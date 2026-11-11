Semne că mașina ar putea ceda în orice moment. Ce probleme nu trebuie ignorate

O mașină nu se defectează întotdeauna pe neașteptate. De multe ori, înainte să rămână în drum sau să ajungă pe platformă, apar indicii pe care șoferii le pot observa: un zgomot neobișnuit, un miros de ars, vibrații în volan, dificultăți la pornire sau martori aprinși în bord. Unele simptome pot părea minore la început, dar pot semnala defecțiuni care se agravează dacă nu sunt verificate la timp.

Printre cele mai importante semnale, conform publicației The Truth About Cars, se numără problemele la frâne, motor, direcție, transmisie și instalația electrică. Nu fiecare simptom anunță o defecțiune iminentă, însă schimbările față de comportamentul obișnuit al mașinii merită investigate. O verificare făcută la primele semne poate preveni reparații costisitoare și situații periculoase în trafic.