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Legislație

Schimbare importantă pentru declarațiile de avere ale politicienilor. Ce informații vor mai fi publice

Schimbare importantă pentru declarațiile de avere ale politicienilor. Ce informații vor mai fi publice
Declarațiile de avere ale demnitarilor ar putea fi înlocuite cu declarații de interese financiare
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Modul în care vor fi publicate informațiile despre averile demnitarilor ar putea fi modificat printr-un proiect aflat în Parlament. O variantă adoptată în Comisia juridică a Camerei Deputaților prevede înlocuirea actualelor declarații de avere și de interese cu un nou document, denumit „declarație de interese financiare”. Dacă proiectul va parcurge toate etapele legislative, o parte dintre informațiile care sunt în prezent publice nu vor mai apărea în aceeași formă, iar anumite date financiare vor fi prezentate doar pe intervale valorice.

Cuprins
  1. Comisia juridică a adoptat o nouă variantă privind publicarea averilor
  2. Ce informații nu vor mai apărea în forma actuală
  3. Discuții și schimb de replici în timpul dezbaterilor
  4. Proiectul continuă parcursul parlamentar

Comisia juridică a adoptat o nouă variantă privind publicarea averilor

Luni seară, deputații din Comisia juridică a Camerei Deputaților au analizat zeci de amendamente la Legea integrității. Propunerile au fost depuse de reprezentanți ai PSD, PNL, USR, AUR și S.O.S. România și au vizat, printre altele, modul în care declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor ar urma să fie făcute publice.

La finalul dezbaterilor, comisia a adoptat varianta susținută de parlamentari din PSD, PNL și USR. Aceasta prevede înlocuirea actualelor declarații de avere și de interese cu un nou document, numit „declarație de interese financiare”.

Potrivit formei adoptate în comisie, demnitarii vor continua să completeze informațiile prevăzute în actualele declarații și le vor transmite Agenției Naționale de Integritate (ANI). Diferența constă în modul în care aceste date vor ajunge în spațiul public.

Declarațiile complete nu vor mai fi publicate, ci vor rămâne la dispoziția ANI. Ulterior, instituția va genera documentul care urmează să fie făcut public și care va conține doar o parte dintre informațiile existente în declarațiile depuse de demnitari.

Ce informații nu vor mai apărea în forma actuală

Una dintre cele mai importante modificări prevăzute de noua variantă se referă la prezentarea averilor.

Dacă în prezent declarațiile de avere conțin, printre altele, sumele exacte existente în conturile bancare, noul document nu va mai afișa aceste valori în mod explicit. În schimb, banii deținuți în conturi vor fi încadrați în anumite praguri valorice.

Astfel, informațiile privind averile vor putea fi consultate doar parțial, fără afișarea sumelor exacte.

În practică, obligația de declarare nu dispare. Demnitarii vor continua să completeze toate informațiile prevăzute de legislație și să le transmită Agenției Naționale de Integritate. Diferența este că documentul publicat online va fi generat de ANI și va avea un conținut diferit față de declarația completă depusă de persoana vizată.

Prin urmare, proiectul modifică modul în care informațiile sunt făcute publice, nu obligația demnitarilor de a transmite datele către autoritatea competentă.

Discuții și schimb de replici în timpul dezbaterilor

În timpul dezbaterilor din Comisia juridică au existat și discuții privind originea acestei propuneri.

Potrivit informațiilor prezentate, măsura adoptată de comisie figura și în varianta inițială a proiectului de lege, redactată în perioada negocierilor purtate de Radu Marinescu, din partea PSD, cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate.

Ulterior, această prevedere a fost eliminată din proiect, astfel încât forma transmisă Parlamentului de Cătălin Predoiu, din partea Guvernului, menținea declarațiile de avere la secret.

În timpul dezbaterilor, fostul ministru i-a acuzat pe reprezentanții PNL și USR că au eliminat publicitatea declarațiilor de avere din proiectul de lege, iar acum încearcă să reintroducă modificările prin intermediul amendamentelor.

Replica a venit din partea deputatului USR Alexandru Dimitriu, care a susținut că inițiativa a aparținut formațiunii sale.

„Prima oară ideea i-a venit USR-ului, apoi PNL-ului și apoi PSD-ului”, a declarat acesta.

Schimbul de replici a avut loc în contextul în care mai multe partide au depus amendamente referitoare la modul în care vor fi publicate informațiile privind averile și interesele demnitarilor.

Proiectul continuă parcursul parlamentar

Forma adoptată de Comisia juridică nu reprezintă etapa finală a procesului legislativ.

Proiectul urmează să intre în dezbaterea și votul plenului Camerei Deputaților. După această etapă, documentul va fi transmis Senatului, unde vor avea loc noi discuții atât în comisiile de specialitate, cât și în plen.

Abia după parcurgerea tuturor etapelor legislative se va stabili forma finală a actului normativ și modul în care vor fi publicate informațiile privind averile demnitarilor.

Până atunci, varianta adoptată în Comisia juridică propune un sistem în care declarațiile complete rămân la dispoziția Agenției Naționale de Integritate, iar documentul accesibil publicului va conține doar informații prezentate într-o formă parțială, inclusiv prin încadrarea sumelor din conturi în intervale valorice, fără afișarea valorilor exacte.

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