Semne că mașina ar putea ceda în orice moment. Ce probleme nu trebuie ignorate
O mașină nu se defectează întotdeauna pe neașteptate. De multe ori, înainte să rămână în drum sau să ajungă pe platformă, apar indicii pe care șoferii le pot observa: un zgomot neobișnuit, un miros de ars, vibrații în volan, dificultăți la pornire sau martori aprinși în bord. Unele simptome pot părea minore la început, dar pot semnala defecțiuni care se agravează dacă nu sunt verificate la timp.
Printre cele mai importante semnale, conform publicației The Truth About Cars, se numără problemele la frâne, motor, direcție, transmisie și instalația electrică. Nu fiecare simptom anunță o defecțiune iminentă, însă schimbările față de comportamentul obișnuit al mașinii merită investigate. O verificare făcută la primele semne poate preveni reparații costisitoare și situații periculoase în trafic.
Martorii din bord și problemele la pornire pot anunța defecțiuni
- Un martor de avertizare care rămâne aprins. Martorii pentru motor, presiunea uleiului sau baterie indică probleme în sisteme diferite ale mașinii. Unele avertizări permit continuarea deplasării până la un service, în timp ce altele cer oprirea cât mai rapidă. Un martor care rămâne aprins sau începe să clipească nu trebuie ignorat. Manualul mașinii poate oferi primele informații despre semnificația simbolului, iar o diagnoză poate identifica sursa problemei.
- Pornirea dificilă. Dacă motorul pornește greu, electromotorul se învârte lent sau sunt necesare mai multe încercări, cauza poate fi o baterie slăbită, bujii uzate, un contact defect sau o problemă la alimentarea cu combustibil. Temperaturile scăzute pot scoate mai ușor la iveală o baterie care nu mai funcționează corespunzător, dar dificultățile persistente de pornire trebuie verificate indiferent de vreme.
- Motorul funcționează neregulat la ralanti sau se oprește. Vibrațiile neobișnuite atunci când mașina staționează și oprirea motorului la viteze mici pot indica probleme la alimentarea cu combustibil, aprindere sau admisia aerului. Printre cauzele posibile se numără injectoarele murdare, bujiile uzate și filtrul de aer înfundat. Dacă motorul se oprește în mod repetat, este necesară o verificare.
- Bătăi sau zgomote de ciocănit din motor. Un zgomot metalic care apare mai ales la accelerare sau în rampă poate avea legătură cu folosirea unui combustibil cu cifra octanică nepotrivită, uzura lagărelor sau depunerile de carbon din cilindri. Acesta trebuie diferențiat de sunetele discrete și regulate produse de injectoare. Dacă bătaia persistă, o vizită la service este importantă pentru a evita deteriorarea suplimentară a motorului.
- Zgomote de frecare sau scârțâit. Acestea pot proveni de la frâne, rulmenții roților sau curele. Un scârțâit poate indica plăcuțe de frână uzate ori o curea slăbită, în timp ce un zgomot de frecare metalică poate semnala contactul dintre componente care nu ar trebui să se atingă sau un rulment deteriorat.
- Pocnituri sau clicuri la viraje. Zgomotele care apar atunci când volanul este rotit, în special în viraje strânse, pot indica uzura articulațiilor planetare. Aceste componente transmit puterea către roți și permit, în același timp, schimbarea direcției. O articulație deteriorată poate ceda și poate imobiliza mașina.
- O curea auxiliară care patinează sau scârțâie. O curea uzată, slăbită ori contaminată cu ulei sau lichid de răcire poate pierde aderența. Problema poate afecta alternatorul, pompa de servodirecție și compresorul instalației de aer condiționat. Rolele sau fuliile nealiniate pot contribui, de asemenea, la deteriorarea curelei.
Frânele, mirosurile și fumul pot indica probleme serioase
- Pedala de frână pulsează sau vibrează. O pedală care trepidează la frânare poate indica discuri de frână deformate, fenomen asociat cu uzura sau cu solicitările repetate la frânări puternice. Vibrațiile pot afecta controlul mașinii și trebuie investigate cât mai curând.
- Pedala de frână este moale. Dacă pedala coboară prea ușor sau are o senzație elastică, este posibil să existe aer în conductele instalației de frânare, un nivel prea scăzut al lichidului sau o scurgere. Oricare dintre aceste probleme poate reduce eficiența frânării și impune verificarea sistemului înainte de continuarea deplasării.
- Miros de ouă stricate la evacuare. Un miros puternic de sulf poate indica o problemă la catalizator sau la baterie. Catalizatorul poate să nu mai transforme corespunzător anumite substanțe din gazele de evacuare, ceea ce afectează performanța și crește emisiile. În cazul bateriei, mirosul poate apărea în urma unei scurgeri de acid.
- Miros de ars sau miros dulceag. Mirosul de cauciuc ars poate semnala o curea care patinează sau un ambreiaj supraîncălzit. Un miros dulce, asemănător siropului, poate indica pierderi de lichid de răcire. Un miros înțepător poate proveni de la frâne supraîncălzite sau de la componente electrice care se încălzesc excesiv.
- Fum sau abur în habitaclu. Dacă fumul sau aburul ajunge în interior prin gurile de ventilație, problema poate avea legătură cu sistemul de încălzire, climatizare sau instalația electrică. Un radiator de încălzire fisurat poate permite pătrunderea vaporilor de lichid de răcire în habitaclu, uneori însoțiți de un miros dulceag. Fumul poate indica și supraîncălzirea unor componente electrice.
