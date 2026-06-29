Schimbare în toate supermarketurile din România. Ce se modifică la produsele de pe raft

Potrivit explicațiilor oferite pentru Economica de Cristi Nechita-Rotta, Director General Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică producătoare de etichete autoadezive și folii imprimate din România, schimbările reprezintă doar primul pas al unui proces care se va desfășura în mai multe etape și care va continua până în 2030.

Una dintre modificările importante este eliminarea anumitor substanțe din ambalaje, inclusiv a PFAS, substanțe per- și poli-fluoroalchilice, măsură care devine aplicabilă odată cu intrarea în vigoare a primelor prevederi ale regulamentului.

Noi etichete și simboluri pentru toate ambalajele

Consumatorii vor observa în timp că ambalajele produselor vor începe să arate diferit. Regulamentul introduce noi standarde privind etichetarea, iar până în august 2028 toate produsele comercializate pe piața europeană vor trebui să respecte aceste cerințe.

Una dintre cele mai vizibile schimbări va fi reprezentată de noile simboluri de reciclare. Acestea vor fi standardizate la nivelul Uniunii Europene, astfel încât aceleași pictograme să apară atât pe ambalaje, cât și pe recipientele destinate colectării selective.

Scopul este ca fiecare consumator să poată identifica mai ușor locul în care trebuie aruncat ambalajul după utilizare. Totodată, atunci când ambalajul poate fi reutilizat, informațiile privind modalitatea de returnare vor putea fi identificate mai simplu.

O altă modificare importantă este legată de informațiile obligatorii care trebuie să apară pe fiecare ambalaj începând cu 12 august 2026. Acesta va trebui să conțină un element de identificare, precum un număr de tip, lot sau serie, dar și numele, denumirea comercială înregistrată și adresa poștală de contact a producătorului sau a importatorului.

Aceste informații vor putea fi tipărite direct pe ambalaj sau vor putea fi puse la dispoziția consumatorilor prin intermediul unui suport digital de date, cum este un cod QR.