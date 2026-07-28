Un proiect transformă muzica digitală în sunet autentic de casetă audio

Cum funcționează simulatorul de casete audio

Spre deosebire de alte aplicații care adaugă doar un simplu filtru de zgomot, Audio Cassette Simulation încearcă să reproducă fidel caracteristicile diferitelor tipuri de casete audio. Proiectul utilizează FFmpeg pentru a aplica o serie de efecte care modifică semnalul audio și îl apropie de modul în care suna o înregistrare analogică.

Printre efectele simulate se numără zgomotul specific benzii magnetice, variațiile subtile de viteză cunoscute sub numele de wow și flutter, limitarea frecvențelor și ajustări ale egalizării. Rezultatul este un sunet mai cald și mai puțin „perfect” decât cel al înregistrărilor digitale moderne.

După procesare, fișierele sunt salvate într-un director dedicat, gata pentru a fi ascultate sau utilizate în alte proiecte audio.

Sunt emulate mai multe modele celebre de casete

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale proiectului este faptul că nu oferă un singur efect generic. Dezvoltatorul a creat profiluri inspirate de modele reale de casete, fiecare cu propria semnătură sonoră.

Printre acestea se numără BASF LH Extra C90, Maxell UD C90, Sony CHF60 Type I Normal, Sony CHF90, TDK D90 și chiar caseta sovietică MK-60. Fiecare profil modifică diferit sunetul, imitând particularitățile pe care aceste benzi le aveau în realitate.

În spatele proiectului nu există algoritmi de inteligență artificială sau tehnologii complexe. Majoritatea muncii a constat în configurarea filtrelor FFmpeg astfel încât să reproducă cât mai fidel comportamentul diferitelor tipuri de casete audio.

De ce revine sunetul analogic în atenție

Casetele compacte au apărut în anii 1960 și au devenit, timp de decenii, unul dintre cele mai populare medii pentru muzică și stocarea datelor. Înainte ca CD-urile și apoi serviciile de streaming să domine piața, milioane de oameni ascultau albume, compilații sau înregistrări personale pe benzi magnetice.