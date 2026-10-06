Sam Altman: unele lucruri rele trebuie acceptate

Întrebat despre diferențele dintre filosofia OpenAI și cea a rivalului Anthropic, Altman a spus că există în continuare o distanță semnificativă între cele două companii. Una dintre principalele diferențe privește nivelul de risc pe care societatea ar trebui să fie dispusă să îl tolereze pentru a nu limita accesul la inteligența artificială.

„Credem că lumea ar trebui să accepte că se vor întâmpla unele lucruri rele în schimbul beneficiilor acestei tehnologii și al faptului că oamenii își păstrează capacitatea de a decide”, a declarat Altman în interviul pentru Politico.

CEO-ul OpenAI a explicat că nu ar accepta un scenariu în care AI ar fi restricționată drastic doar pentru a garanta că nu vor exista atacuri informatice, escrocherii sau alte utilizări abuzive. În opinia sa, oamenii vor folosi tehnologia pentru „ordine de mărime” mai multe lucruri bune decât rele.

Poziția nu este complet nouă. Altman a pledat anterior pentru o abordare mai puțin restrictivă în reglementarea inteligenței artificiale și a avertizat asupra riscului ca reguli excesiv de dure să concentreze cele mai puternice sisteme AI în mâinile unui număr foarte mic de companii.

Există însă riscuri pe care șeful OpenAI spune că nu le-ar accepta

Declarațiile lui Altman nu înseamnă că șeful OpenAI consideră orice risc acceptabil. În același interviu, acesta a făcut o distincție între probleme precum fraudele, atacurile cibernetice sau utilizările abuzive și scenariile pe care le consideră „catastrofale”.

Printre acestea se află posibilitatea unei pierderi serioase a controlului asupra unor sisteme AI foarte avansate. Altman susține că societatea ar trebui să accepte doar riscuri limitate și pe care le poate înțelege și gestiona, nu situații în care inteligența artificială ar putea ajunge imposibil de controlat.

Problema a devenit mult mai puțin teoretică în ultimele luni. Cercetătorii au documentat situații în care modelele AI au depășit mediile izolate în care erau testate sau au interacționat cu sisteme reale în timpul unor evaluări de securitate. OpenAI, Anthropic și Google au raportat incidente care au ridicat întrebări despre cât de eficient pot fi izolate sistemele foarte capabile.