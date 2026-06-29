Schimbare în toate supermarketurile din România. Ce se modifică la produsele de pe raft
Produsele aflate pe rafturile supermarketurilor din România vor începe să afișeze, treptat, informații și simboluri diferite față de cele cu care consumatorii sunt obișnuiți. Schimbările sunt prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), iar primele măsuri vor intra în vigoare în luna august 2026. Noile cerințe nu vizează doar modul în care sunt etichetate produsele, ci și materialele din care sunt realizate ambalajele, producătorii fiind nevoiți să își adapteze procesele și documentația.
Primele reguli intră în vigoare din 12 august 2026
Începând cu 12 august 2026, vor intra în aplicare primele reguli prevăzute de Regulamentul UE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), iar efectele vor fi vizibile inclusiv pentru consumatorii care cumpără produse din magazine. Ambalajele vor trebui să respecte noi standarde de etichetare, iar unele substanțe nu vor mai putea fi utilizate.
Potrivit explicațiilor oferite pentru Economica de Cristi Nechita-Rotta, Director General Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografică producătoare de etichete autoadezive și folii imprimate din România, schimbările reprezintă doar primul pas al unui proces care se va desfășura în mai multe etape și care va continua până în 2030.
Una dintre modificările importante este eliminarea anumitor substanțe din ambalaje, inclusiv a PFAS, substanțe per- și poli-fluoroalchilice, măsură care devine aplicabilă odată cu intrarea în vigoare a primelor prevederi ale regulamentului.
Noi etichete și simboluri pentru toate ambalajele
Consumatorii vor observa în timp că ambalajele produselor vor începe să arate diferit. Regulamentul introduce noi standarde privind etichetarea, iar până în august 2028 toate produsele comercializate pe piața europeană vor trebui să respecte aceste cerințe.
Una dintre cele mai vizibile schimbări va fi reprezentată de noile simboluri de reciclare. Acestea vor fi standardizate la nivelul Uniunii Europene, astfel încât aceleași pictograme să apară atât pe ambalaje, cât și pe recipientele destinate colectării selective.
Scopul este ca fiecare consumator să poată identifica mai ușor locul în care trebuie aruncat ambalajul după utilizare. Totodată, atunci când ambalajul poate fi reutilizat, informațiile privind modalitatea de returnare vor putea fi identificate mai simplu.
O altă modificare importantă este legată de informațiile obligatorii care trebuie să apară pe fiecare ambalaj începând cu 12 august 2026. Acesta va trebui să conțină un element de identificare, precum un număr de tip, lot sau serie, dar și numele, denumirea comercială înregistrată și adresa poștală de contact a producătorului sau a importatorului.
Aceste informații vor putea fi tipărite direct pe ambalaj sau vor putea fi puse la dispoziția consumatorilor prin intermediul unui suport digital de date, cum este un cod QR.
Codurile QR vor deveni obligatorii din 2028
În perioada de tranziție, producătorii pot utiliza etichetele digitale bazate pe coduri QR și pentru a facilita sortarea și reciclarea corectă a deșeurilor de către consumatori.
Această posibilitate va deveni însă o obligație începând cu 12 august 2028, moment din care utilizarea codurilor QR va fi obligatorie.
În paralel cu modificările privind etichetarea, companiile trebuie să pregătească și adaptarea ambalajelor la viitoarele cerințe referitoare la designul pentru reciclare și la clasificarea acestora în funcție de gradul de reciclabilitate.
Evaluarea se va face în funcție de procentul din masa unui ambalaj care poate fi reciclat efectiv în deșeuri de înaltă calitate, capabile să înlocuiască materiile prime virgine.
Clasele obligatorii de reciclabilitate vor fi introduse tot în 2028, iar din 2030 ambalajele care nu ating pragul minim de 70% reciclabilitate nu vor mai putea fi comercializate.
Companiile sunt nevoite să își adapteze procesele și să investească
Potrivit lui Cristi Nechita-Rotta, întreaga industrie trebuie să înceapă pregătirile încă de acum.
„În acest context, întreaga industrie trebuie să înceapă încă de acum evaluarea materiilor prime, verificarea declarațiilor de conformitate ale furnizorilor și actualizarea specificațiilor tehnice și a documentației de produs”, a declarat Cristi Nechita-Rotta, Director General Rottaprint.
Impactul regulamentului este unul major și afectează întregul lanț valoric, de la etapa de proiectare a ambalajelor și alegerea materialelor până la producție și compatibilitatea cu infrastructura de reciclare.
Pentru producătorii de ambalaje, noile reguli presupun evaluări detaliate ale materialelor folosite, verificarea conformității furnizorilor, teste de laborator și dezvoltarea unor alternative conforme.
În cazul companiilor care utilizează ambalaje, tranziția implică regândirea designului încă din faza de concept, colaborarea mai strânsă cu furnizorii de ambalaje, brandurile și reciclatorii, precum și posibile ajustări ale utilajelor de ambalare, etichetare sau aplicare. De asemenea, pot apărea costuri suplimentare generate de teste, validări, adaptarea fluxurilor existente, investiții în noi tehnologii și echipamente sau chiar reducerea vitezelor de producție pentru integrarea materialelor sustenabile.
Schimbări dificile pe moment, dar benefice pe termen lung
Cu toate acestea, reprezentantul Rottaprint consideră că beneficiile pot apărea pe termen mediu și lung.
„Pe termen mediu și lung însă, aceste investiții contribuie la optimizarea consumului de resurse, reducerea pierderilor și creșterea competitivității”, explică managerul.
Acesta subliniază că nivelul de pregătire diferă de la o piață la alta.
„În Europa de Vest, în special în țări precum Germania, Austria, Olanda sau Franța, companiile au început deja să se alinieze în mod activ la cerințele PPWR și tratează această tranziție ca pe un proces strategic, nu ca pe o obligație care trebuie îndeplinită în ultimul moment. Se lucrează deja la dezvoltarea de alternative compatibile cu principiile designului pentru reciclare și la adaptarea portofoliilor pentru noile standarde care vor deveni obligatorii în anii următori.
Și în România, interesul pentru soluții sustenabile a crescut vizibil, accelerat atât de noile reglementări europene, cât și de presiunea retailerilor și a marilor branduri internaționale. În prezent, multe companii se află în etapa de pregătire pentru implementarea noilor cerințe. În acest proces, noi le susținem prin documentația necesară și prin expertiza tehnică de specialitate, astfel încât să poată evalua impactul schimbărilor și să își adapteze din timp produsele și procesele”, a declarat Cristi Nechita-Rotta.
Potrivit acestuia, companiile care vor începe din timp analiza materiilor prime, testarea alternativelor sustenabile, colaborarea cu partenerii și adaptarea echipamentelor vor putea beneficia de oportunități precum dezvoltarea unor produse cu valoare adăugată mai mare, consolidarea poziției pe piețele externe, optimizarea consumului de resurse și construirea unui avantaj competitiv sustenabil pe termen lung.