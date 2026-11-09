Samsung atacă piața ochelarilor inteligenți cu un nou gadget revoluționar. AI-ul Gemini ajunge direct în fața ochilor. Data lansării și când încep precomenzile

Potrivit informațiilor publicate de PCMag pe 6 noiembrie 2026, primele precomenzi pentru ochelarii Android XR vor începe pe 12 noiembrie, iar livrările sunt programate pentru luna decembrie. Informația a fost confirmată de Dave Gilboa, cofondator și codirector general al Warby Parker, în cadrul prezentării rezultatelor financiare ale companiei.

Lansarea marchează un pas important în strategia Samsung și Google de a transforma ochelarii într-o nouă categorie de dispozitive inteligente, capabile să ofere informații, asistență și funcții multimedia fără utilizarea permanentă a ecranului telefonului.

Samsung și Google lansează primii ochelari Android XR. Precomenzile încep pe 12 noiembrie

Primele modele din colecția Intelligent Eyewear vor putea fi precomandate în Statele Unite începând de joi, 12 noiembrie 2026. Warby Parker a confirmat oficial această dată în comunicatul financiar publicat pe 5 noiembrie, document disponibil inclusiv în evidențele autorității americane pentru piețele financiare, SEC.

Compania intenționează să înceapă livrările în perioada sărbătorilor de iarnă, iar informațiile prezentate investitorilor indică mijlocul lunii decembrie drept momentul estimat pentru primele livrări.

Deși Samsung și Google au vorbit despre proiect pe parcursul anului, anunțul Warby Parker oferă primul calendar comercial concret pentru această generație de ochelari.

Prețul nu a fost comunicat deocamdată, însă conducerea Warby Parker a confirmat că detaliile privind costurile vor fi prezentate odată cu deschiderea precomenzilor.

Compania pregătește și demonstrații în magazinele fizice din Statele Unite. Primele sesiuni ar urma să fie organizate în aproximativ 65 de locații, urmând ca disponibilitatea demonstrațiilor să fie extinsă la peste 360 de magazine.

Scopul este ca potențialii cumpărători să poată testa funcțiile dispozitivului înainte de achiziție, într-o categorie de produse în care confortul, dimensiunile și modul de interacțiune sunt esențiale.

Warby Parker anticipează o perioadă consistentă de precomenzi și o creștere semnificativă a producției și vânzărilor în 2027.

Ce vor putea face ochelarii Samsung cu Gemini. Inteligența artificială devine un asistent permanent

Elementul central al noilor ochelari va fi integrarea asistentului Gemini, dezvoltat de Google. Spre deosebire de un telefon sau de un ceas inteligent, dispozitivul este conceput pentru interacțiuni rapide, realizate prin comenzi vocale și fără utilizarea mâinilor.

Google a prezentat deja o parte dintre funcțiile pregătite pentru această categorie de produse în cadrul evenimentului Google I/O 2026.

Potrivit companiei, utilizatorii vor putea solicita informații despre obiectele și locurile din jur, vor putea primi indicații de navigație și vor putea gestiona apeluri sau mesaje fără să privească un ecran.

De exemplu, dacă te afli într-un oraș necunoscut, ai putea întreba Gemini ce restaurant se află în apropiere sau cum ajungi la o anumită destinație. Asistentul ar putea oferi răspunsuri audio și indicații adaptate contextului.

Printre funcțiile demonstrate de Google se numără și traducerea conversațiilor în timp real, realizarea de fotografii și videoclipuri, precum și interacțiunea cu aplicațiile instalate pe telefon.

Pentru primele modele destinate comercializării, accentul este pus pe experiența audio. Google a explicat că platforma Android XR va susține două categorii de ochelari: modele care comunică prin sunet și versiuni mai avansate, echipate cu afișaje integrate.

Primele dispozitive Warby Parker sunt concepute în principal pentru asistență vocală, fără un ecran complex permanent în câmpul vizual.

În demonstrațiile realizate anterior de jurnaliștii PCMag, accesul la Gemini s-a numărat printre cele mai importante caracteristici ale prototipurilor.

