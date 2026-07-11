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Scurtături de tastatură care îți pot schimba complet experiența pe Linux. Lucrezi mai rapid și faci mai puține click-uri

Scurtături de tastatură care îți pot schimba complet experiența pe Linux. Lucrezi mai rapid și faci mai puține click-uri
Scurtături pe Linux / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Personalizarea sistemului de operare este unul dintre marile avantaje ale Linux, iar câteva modificări aparent minore pot face o diferență uriașă în utilizarea de zi cu zi. Printre cele mai utile se numără scurtăturile de tastatură personalizate, care permit lansarea instantanee a aplicațiilor folosite cel mai des.

În distribuții precum Linux Mint, configurarea unor astfel de combinații de taste este simplă și poate reduce considerabil timpul pierdut navigând prin meniuri sau căutând programe. Dacă ai câteva aplicații pe care le deschizi constant, merită să le atribui o tastă sau o combinație de taste dedicată, scrie How to Geek.

Cum configurezi scurtături personalizate în Linux Mint

Linux Mint include un instrument dedicat pentru administrarea comenzilor rapide. Acesta poate fi accesat din meniul System Settings, în secțiunea Keyboard, apoi Shortcuts, unde utilizatorii pot adăuga propriile combinații de taste pentru orice aplicație instalată.

Există și o variantă mai rapidă: poți căuta direct aplicația Keyboard din meniul sistemului sau poți deschide terminalul și lansa utilitarul dedicat configurării tastaturii.

Pentru programele instalate din depozitele oficiale Linux Mint, comanda necesară este, în cele mai multe cazuri, chiar numele aplicației. Dacă nu o cunoști, aceasta poate fi verificată din proprietățile aplicației afișate în meniul sistemului.

Odată creată scurtătura, aplicația poate fi deschisă instantaneu, fără să mai fie nevoie să navighezi prin meniuri.

Cele patru aplicații care merită propriile taste dedicate

Una dintre cele mai utile este Flameshot, un instrument avansat pentru capturi de ecran. Spre deosebire de funcția clasică Print Screen, aplicația permite selectarea unei zone precise și adăugarea rapidă de săgeți, dreptunghiuri, texte sau efecte precum pixelarea și inversarea culorilor.

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Pentru cine realizează frecvent tutoriale sau documentație, diferența este considerabilă. Mulți utilizatori aleg să asocieze Flameshot direct cu tasta Print Screen, înlocuind astfel comportamentul implicit al sistemului.

O altă aplicație care câștigă timp este Pinta, editorul grafic inspirat de Microsoft Paint. Programul oferă o interfață simplă, consumă puține resurse și este suficient de versatil pentru editarea rapidă a imaginilor sau realizarea unor schițe. În plus, include propriile scurtături utile pentru decupare, redimensionare sau desenarea de elemente grafice, ceea ce îl face potrivit pentru activitățile repetitive.

Pentru cei care scriu zilnic, Obsidian este o alegere populară. Aplicația utilizează formatul Markdown și este apreciată pentru organizarea eficientă a notițelor, documentației și proiectelor complexe. Lansarea printr-o simplă apăsare de tastă poate economisi timp, mai ales dacă programul nu este configurat să pornească automat odată cu sistemul.

Lista este completată de OBS Studio, una dintre cele mai cunoscute aplicații gratuite pentru înregistrarea ecranului și streaming. Chiar dacă este asociată adesea cu creatorii de conținut, OBS este extrem de utilă și pentru realizarea de tutoriale, demonstrații software, prezentări sau sesiuni de instruire. O scurtătură dedicată permite deschiderea imediată a aplicației atunci când trebuie să începi rapid o înregistrare.

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