România folosește AI mai puțin decât restul Europei: de ce decalajul de adopție devine o problemă economică?
O firmă poate avea internet rapid, calculatoare noi și oameni care folosesc zilnic aplicații digitale, fără ca informațiile sale să circule eficient între vânzări, gestiune și contabilitate. Comenzile sunt copiate din e-mail, documentele sunt verificate manual, iar rapoartele depind de câte un fișier pe care numai o persoană îl înțelege complet. În acest context, promisiunea inteligenței artificiale întâlnește o problemă mai veche decât tehnologia: felul în care este organizată munca.
Datele Eurostat pentru 2025 arată că 20% dintre întreprinderile europene din populația studiată utilizau tehnologii AI, în timp ce România se afla la 5,2%. Diferența este de 14,8 puncte procentuale, suficient de mare pentru a ridica o întrebare economică serioasă: ce se întâmplă dacă firmele concurente învață să lucreze diferit, iar o parte a economiei locale rămâne la etapa experimentelor individuale?
Răspunsul nu este că orice companie trebuie să cumpere imediat un abonament la un chatbot. Adopția contează atunci când tehnologia rezolvă o problemă reală și produce un rezultat verificabil. Decalajul devine îngrijorător prin oportunitățile ratate și prin dificultatea de a acumula experiență, fără ca simpla introducere a AI să garanteze productivitate sau profit.
Ce măsoară diferența dintre România și media europeană
Statistica Eurostat privește întreprinderi cu cel puțin zece persoane ocupate, din sectoarele acoperite de ancheta privind utilizarea tehnologiilor informației și comerțul electronic. Nu măsoară câți români au încercat ChatGPT și nici toate firmele înregistrate în țară. Microîntreprinderile sub pragul de dimensiune și activitățile din afara populației statistice nu pot fi descrise automat prin același procent.
Nici termenul AI nu se limitează aici la redactarea de texte. Indicatorul include utilizări precum analiza limbajului, recunoașterea vorbirii, generarea de conținut, analiza datelor cu învățare automată și automatizarea unor decizii sau procese. O companie poate intra în statistică printr-o singură utilizare, fără să fi transformat întreaga activitate. Procentul spune ceva despre răspândire, fără să descrie complet maturitatea implementării.
La nivelul UE, ponderea a crescut de la 13,5% în 2024 la 20% în 2025. Așadar, reperul european se mișcă, iar discuția pentru România nu se poartă față de o țintă fixă. Acestea rămân însă date pentru 2025, publicate ulterior; nu trebuie prezentate drept o măsurare a utilizării din toamna lui 2026 sau drept dovadă că fiecare companie europeană avansează în același ritm.
Raportul de țară al Comisiei Europene privind Deceniul Digital din 2026 descrie un contrast relevant: România are o conectivitate fixă puternică, dar competențele digitale de bază și adoptarea tehnologiilor în afaceri rămân probleme. Documentul semnalează și dificultăți privind inovarea în IMM-uri și păstrarea talentelor. Infrastructura disponibilă nu se transformă singură în procese mai bune și produse cu valoare adăugată.
Pentru interpretarea economică, trebuie păstrată o limită: rata de adopție nu arată cât a câștigat fiecare firmă și nu permite calcularea directă a unui prejudiciu pentru PIB. Ea este un semnal despre capacitatea de a experimenta și de a integra tehnologii. Beneficiul sau eșecul se vede ulterior, în costuri, calitate, timp și relația cu clienții.
Problema începe adesea înaintea alegerii unui model AI
Într-un exemplu ipotetic, un distribuitor vrea să estimeze cererea, dar codurile produselor diferă între depozit și facturare, iar retururile sunt trecute separat. Un model sofisticat nu rezolvă automat aceste neconcordanțe. Înainte de predicție, firma trebuie să afle ce reprezintă datele și dacă istoricul reflectă suficient de bine activitatea. Altfel, automatizarea poate accelera o interpretare greșită.
