Samsung impresionează la Red Dot Design Award 2026. Două concepte inovatoare primesc premiul „Best of the Best”
Samsung își cimentează reputația în domeniul designului, după ce a obținut opt distincții în cadrul competiției Red Dot Award: Design Concept 2026. Dintre acestea, două proiecte au fost recompensate cu cea mai înaltă recunoaștere, „Best of the Best”, pentru concepte care folosesc inteligența artificială pentru a crea experiențe mai intuitive și adaptate utilizatorilor.
Premiile au fost acordate pentru un sistem inteligent destinat accesoriilor electrocasnicelor Samsung și pentru Dremo & Minimo, un concept de roboți AI dedicați copiilor. Ambele proiecte ilustrează direcția în care compania își propune să dezvolte produsele viitorului, punând accent pe personalizare, interacțiune naturală și integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi.
Samsung mizează pe inteligența artificială și design intuitiv
Red Dot Design Award este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate designului, iar categoria Design Concept recompensează ideile care au potențialul de a deveni produsele de referință ale următorilor ani.
Unul dintre proiectele premiate de Samsung propune o metodă simplă prin care utilizatorii pot identifica modul corect de gestionare și eliminare a consumabilelor pentru electrocasnice. Conceptul introduce un sistem de codificare prin culori pentru filtrele și componentele care trebuie înlocuite periodic.
Astfel, piesele reutilizabile sunt marcate cu gri, cele reciclabile cu verde, iar componentele care trebuie aruncate împreună cu deșeurile obișnuite sunt evidențiate cu maro. Ideea urmărește să elimine confuziile și să ofere o metodă intuitivă de reciclare, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să consulte instrucțiuni suplimentare.
Acest concept nu este la primul succes internațional. După ce a fost recompensat cu medalia de aur la iF Design Award 2026 și la IDEA Design Award 2024, proiectul a obținut acum și cea mai înaltă distincție oferită de Red Dot, completând o performanță rar întâlnită în lumea designului industrial.
Dremo și Minimo, roboții AI care cresc alături de copii
Cel de-al doilea proiect premiat cu „Best of the Best” este Dremo & Minimo, un concept de roboți inteligenți destinat copiilor.
Sistemul este alcătuit din două dispozitive. Dremo reprezintă unitatea principală folosită în locuință, în timp ce Minimo este versiunea portabilă, concepută pentru a însoți copilul și în afara casei.
Inteligența artificială permite personalizarea completă a companionului digital. Părinții pot alege numele, vocea și personalitatea robotului, iar acesta își adaptează comportamentul în funcție de vârsta, interesele și ritmul de dezvoltare al copilului. Conceptul propune o relație de lungă durată între utilizator și dispozitiv, transformând robotul într-un companion care evoluează odată cu familia.
Alte șase concepte Samsung premiate la Red Dot 2026
Pe lângă cele două mari distincții, Samsung a primit încă șase premii pentru proiecte bazate pe inteligență artificială, fiecare vizând un alt aspect al vieții cotidiene.
Printre acestea se numără AI Beauty Mirror, o oglindă inteligentă capabilă să analizeze starea pielii și să ofere recomandări personalizate pentru îngrijire, Panorama UX, un sistem care reorganizează automat interfața dispozitivelor în funcție de utilizator și context, precum și AI Kitchen, un concept care folosește AI și robotică pentru a simplifica activitățile din bucătărie, de la planificarea meselor până la gestionarea ingredientelor și spălarea vaselor.
Lista continuă cu Spatial Tab, o platformă tridimensională care promite interacțiuni naturale cu asistenți AI fără utilizarea ochelarilor speciali, AI Home Companion PUCO, un companion inteligent pentru locuință care comunică prin proiecții și gesturi discrete, și Fluid AI Design System, un sistem capabil să genereze în timp real interfețe personalizate în funcție de comportamentul și nevoile utilizatorului.