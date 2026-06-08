S-a inventat prima imprimantă 3D uriașă care poate construi blocuri de peste 30 de etaje. Ce probleme rămân încă nerezolvate

O macara care devine ea însăși imprimantă 3D

Una dintre limitele majore ale imprimării 3D în construcții a fost întotdeauna înălțimea. Chiar dacă tehnologia a evoluat rapid, imprimantele capabile să realizeze structuri foarte înalte au fost rare, iar proiectele spectaculoase au necesitat adesea asamblarea unor componente produse separat.

Inginerii australieni propun acum o abordare diferită. În loc să folosească o imprimantă montată pe o structură fixă sau pe o macara operată manual, aceștia au integrat complet mișcările macaralei în procesul de imprimare.

Sistemul, denumit Ascend, funcționează ca o combinație între o macara industrială și o imprimantă 3D de mari dimensiuni. Software-ul controlează simultan atât dozarea betonului, cât și poziționarea capului de imprimare în spațiu. Cu alte cuvinte, întreaga structură a macaralei devine parte activă a procesului de construcție.

Brațul și turnul instalației se mișcă automat pentru a urma modelul digital al clădirii care trebuie realizată. Astfel, echipamentul poate executa operațiuni complexe fără intervenții manuale constante pentru repoziționare.

Dimensiunile impresionante ale sistemului îi permit să depășească una dintre cele mai importante bariere ale tehnologiei. Potrivit specificațiilor prezentate de dezvoltatori, Ascend poate imprima construcții de până la 100 de metri înălțime, echivalentul unui bloc cu peste 30 de etaje.

Raza de lucru a brațului ajunge la aproximativ 50 de metri, oferind posibilitatea construirii unor clădiri cu suprafețe considerabile. Un alt avantaj este viteza de instalare, producătorii susținând că întregul sistem poate fi montat pe un șantier nou în aproximativ două zile.

Provocările structurale care ridică semne de întrebare

Deși conceptul impresionează prin dimensiuni și automatizare, specialiștii observă că unele dintre problemele fundamentale ale construcțiilor imprimate 3D nu par încă rezolvate complet.