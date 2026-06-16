Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă

sindroame hemoragipare;

sindroame tumorale abdominale, inclusiv splenomegalie, organomegalie sau adenopatii masive;

leucemii acute și cronice;

mielom multiplu;

limfoame maligne;

ciroză hepatică și cancer hepatic cu ascită voluminoasă;

status posttoracotomie și sternotomie pentru diferite intervenții chirurgicale toracice, timp de trei luni după operație;

by-pass extraanatomic axilo-femural;

pace-maker cardiac recent implantat;

afecțiuni acute ale sânului;

obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță;

afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare.

Aceste excepții au fost introduse pentru situațiile în care purtarea centurii poate provoca dureri, complicații medicale sau poate afecta procesul de recuperare.

Certificatul medical este obligatoriu

Un aspect esențial este faptul că persoanele care suferă de una dintre afecțiunile menționate nu sunt automat exceptate de la purtarea centurii.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește că șoferul sau pasagerul trebuie să dețină un certificat medical în care să fie menționată explicit afecțiunea care contraindică purtarea centurii.

În lipsa acestui document, polițistul rutier poate aplica sancțiunea prevăzută de lege, chiar dacă persoana respectivă suferă de una dintre bolile aflate pe listă.

Cât este amenda pentru nepurtarea centurii

În 2026, nepurtarea centurii de siguranță continuă să fie una dintre cele mai frecvente abateri constatate de polițiști. Fapta este încadrată în clasa I de sancțiuni și se aplică atât șoferilor, cât și pasagerilor.

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea punctului-amendă la 216,25 lei, sancțiunea pentru nepurtarea centurii va fi cuprinsă între 432,50 și 648,75 lei, în funcție de numărul punctelor de amendă aplicate. Pe lângă amendă, conducătorul auto primește și puncte de penalizare.

De ce este atât de importantă centura

Statisticile europene și românești arată că centura de siguranță reduce semnificativ riscul de deces și de rănire gravă în cazul unui accident rutier.