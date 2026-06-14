Administrația Trump oprește cele mai puternice modele AI ale Anthropic, invocând riscuri pentru securitatea națională

De ce Washingtonul a cerut oprirea modelelor

Potrivit comunicatului oficial publicat de Anthropic, directiva nu explică în detaliu motivele de securitate națională. Compania susține că guvernul ar fi aflat despre o metodă prin care unele protecții ale modelului Fable 5 puteau fi ocolite.

Anthropic spune că demonstrația respectivă a permis identificarea unui număr redus de vulnerabilități deja cunoscute și relativ simple. Firma afirmă că și alte modele disponibile public pot găsi probleme similare, fără să fie necesară ocolirea sistemelor de siguranță.

Playtech.ro a prezentat recent lansarea Fable 5 și capacitățile avansate ale Mythos 5. Fable 5 era versiunea publică, prevăzută cu restricții pentru domenii sensibile, în timp ce Mythos 5 era rezervat unui grup limitat de companii, organizații și agenții guvernamentale.

Conflictul dintre Anthropic și administrația Trump continuă

Suspendarea reprezintă un nou episod al conflictului dintre Anthropic și administrația Trump. Compania a refuzat anterior să renunțe la anumite limite privind folosirea modelelor Claude pentru supravegherea în masă a cetățenilor americani și pentru arme complet autonome.

Disputa a ajuns inclusiv în instanță, unde Anthropic a obținut o victorie temporară împotriva administrației Trump. Un judecător a cerut retragerea etichetei de „risc pentru lanțul de aprovizionare” aplicate companiei și suspendarea ordinului prin care agențiile federale trebuiau să rupă legăturile cu aceasta.

Playtech.ro a analizat și contradicțiile apărute după ce SUA ar fi continuat să folosească tehnologia Claude în operațiuni militare, chiar dacă administrația anunțase restricții împotriva Anthropic.

Compania afirmă că respectă directiva, dar consideră reacția guvernului disproporționată. Anthropic avertizează că, dacă același standard ar fi aplicat întregii industrii, aproape orice model AI avansat ar putea fi retras după descoperirea unei metode limitate de ocolire a protecțiilor.