O lecție de știință despre efectele creșterii bovinelor asupra climei a dispărut dintr-un program educațional american după ce mai mulți fermieri au contestat informațiile prezentate elevilor. Materialul explica felul în care vacile produc metan, unul dintre gazele responsabile pentru încălzirea planetei. Deși subiectul este susținut de decenii de cercetări științifice, nemulțumirile crescătorilor de animale au fost suficiente pentru ca lecția să fie retrasă.

Potrivit unei investigații publicate de The Guardian, pe 8 noiembrie 2026, decizia a fost luată de o organizație care dezvoltă materiale educaționale pentru școlile din Statele Unite și care beneficiază de finanțare din industria cărnii de vită. Cazul ridică întrebări serioase despre influența intereselor economice asupra informațiilor științifice prezentate copiilor.

Mai mult, documentele și declarațiile analizate de publicația britanică sugerează că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre o dispută care durează de zeci de ani.

Lecția despre metan a fost retrasă după presiunile crescătorilor de vite

American Farm Bureau Foundation for Agriculture (AFBFA), prin intermediul programului său dedicat educației științifice, realizează materiale gratuite folosite de aproximativ 1,2 milioane de elevi din peste 100 de districte școlare americane.

În octombrie 2025, organizația anunța o nouă lecție intitulată „Methane & Cattle: A Climate Connection”, destinată adolescenților. Aceasta urmărea să explice cum procesele digestive ale bovinelor generează metan și ce efect are acest gaz asupra atmosferei.

Materialul nu a rămas însă disponibil prea mult timp. Mai mulți crescători de animale au criticat public ideea că bovinele contribuie la schimbările climatice, considerând că industria este prezentată într-o lumină negativă.

Printre contestatari s-a numărat Brett Kenzy, un fermier din Dakota de Sud, care a susținut că este incorect ca animalele să fie considerate responsabile pentru degradarea mediului.

Un alt critic, Jim Mundorf, a publicat pe blogul său un material în care a atacat lecția și a comparat atribuirea responsabilității bovinelor pentru schimbările climatice cu învinuirea vulcanilor sau a oceanelor.

Controversa s-a extins rapid în comunitățile agricole.

În februarie 2026, la convenția anuală CattleCon, Rick Henningfeld, directorul educațional al AFBFA, a recunoscut că lecția fusese retrasă după reacțiile unor membri ai organizației și ale producătorilor de carne.

El a explicat că materialul urma să fie revizuit și publicat din nou. Totuși, până în noiembrie 2026, lecția nu revenise în program.

În schimb, în iulie, organizația a publicat un alt material despre digestia bovinelor, fără referiri la metan sau la schimbările climatice. Reprezentanții fundației susțin că acesta nu înlocuiește lecția retrasă și că lucrează la o versiune mai amplă.

Ce spune știința: metanul produs de bovine contribuie la încălzirea planetei

Dincolo de disputa dintre fermieri și organizația educațională, rolul metanului în schimbările climatice este bine documentat.

Metanul este un gaz cu efect de seră care reține căldura în atmosferă. Deși persistă mult mai puțin decât dioxidul de carbon, efectul său de încălzire este considerabil mai puternic pe termen scurt.

Bovinele îl produc în timpul digestiei, printr-un proces natural numit fermentație enterică. Gazul este eliminat în principal prin eructație, iar creșterea animalelor reprezintă o sursă importantă de emisii de metan generate de activitățile umane.

Așa cum Playtech a explicat și într-un articol despre impactul creșterii animalelor asupra mediului, rumegătoarele contribuie semnificativ la emisiile acestui gaz.

Unii reprezentanți ai industriei susțin că metanul provenit de la bovine face parte dintr-un ciclu natural al carbonului, ceea ce ar reduce importanța sa pentru încălzirea globală.

Cercetătorii atrag însă atenția că participarea la un ciclu natural nu înseamnă absența efectului climatic.

Carl-Friedrich Schleussner, specialist în climatologie la International Institute for Applied Systems Analysis, a explicat pentru The Guardian că emisiile continue de metan biogenic contribuie la menținerea unei încălziri globale estimate la aproximativ 0,3 grade Celsius.

Această valoare reprezintă aproximativ 20% din încălzirea globală acumulată până în prezent, potrivit estimării citate.

Mai mult, Drew Shindell, climatolog la Universitatea Duke, a identificat o eroare chiar în materialul educațional contestat: lecția atribuia animalelor de fermă aproximativ 2% din emisiile antropice de metan, în condițiile în care contribuția reală depășește 30%, conform expertului.

Astfel, lecția retrasă nu exagera contribuția bovinelor la problema climatică, ci conținea inclusiv o estimare care o subevalua.

Subiectul este cu atât mai important cu cât încălzirea globală afectează deja agricultura și prețurile alimentelor.

Industria cărnii este acuzată că încearcă de zeci de ani să influențeze educația copiilor

Investigația The Guardian scoate la iveală și o dimensiune istorică a controversei.

Un studiu publicat în octombrie 2026 în revista științifică PLOS Climate, realizat de cercetătoarele Jennifer Jacquet și Loredana Loy, de la Universitatea din Miami, a analizat modul în care organizațiile crescătorilor de bovine au reacționat la primele avertismente privind schimbările climatice.

Documentele studiate arată că, încă din anii 1980 și 1990, reprezentanții industriei au tratat problema încălzirii globale și ca pe o amenințare la adresa imaginii produselor lor.

În loc să se concentreze exclusiv asupra reducerii emisiilor, unele organizații au încercat să diminueze percepția publică asupra impactului climatic al bovinelor.

Un episod surprinzător a avut loc în 1991, când presiunile exercitate de National Cattlemen’s Association ar fi determinat editura Random House să oprească retipărirea unei cărți pentru copii din seria „Teenage Mutant Ninja Turtles”. Volumul făcea legătura între creșterea bovinelor și încălzirea globală.

Situația actuală intervine și într-un context politic sensibil. În septembrie 2026, Departamentul american al Agriculturii (USDA) a cerut programelor agricole finanțate prin contribuții obligatorii să înceteze sprijinirea unor inițiative legate de obiective climatice, neutralitate a emisiilor și politici ESG.

Instituția a precizat însă că nu a avut niciun rol în retragerea lecției despre metan.

Reprezentanții AFBFA afirmă că dezvoltarea materialelor educaționale trebuie să țină cont atât de cercetările științifice, cât și de perspectiva producătorilor agricoli.

Pentru specialiștii în educație, tocmai această abordare ridică o problemă: ce se întâmplă atunci când rezultatele cercetărilor contrazic interesele economice ale celor care finanțează lecțiile?

Glenn Branch, director adjunct al National Center for Science Education, consideră că eliminarea materialului sugerează că interesele producătorilor au avut prioritate.

Cazul readuce astfel în atenție o întrebare esențială: cine ar trebui să decidă ce învață elevii despre schimbările climatice — cercetătorii și profesorii sau industriile ale căror activități sunt analizate?

Într-o perioadă în care oamenii de știință avertizează asupra accelerării schimbărilor climatice, eliminarea unor informații validate științific din materialele educaționale riscă să transforme o dispută economică într-o problemă de acces la cunoaștere.