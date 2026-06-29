SAFEcall, noua funcție care te ajută să eviți fraudele bancare, lansată de ING. Cum te salvează în cazul tranzacțiilor neobișnuite

Cum funcționează ING SAFEcall

SAFEcall se activează atunci când sistemele de monitorizare ale ING Bank identifică o plată care se abate de la comportamentul obișnuit al clientului. În acel moment, clientul primește automat un apel telefonic de verificare de la numărul dedicat 0374647233, prezentat și sub forma 037INGSAFE. Ideea este simplă: dacă plata pare suspectă, banca sună înainte ca situația să devină ireversibilă.

În timpul apelului, clientul poate confirma sau respinge tranzacția. Dacă recunoaște plata și știe sigur că a făcut-o el, apasă tasta 9. Dacă nu recunoaște tranzacția, are dubii sau realizează că a fost manipulat să o efectueze, apasă tasta 1. Răspunsul este important pentru declanșarea măsurilor de prevenire a fraudei și pentru protejarea banilor din cont.

Un element distinctiv al serviciului este vocea Mariei, cunoscută din call center-ul ING. Banca spune că această voce familiară ar trebui să îi ajute pe clienți să identifice mai ușor autenticitatea apelului. Totuși, pentru a reduce riscul de confuzie sau tentative de impersonare, clienții sunt încurajați să salveze în agenda telefonului numărul oficial ING SAFEcall.

Important este și ce nu se întâmplă într-un astfel de apel. ING subliniază că nu va solicita niciodată, prin telefon sau mesaje, date de autentificare, parole, coduri OTP, date complete ale cardului, accesarea unor credite sau transferuri către conturi necunoscute. Cu alte cuvinte, SAFEcall este un apel de confirmare sau blocare a unei tranzacții suspecte, nu o conversație în care ți se cer informații sensibile.

De ce contează noua funcție în fața fraudelor moderne

Fraudele financiare actuale sunt tot mai greu de recunoscut pentru că atacatorii încearcă să pară credibili. Pot pretinde că sună din partea unei bănci, a unei instituții publice, a unei platforme de curierat sau a unei autorități. Pot invoca urgențe, conturi compromise, investiții false, actualizări obligatorii ale datelor sau presupuse măsuri de securizare a banilor. În multe cazuri, victima nu este „spartă” tehnic, ci convinsă să acționeze împotriva propriului interes.

Printre scenariile frecvente se numără mesajele care cer actualizarea urgentă a datelor personale sau bancare, linkurile către site-uri false, apelurile în care atacatorii se prezintă drept angajați ai unor instituții financiare, solicitările de instalare a unor aplicații de acces la distanță și cererile de divulgare a parolelor, codurilor OTP sau datelor cardului. În România, astfel de fraude au devenit suficient de comune încât băncile, autoritățile și operatorii telecom au fost forțați să colaboreze mai strâns pentru a le limita.

SAFEcall este prezentat ca primul serviciu lansat în cadrul ecosistemului de inovații ING SAFE. Acesta completează funcționalități deja integrate în Home’Bank, precum serviciul de geolocalizare, gestionarea permisiunilor pentru diferite operațiuni, avertizările inteligente pentru tranzacții suspecte și inițiativele de prevenire a fraudelor, inclusiv campania „Închide apelul fraudei”.