Dezvoltatorul a creat profiluri inspirate de modele reale de casete, fiecare cu propria semnătură sonoră.
Printre acestea se numără BASF LH Extra C90, Maxell UD C90, Sony CHF60 Type I Normal, Sony CHF90, TDK D90 și chiar caseta sovietică MK-60. Fiecare profil modifică diferit sunetul, imitând particularitățile pe care aceste benzi le aveau în realitate.
În spatele proiectului nu există algoritmi de inteligență artificială sau tehnologii complexe. Majoritatea muncii a constat în configurarea filtrelor FFmpeg astfel încât să reproducă cât mai fidel comportamentul diferitelor tipuri de casete audio.
De ce revine sunetul analogic în atenție
Casetele compacte au apărut în anii 1960 și au devenit, timp de decenii, unul dintre cele mai populare medii pentru muzică și stocarea datelor. Înainte ca CD-urile și apoi serviciile de streaming să domine piața, milioane de oameni ascultau albume, compilații sau înregistrări personale pe benzi magnetice.
Fiecare combinație dintre casetă și casetofon influența ușor calitatea redării. Unele benzi produceau mai mult zgomot de fond, altele modificau discret frecvențele sau introduceau mici distorsiuni care, pentru mulți pasionați, au devenit parte din farmecul muzicii analogice.
În ultimii ani, interesul pentru formatele retro a crescut din nou. După revenirea discurilor de vinil, și casetele audio au început să fie căutate de colecționari și artiști independenți, care lansează ediții limitate pe acest suport.
Audio Cassette Simulation încearcă să ofere o parte din această experiență fără să fie nevoie de echipamente vechi sau de benzi magnetice reale. Evident, aplicația nu poate reproduce senzația de a introduce o casetă într-un walkman și nici emoțiile provocate de o bandă care se blochează în mecanismul casetofonului. În schimb, poate transforma rapid o înregistrare digitală impecabilă într-una care pare desprinsă din urmă cu câteva decenii.