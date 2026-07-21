Site-ul tău poate încălca legea fără să știi. Greșeala pe care o fac încă majoritatea companiilor

Un site modern nu înseamnă automat un site accesibil

Mulți proprietari de afaceri investesc în design, optimizare SEO sau viteză de încărcare, însă uită un aspect la fel de important: dacă orice persoană poate folosi cu adevărat acel site.

Potrivit raportului Wawsome, cele mai multe probleme apar în zone esențiale ale unei pagini web. Imaginile nu au descrieri care să poată fi citite de programele speciale destinate persoanelor nevăzătoare, contrastul dintre text și fundal este prea redus, iar multe formulare sau butoane nu pot fi folosite corect fără mouse.

De asemenea, numeroase pagini nu permit navigarea exclusiv din tastatură, iar documentele PDF sau materialele multimedia sunt inaccesibile pentru o parte dintre vizitatori.

Aceste dificultăți nu afectează doar persoanele cu dizabilități permanente. Ele pot crea probleme și celor în vârstă, celor care au limitări temporare sau celor care folosesc dispozitive mobile în condiții dificile.

Legea este deja în vigoare, dar multe companii încă întârzie schimbările

Regulile europene privind accesibilitatea digitală au început să producă efecte din 28 iunie 2025, iar România le-a transpus prin Legea nr. 232/2022.

Normele se aplică unei game largi de servicii destinate consumatorilor, printre care magazine online, platforme bancare, servicii de comunicații electronice, cărți electronice, servicii pentru transportul de pasageri și alte produse digitale.

Cu toate acestea, reprezentanții Wawsome spun că interesul pentru verificarea și corectarea problemelor rămâne surprinzător de redus. În multe cazuri, accesibilitatea este tratată ca un proiect care poate fi amânat, deși obligațiile există deja.