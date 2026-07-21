Site-ul tău poate încălca legea fără să știi. Greșeala pe care o fac încă majoritatea companiilor
Accesibilitatea digitală nu mai este de mult doar o recomandare. De peste un an, numeroase servicii digitale din Uniunea Europeană trebuie să respecte reguli clare care permit tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilități, să folosească fără obstacole site-urile și aplicațiile online. Cu toate acestea, multe companii sunt încă departe de acest obiectiv.
O analiză realizată de platforma europeană Wawsome arată că aproximativ 90% dintre site-urile evaluate conțin probleme importante de accesibilitate. Cu alte cuvinte, dacă ai un magazin online, un site de prezentare sau o platformă prin care oferi servicii, există șanse mari ca acesta să nu îndeplinească toate cerințele impuse de legislația europeană.
Un site modern nu înseamnă automat un site accesibil
Mulți proprietari de afaceri investesc în design, optimizare SEO sau viteză de încărcare, însă uită un aspect la fel de important: dacă orice persoană poate folosi cu adevărat acel site.
Potrivit raportului Wawsome, cele mai multe probleme apar în zone esențiale ale unei pagini web. Imaginile nu au descrieri care să poată fi citite de programele speciale destinate persoanelor nevăzătoare, contrastul dintre text și fundal este prea redus, iar multe formulare sau butoane nu pot fi folosite corect fără mouse.
De asemenea, numeroase pagini nu permit navigarea exclusiv din tastatură, iar documentele PDF sau materialele multimedia sunt inaccesibile pentru o parte dintre vizitatori.
Aceste dificultăți nu afectează doar persoanele cu dizabilități permanente. Ele pot crea probleme și celor în vârstă, celor care au limitări temporare sau celor care folosesc dispozitive mobile în condiții dificile.
Legea este deja în vigoare, dar multe companii încă întârzie schimbările
Regulile europene privind accesibilitatea digitală au început să producă efecte din 28 iunie 2025, iar România le-a transpus prin Legea nr. 232/2022.
Normele se aplică unei game largi de servicii destinate consumatorilor, printre care magazine online, platforme bancare, servicii de comunicații electronice, cărți electronice, servicii pentru transportul de pasageri și alte produse digitale.
Cu toate acestea, reprezentanții Wawsome spun că interesul pentru verificarea și corectarea problemelor rămâne surprinzător de redus. În multe cazuri, accesibilitatea este tratată ca un proiect care poate fi amânat, deși obligațiile există deja.
Problemele de accesibilitate pot afecta și afacerea
Dacă cineva nu poate finaliza o comandă, nu reușește să citească informațiile importante sau abandonează un formular din cauza dificultăților de navigare, pierderea nu este doar pentru acea persoană. Compania pierde un posibil client.
De aceea, accesibilitatea nu ar trebui privită exclusiv prin prisma conformării cu legislația. Un site ușor de folosit înseamnă o experiență mai bună pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele care folosesc ecrane mici, conexiuni lente sau dispozitive mai vechi.
Cum poți verifica dacă site-ul tău are probleme
Pentru a ajuta companiile să identifice rapid eventualele nereguli, Wawsome oferă gratuit un instrument online care analizează accesibilitatea unei pagini web.
Trebuie doar să introduci adresa site-ului, iar platforma verifică automat elemente precum contrastul culorilor, existența textelor alternative pentru imagini, structura conținutului, etichetele formularelor, compatibilitatea cu cititoarele de ecran și navigarea din tastatură.
La final este generat un raport care evidențiază problemele descoperite și oferă recomandări pentru remedierea lor. Pentru verificarea completă a unui site sunt necesare însă și teste manuale, mai ales pentru procese precum autentificarea, finalizarea comenzilor sau efectuarea plăților.
În condițiile în care cerințele europene sunt deja aplicabile, verificarea accesibilității nu mai este doar o măsură de bună practică. Este un pas care poate evita probleme legale și, în același timp, poate face diferența dintre un vizitator care pleacă și unul care reușește să devină client.