Scurtături de Windows care te scapă de clickuri inutile și îți fac munca mai rapidă

Ctrl + Shift + N creează imediat un folder nou

Dacă lucrezi mult cu documente, fotografii sau alte fișiere, probabil că ajungi frecvent în File Explorer. Crearea unui folder nou este una dintre operațiunile pe care le poți face fără mouse.

Apasă Ctrl + Shift + N, iar Windows va crea imediat un folder nou în locația în care te afli. Câmpul pentru nume este selectat automat, așa că poți începe să tastezi denumirea imediat și apoi să apeși Enter.

În loc să dai click dreapta, să cauți opțiunea pentru un folder nou și să revii apoi la tastatură, faci totul din câteva apăsări. Diferența pare mică atunci când creezi un singur folder, dar devine mult mai vizibilă dacă trebuie să organizezi multe fișiere.

Este o combinație de taste utilă mai ales dacă lucrezi cu proiecte care au nevoie de directoare separate pentru imagini, documente, materiale de lucru sau alte resurse.

Win + număr te duce direct la aplicația dorită

Dacă ai aplicațiile folosite frecvent fixate în bara de activități, Windows îți oferă o metodă rapidă de a ajunge la ele fără să cauți pictograma cu mouse-ul.

Apasă tasta Windows împreună cu un număr, iar sistemul va accesa aplicația aflată pe poziția respectivă în taskbar. Win + 1 deschide prima aplicație, Win + 2 a doua, iar numărătoarea continuă de la stânga la dreapta.

Dacă aplicația este deja deschisă, combinația poate comuta către fereastra ei. Dacă nu este pornită, Windows o lansează. Asta înseamnă că poți ajunge rapid la programele pe care le folosești cel mai des, fără să întrerupi ceea ce faci pentru a căuta prin meniul Start.