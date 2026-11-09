România va avea propriul „Netflix” cu filme românești. Cinemaraton Play se lansează de Ziua Națională, pe 1 decembrie 2026

Potrivit unui anunț oficial publicat de Prima Sport, parte a grupului Clever, noul serviciu reprezintă extinderea în mediul digital a televiziunii Cinemaraton, care promovează cinematografia autohtonă de aproape un deceniu.

Proiectul fusese anunțat încă din luna mai 2026, când Clever Group a primit acordul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). La momentul respectiv, Playtech relata despre pregătirea platformei dedicate producțiilor românești, însă data lansării și detaliile comerciale nu erau cunoscute.

Acum, compania a confirmat că serviciul va deveni disponibil la începutul lunii decembrie, încercând să atragă atât spectatorii nostalgici după cinematografia românească de altădată, cât și publicul interesat de filme recente.

Ce filme și seriale vei putea urmări pe Cinemaraton Play

Cinemaraton Play își propune să devină o bibliotecă digitală dedicată cinematografiei românești, reunind producții din perioade și genuri diferite.

Catalogul va include filme românești clasice, titluri contemporane, documentare și seriale, dar și producții originale realizate special pentru platformă. Ideea este ca spectatorii să poată descoperi sau revedea filme importante din istoria cinematografiei locale fără să depindă de programul unui post de televiziune.

Reprezentanții companiei nu au publicat deocamdată lista completă a titlurilor disponibile la lansare. Prin urmare, nu se știe încă ce filme celebre din perioada comunistă, ce producții ale Noului Cinema Românesc sau ce lansări recente vor putea fi vizionate începând cu 1 decembrie.

Serviciul ar putea deveni o alternativă interesantă pentru cinefili, mai ales în condițiile în care filmele autohtone sunt distribuite în prezent pe mai multe platforme internaționale. De exemplu, SkyShowtime și-a extins în 2026 catalogul de filme românești, în timp ce alte producții locale au ajuns pe Netflix sau HBO Max.

Diferența este că Cinemaraton Play va avea o identitate construită integral în jurul cinematografiei românești, fără să concureze direct cu marile platforme la capitolul producțiilor internaționale.

Cât va costa abonamentul și pe ce dispozitive va funcționa

Cinemaraton Play va funcționa inițial pe bază de abonament, iar reprezentanții Clever Group promit un tarif accesibil. Prețul exact nu a fost însă comunicat, astfel că rămâne de văzut cât vor plăti lunar utilizatorii pentru accesul la catalog.

Ulterior, platforma va introduce și un sistem de tip pay-per-view, prin care anumite filme vor putea fi accesate individual, contra cost. Această opțiune ar urma să fie utilizată inclusiv pentru producții premium sau lansări speciale.

Un alt avantaj anunțat este disponibilitatea pe mai multe dispozitive. Cinemaraton Play va putea fi accesată online, inclusiv prin aplicații dedicate pentru Android și iOS, distribuite prin Google Play și App Store. Sunt prevăzute și variante pentru televizoarele Smart TV.

Astfel, filmele românești vor putea fi urmărite direct pe telefon, tabletă sau televizor, fără să mai fie necesară respectarea unei grile de programe.

Pentru publicul din România, noul serviciu se adaugă unei oferte de streaming deja aglomerate, în care utilizatorii trebuie să aleagă între mai multe abonamente. Playtech a prezentat anterior și un ghid al platformelor pe care poți urmări legal filme și seriale în România.

Cinemaraton Play vrea să promoveze filmul românesc și în diaspora

Lansarea platformei reprezintă și o încercare de a aduce cinematografia românească mai aproape de publicul din afara țării. Clever Group își propune să transforme Cinemaraton Play într-un reper digital pentru românii interesați de producțiile autohtone, inclusiv pentru cei stabiliți în străinătate.

Adrian Bucă, directorul general Cinemaraton, a explicat că dezvoltarea serviciului reprezintă continuarea firească a activității televiziunii, după aproape zece ani în care postul a readus în atenția spectatorilor filme de patrimoniu, actori importanți și producții contemporane.

Compania intenționează inclusiv să dezvolte conținut original, ceea ce ar putea transforma Cinemaraton Play dintr-o simplă arhivă digitală într-un serviciu care contribuie direct la realizarea unor noi producții românești.

Rămân însă câteva întrebări importante înaintea lansării: cât de mare va fi biblioteca inițială, ce titluri vor fi disponibile, care va fi prețul abonamentului și în ce condiții vor putea accesa serviciul românii din diaspora.

Deocamdată, cert este că 1 decembrie 2026 va marca debutul unei platforme de streaming construite exclusiv în jurul filmului românesc. Iar succesul său va depinde, în mare măsură, de calitatea catalogului, de accesibilitatea abonamentului și de capacitatea de a aduce în fața publicului atât filmele care au făcut istorie, cât și producții noi.