Această direcție confirmă ambițiile prezentate anterior de Samsung și Google. Playtech a relatat deja despre ochelarii inteligenți care vor să scoată telefonul din buzunar și să aducă Gemini direct în fața ochilor.

Totuși, specificațiile complete, autonomia bateriei și toate funcțiile disponibile la lansare nu au fost încă dezvăluite.

Warby Parker și Gentle Monster, partenerii Samsung. Designul devine la fel de important ca tehnologia

Pentru dezvoltarea noilor ochelari, Samsung și Google au ales să colaboreze cu două companii cunoscute în industria accesoriilor optice: Warby Parker și Gentle Monster.

Strategia este diferită de abordarea tradițională a producătorilor de electronice, care au lansat adesea dispozitive purtabile cu un aspect vizibil tehnologic.

De această dată, obiectivul este ca ochelarii inteligenți să semene cât mai mult cu modelele obișnuite, astfel încât să poată fi purtați întreaga zi.

Warby Parker este cunoscut pentru designul modern și accesibil al ramelor, în timp ce Gentle Monster se concentrează pe produse cu o identitate vizuală mai îndrăzneață.

Colaborarea ar putea permite Samsung să concureze mai eficient cu gama Ray-Ban Meta, care a demonstrat deja importanța parteneriatelor dintre companiile tehnologice și producătorii consacrați de ochelari.

De altfel, Google a prezentat anterior modelele dezvoltate împreună cu cele două branduri și a confirmat că acestea fac parte dintr-un ecosistem Android XR mai amplu.

Nu este însă clar dacă versiunile Gentle Monster vor fi comercializate simultan cu primele produse Warby Parker sau dacă vor avea un calendar separat de lansare.

Nici disponibilitatea pentru România și celelalte piețe europene nu a fost confirmată.

Ochelarii inteligenți ridică probleme serioase de confidențialitate. Samsung intră pe o piață controversată

Dincolo de funcțiile spectaculoase, lansarea noilor ochelari are loc într-un moment în care dispozitivele capabile să fotografieze și să filmeze discret sunt tot mai criticate.

Ochelarii inteligenți cu camere integrate pot înregistra imagini și sunete fără ca persoanele din apropiere să observe imediat acest lucru, ceea ce a provocat dezbateri privind protecția vieții private.

În ultimele luni, mai multe spații publice au început să impună restricții asupra utilizării unor asemenea dispozitive, inclusiv din cauza riscului de înregistrare fără consimțământ.

Controversele au afectat în special produsele Meta, companie care a fost criticată pentru modul în care funcționează sistemele de captură video și pentru posibilitatea utilizării lor în scopuri abuzive.

Playtech a relatat anterior despre decizia Meta de a dezactiva de la distanță camerele unor ochelari modificați pentru a ascunde indicatorul de înregistrare.

Samsung și Google vor trebui, la rândul lor, să demonstreze că noile produse oferă mecanisme eficiente pentru protejarea confidențialității, atât a utilizatorilor, cât și a persoanelor aflate în apropiere.

Documentele Warby Parker confirmă că dispozitivele din gama Intelligent Eyewear vor integra camere, microfoane, difuzoare și funcții de inteligență artificială, însă toate detaliile privind protecția datelor și funcționarea indicatorilor de înregistrare nu au fost prezentate public.

Pentru Samsung, miza depășește lansarea unui nou accesoriu. Compania încearcă să intre într-o categorie despre care numeroși producători consideră că ar putea deveni următoarea platformă importantă de calcul personal, după smartphone.

Dacă integrarea Gemini va funcționa suficient de natural, ochelarii inteligenți ar putea transforma modul în care utilizatorii accesează informații, comunică și interacționează cu lumea digitală.

Deocamdată, următorul moment important este 12 noiembrie 2026, când Warby Parker va deschide precomenzile și va dezvălui prețurile. Primele livrări sunt așteptate în decembrie, iar extinderea comercială este programată să accelereze în 2027.