Samsung impresionează la Red Dot Design Award 2026. Două concepte inovatoare primesc premiul „Best of the Best”

Samsung mizează pe inteligența artificială și design intuitiv

Red Dot Design Award este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate designului, iar categoria Design Concept recompensează ideile care au potențialul de a deveni produsele de referință ale următorilor ani.

Unul dintre proiectele premiate de Samsung propune o metodă simplă prin care utilizatorii pot identifica modul corect de gestionare și eliminare a consumabilelor pentru electrocasnice. Conceptul introduce un sistem de codificare prin culori pentru filtrele și componentele care trebuie înlocuite periodic.

Astfel, piesele reutilizabile sunt marcate cu gri, cele reciclabile cu verde, iar componentele care trebuie aruncate împreună cu deșeurile obișnuite sunt evidențiate cu maro. Ideea urmărește să elimine confuziile și să ofere o metodă intuitivă de reciclare, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să consulte instrucțiuni suplimentare.

Acest concept nu este la primul succes internațional. După ce a fost recompensat cu medalia de aur la iF Design Award 2026 și la IDEA Design Award 2024, proiectul a obținut acum și cea mai înaltă distincție oferită de Red Dot, completând o performanță rar întâlnită în lumea designului industrial.

Dremo și Minimo, roboții AI care cresc alături de copii

Cel de-al doilea proiect premiat cu „Best of the Best” este Dremo & Minimo, un concept de roboți inteligenți destinat copiilor.

Sistemul este alcătuit din două dispozitive. Dremo reprezintă unitatea principală folosită în locuință, în timp ce Minimo este versiunea portabilă, concepută pentru a însoți copilul și în afara casei.

Inteligența artificială permite personalizarea completă a companionului digital. Părinții pot alege numele, vocea și personalitatea robotului, iar acesta își adaptează comportamentul în funcție de vârsta, interesele și ritmul de dezvoltare al copilului. Conceptul propune o relație de lungă durată între utilizator și dispozitiv, transformând robotul într-un companion care evoluează odată cu familia.