Schimbare importantă pentru declarațiile de avere ale politicienilor. Ce informații vor mai fi publice

La finalul dezbaterilor, comisia a adoptat varianta susținută de parlamentari din PSD, PNL și USR. Aceasta prevede înlocuirea actualelor declarații de avere și de interese cu un nou document, numit „declarație de interese financiare”.

Potrivit formei adoptate în comisie, demnitarii vor continua să completeze informațiile prevăzute în actualele declarații și le vor transmite Agenției Naționale de Integritate (ANI). Diferența constă în modul în care aceste date vor ajunge în spațiul public.

Declarațiile complete nu vor mai fi publicate, ci vor rămâne la dispoziția ANI. Ulterior, instituția va genera documentul care urmează să fie făcut public și care va conține doar o parte dintre informațiile existente în declarațiile depuse de demnitari.

Ce informații nu vor mai apărea în forma actuală

Una dintre cele mai importante modificări prevăzute de noua variantă se referă la prezentarea averilor.

Dacă în prezent declarațiile de avere conțin, printre altele, sumele exacte existente în conturile bancare, noul document nu va mai afișa aceste valori în mod explicit. În schimb, banii deținuți în conturi vor fi încadrați în anumite praguri valorice.

Astfel, informațiile privind averile vor putea fi consultate doar parțial, fără afișarea sumelor exacte.

În practică, obligația de declarare nu dispare. Demnitarii vor continua să completeze toate informațiile prevăzute de legislație și să le transmită Agenției Naționale de Integritate. Diferența este că documentul publicat online va fi generat de ANI și va avea un conținut diferit față de declarația completă depusă de persoana vizată.