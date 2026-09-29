Scurtături de Windows care te scapă de clickuri inutile și îți fac munca mai rapidă
Dacă petreci multe ore în fața unui PC, probabil că faci zilnic aceleași operațiuni mici: creezi foldere, deschizi aceleași aplicații și copiezi informații dintr-o fereastră în alta. Fiecare acțiune durează doar câteva secunde, dar atunci când o repeți de zeci de ori, timpul pierdut începe să se adune.
Nu trebuie să înveți zeci de combinații de taste pentru a lucra mai eficient. Câteva scurtături bine alese pot elimina o mulțime de clickuri și te pot ajuta să rămâi mai mult la tastatură, fără să cauți permanent opțiuni prin meniurile Windows.
Ctrl + Shift + N creează imediat un folder nou
Dacă lucrezi mult cu documente, fotografii sau alte fișiere, probabil că ajungi frecvent în File Explorer. Crearea unui folder nou este una dintre operațiunile pe care le poți face fără mouse.
Apasă Ctrl + Shift + N, iar Windows va crea imediat un folder nou în locația în care te afli. Câmpul pentru nume este selectat automat, așa că poți începe să tastezi denumirea imediat și apoi să apeși Enter.
În loc să dai click dreapta, să cauți opțiunea pentru un folder nou și să revii apoi la tastatură, faci totul din câteva apăsări. Diferența pare mică atunci când creezi un singur folder, dar devine mult mai vizibilă dacă trebuie să organizezi multe fișiere.
Este o combinație de taste utilă mai ales dacă lucrezi cu proiecte care au nevoie de directoare separate pentru imagini, documente, materiale de lucru sau alte resurse.
Win + număr te duce direct la aplicația dorită
Dacă ai aplicațiile folosite frecvent fixate în bara de activități, Windows îți oferă o metodă rapidă de a ajunge la ele fără să cauți pictograma cu mouse-ul.
Apasă tasta Windows împreună cu un număr, iar sistemul va accesa aplicația aflată pe poziția respectivă în taskbar. Win + 1 deschide prima aplicație, Win + 2 a doua, iar numărătoarea continuă de la stânga la dreapta.
Dacă aplicația este deja deschisă, combinația poate comuta către fereastra ei. Dacă nu este pornită, Windows o lansează. Asta înseamnă că poți ajunge rapid la programele pe care le folosești cel mai des, fără să întrerupi ceea ce faci pentru a căuta prin meniul Start.
Secretul este să-ți fixezi în taskbar aplicațiile pe care le folosești zilnic și să reții pozițiile lor. După ce te obișnuiești cu ele, Win + număr poate deveni o alternativă mult mai rapidă la clickurile repetate pe pictograme.
Win + V îți salvează istoricul clipboardului
Când lucrezi cu texte, linkuri și informații din mai multe surse, probabil că te-ai lovit de situația în care ai copiat ceva, apoi ai copiat altceva și ai realizat că ai nevoie din nou de primul element.
În mod normal, clipboardul păstrează ultimul lucru copiat. Cu Win + V, Windows deschide însă istoricul clipboardului și îți permite să alegi dintre mai multe elemente copiate recent.
Să spunem că ai copiat mai întâi un link, apoi un fragment de text. Dacă ai nevoie din nou de link, nu trebuie să te întorci în browser și să-l copiezi încă o dată. Apeși Win + V, găsești elementul în listă și îl inserezi.
La prima folosire, Windows îți poate cere să activezi Clipboard History. După activare, combinația poate deveni foarte utilă pentru activitățile în care copiezi constant informații din mai multe surse.