Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai importante măsuri de protecție pentru șoferi și pasageri, fiind obligatorie în România pentru toate persoanele aflate într-un autovehicul. Cu toate acestea, legislația prevede câteva excepții pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni medicale, iar lista acestor boli a fost actualizată și extinsă anul trecut. Mulți șoferi nu știu că simpla existență a unei probleme medicale nu este suficientă pentru a fi scutiți de obligația purtării centurii. Pentru a beneficia de această excepție este necesar un document medical care să ateste clar că afecțiunea respectivă contraindică utilizarea centurii de siguranță.
Ce boli permit scutirea de la purtarea centurii
Lista oficială este prevăzută în Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.246/2007 și a fost completată în toamna anului trecut. În prezent, ocupanții unui autovehicul cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone pot fi exceptați de la purtarea centurii dacă suferă de una dintre următoarele afecțiuni:
- sindroame hemoragipare;
- sindroame tumorale abdominale, inclusiv splenomegalie, organomegalie sau adenopatii masive;
- leucemii acute și cronice;
- mielom multiplu;
- limfoame maligne;
- ciroză hepatică și cancer hepatic cu ascită voluminoasă;
- status posttoracotomie și sternotomie pentru diferite intervenții chirurgicale toracice, timp de trei luni după operație;
- by-pass extraanatomic axilo-femural;
- pace-maker cardiac recent implantat;
- afecțiuni acute ale sânului;
- obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță;
- afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare.
Aceste excepții au fost introduse pentru situațiile în care purtarea centurii poate provoca dureri, complicații medicale sau poate afecta procesul de recuperare.
Certificatul medical este obligatoriu
Un aspect esențial este faptul că persoanele care suferă de una dintre afecțiunile menționate nu sunt automat exceptate de la purtarea centurii.
Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește că șoferul sau pasagerul trebuie să dețină un certificat medical în care să fie menționată explicit afecțiunea care contraindică purtarea centurii.
În lipsa acestui document, polițistul rutier poate aplica sancțiunea prevăzută de lege, chiar dacă persoana respectivă suferă de una dintre bolile aflate pe listă.
Cât este amenda pentru nepurtarea centurii
În 2026, nepurtarea centurii de siguranță continuă să fie una dintre cele mai frecvente abateri constatate de polițiști. Fapta este încadrată în clasa I de sancțiuni și se aplică atât șoferilor, cât și pasagerilor.
De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea punctului-amendă la 216,25 lei, sancțiunea pentru nepurtarea centurii va fi cuprinsă între 432,50 și 648,75 lei, în funcție de numărul punctelor de amendă aplicate. Pe lângă amendă, conducătorul auto primește și puncte de penalizare.
De ce este atât de importantă centura
Statisticile europene și românești arată că centura de siguranță reduce semnificativ riscul de deces și de rănire gravă în cazul unui accident rutier.
Specialiștii în siguranță rutieră estimează că utilizarea corectă a centurii poate reduce cu până la 50% riscul de deces pentru ocupanții locurilor din față și cu aproximativ 25% pentru cei aflați pe bancheta din spate. Din acest motiv, excepțiile prevăzute de lege sunt limitate și se aplică doar în situații medicale bine documentate.
Ce trebuie să știe șoferii
Pentru majoritatea participanților la trafic, regula rămâne simplă: centura trebuie purtată de fiecare dată când vehiculul este în mișcare.
Doar persoanele care suferă de afecțiuni incluse în lista oficială și care pot prezenta un certificat medical valabil sunt exceptate de la această obligație. În toate celelalte cazuri, nepurtarea centurii poate aduce nu doar o amendă de câteva sute de lei, ci și consecințe grave în cazul unui accident.