- Fum colorat la evacuare. Culoarea fumului oferă indicii despre defecțiune. Fumul alb și dens poate semnala pătrunderea lichidului de răcire în camera de ardere, cel albastru sau gri poate indica arderea uleiului, iar fumul negru sugerează un amestec prea bogat în combustibil. Cauzele pot varia de la o garnitură deteriorată până la probleme ale sistemului de alimentare.
- Supraîncălzirea motorului. Dacă indicatorul temperaturii ajunge în zona roșie sau apare abur sub capotă, motorul poate avea o problemă la sistemul de răcire. Printre cauzele posibile se numără nivelul scăzut al lichidului, un termostat defect sau un radiator care nu mai funcționează corect. Supraîncălzirea poate provoca avarii grave într-un timp scurt. Mașina trebuie oprită într-un loc sigur, iar motorul trebuie lăsat să se răcească înainte de verificarea lichidelor. Capacul vasului de expansiune nu trebuie deschis cât timp sistemul este fierbinte.
Pierderile de lichide și consumul crescut pot trăda uzura motorului
- Consumul excesiv de ulei. Dacă nivelul uleiului scade mai repede decât de obicei și sunt necesare completări frecvente, motorul poate avea componente interne uzate. Segmenții pistonului sau simeringurile supapelor deteriorate pot permite uleiului să ajungă în camera de ardere, unde este consumat. O anumită cantitate de ulei poate fi consumată în timpul funcționării, însă o creștere evidentă a consumului trebuie investigată.
- Pete de lichid sub mașină. Uleiul, lichidul de răcire, lichidul de frână și cel de transmisie pot ajunge pe asfalt în cazul unor scurgeri. Uleiul este de obicei maro sau negru, în timp ce lichidul de răcire poate avea nuanțe de verde, roz sau portocaliu. Apariția unor pete noi sau creșterea dimensiunii lor poate indica garnituri, furtunuri ori etanșări deteriorate. O scurgere de lichid de frână necesită atenție deosebită, deoarece poate afecta direct capacitatea de oprire.
- Scăderea bruscă a eficienței consumului de combustibil. Dacă mașina trebuie alimentată mai des, deși stilul de condus și traseele au rămas aceleași, este posibil să existe o problemă tehnică. Presiunea prea mică în anvelope, filtrul de aer înfundat, senzorii defecți sau o problemă la sistemul de alimentare pot crește consumul. Compararea valorilor medii de la o perioadă la alta poate ajuta la identificarea schimbării.
- Suspensia nu mai absoarbe corect denivelările. O mașină care devine neobișnuit de rigidă sau se balansează excesiv după trecerea peste o denivelare poate avea amortizoare, telescoape ori alte componente ale suspensiei uzate. Defecțiunile afectează confortul, dar și stabilitatea și comportamentul mașinii în viraje.
- Vibrații neobișnuite în timpul mersului. Dacă volanul, scaunul sau podeaua vibrează, cauza poate fi dezechilibrarea roților, geometria incorectă, uzura suspensiei sau deteriorarea unui suport de motor. Anvelopele cu uzură neuniformă ori cu defecte interne pot produce, de asemenea, trepidații. Locul în care se simt vibrațiile și viteza la care apar pot ajuta mecanicul să identifice sursa.
Direcția, anvelopele și transmisia pot anunța o defecțiune
- Direcția se comportă diferit. Un volan prea moale, greu de rotit sau care reacționează cu mici smucituri poate indica o problemă la direcție ori la suspensie. Printre cauzele posibile se numără componentele uzate, nivelul scăzut al lichidului de servodirecție și bieletele de direcție deteriorate. Schimbările de comportament trebuie verificate înainte să afecteze controlul mașinii.
- Anvelopele prezintă crăpături, umflături sau uzură neuniformă. Crăpăturile pot apărea din cauza îmbătrânirii cauciucului, expunerii la soare sau presiunii incorecte. Umflăturile și deformările laterale pot indica deteriorări produse de impact sau defecte ale structurii interne. Ambele situații cresc riscul unei pene sau al unei explozii a anvelopei, mai ales la viteze mari. Uzura neuniformă, petele în care profilul este aproape dispărut sau tocirea accentuată pe o singură parte pot semnala probleme de geometrie, suspensie ori presiune.
- Ambreiajul patinează sau transmisia schimbă greu treptele. La mașinile cu transmisie manuală, creșterea turației motorului fără o accelerare corespunzătoare poate indica un ambreiaj uzat. Problema poate avea legătură cu discul de ambreiaj sau cu placa de presiune. La orice tip de transmisie, schimbările bruște, ezitările, smuciturile, cuplarea întârziată sau ieșirea din viteză pot indica un nivel scăzut ori un ulei de transmisie degradat, componente uzate sau defecțiuni ale sistemului electronic de control.
- Problemele electrice apar în mai multe locuri. Farurile care pâlpâie, luminile din bord care se sting sau radioul și alte componente care funcționează intermitent pot semnala o problemă la instalația electrică. Printre cauzele frecvente se numără alternatorul care nu mai furnizează tensiune constantă, bateria slăbită, cablurile desprinse sau siguranțele arse. Bateria trebuie verificată și dacă bornele prezintă depuneri albicioase, cablurile sunt uzate sau carcasa este crăpată ori prezintă scurgeri. Coroziunea poate afecta contactul electric și poate îngreuna pornirea.