Acest exemplu explică de ce costul adopției depășește prețul abonamentului. Mai apar pregătirea datelor, integrarea cu programele existente, testarea, instruirea și timpul oamenilor care cunosc procesul. Pentru o companie mică, aceleași persoane gestionează uneori și activitatea curentă. Un proiect care pare ieftin în prezentarea comercială poate cere o capacitate internă pe care firma nu a prevăzut-o.
Există și dificultatea formulării problemei. „Vrem AI” nu este un obiectiv măsurabil. „Vrem să reducem timpul necesar clasificării solicitărilor, fără să creștem numărul celor trimise greșit” oferă un punct de pornire. A doua formulare permite compararea soluției cu situația inițială și chiar concluzia că o automatizare mai simplă ar fi suficientă pentru rezultatul urmărit.
În plus, datele companiei pot include informații despre clienți, salariați și parteneri. Alegerea unui serviciu presupune întrebări despre acces, utilizare, păstrare și export, în funcție de contract și de configurație. Dacă aceste lucruri sunt ignorate până după experiment, proiectul poate ajunge să depindă de un instrument care nu este potrivit pentru extinderea în activitatea reală.
Competențele necesare nu se reduc la existența unui programator. Cineva trebuie să înțeleagă procesul economic, altcineva să poată evalua integrarea, iar oamenii care vor folosi rezultatul trebuie să-l poată verifica. Uneori aceste roluri sunt reunite într-o echipă mică, alteori există sprijin extern. Important este ca responsabilitatea să nu dispară între furnizor și beneficiar.
Pentru firmele românești, o piedică poate fi și neîncrederea produsă de demonstrații prea spectaculoase. Când promisiunea este înlocuirea aproape instantanee a muncii, prima limitare pare un eșec total. Un proiect bine delimitat, cu rezultate modeste, dar măsurabile, poate construi mai multă încredere decât o prezentare care ascunde verificarea manuală necesară în spatele interfeței.
De ce adopția poate influența competitivitatea chiar fără revoluții spectaculoase
Avantajul economic poate apărea din schimbări mici, repetate des. Dacă o companie clasifică mai repede documentele și răspunde mai consecvent solicitărilor, oamenii pot avea mai mult timp pentru excepții și relația cu clienții. Acesta este un mecanism posibil, nu un rezultat garantat: trebuie verificat dacă timpul economisit nu este consumat apoi de corectarea răspunsurilor.
Într-o firmă care exportă, viteza pregătirii ofertelor și capacitatea de a lucra cu documentație în mai multe limbi pot conta în competiție. AI poate ajuta la o primă versiune, iar specialistul să păstreze verificarea tehnică și comercială. Beneficiul nu constă în dispariția expertului, ci în posibilitatea de a folosi mai bine timpul lui pentru părțile care cer judecată profesională.
Riscul întârzierii ține și de învățarea organizațională. O companie care testează controlat descoperă ce date îi lipsesc, unde apar erorile și ce funcții merită automatizate. Aceste cunoștințe se acumulează între proiecte. Cea care amână orice evaluare va trebui, eventual, să recupereze atât tehnologia disponibilă atunci, cât și experiența practică pe care concurenții au construit-o treptat.
Decalajul se poate transmite și prin relațiile comerciale. Un client poate solicita răspunsuri mai rapide sau informații într-un format structurat, pentru propriile sisteme. Furnizorul care lucrează fragmentat va avea dificultăți indiferent dacă acel client folosește AI sau o automatizare clasică. Discuția despre inteligența artificială scoate astfel în evidență o nevoie mai largă de digitalizare coerentă.
Pentru salariați, efectele depind de felul implementării. Un instrument poate reduce o sarcină repetitivă, dar poate introduce și verificări suplimentare sau presiunea de a produce mai mult. Nu rezultă automat nici concedieri, nici condiții mai bune de muncă. Compania trebuie să decidă cum folosește timpul eliberat și ce pregătire oferă pentru schimbarea atribuțiilor, în loc să lase adaptarea la nivel individual.
O economie nu câștigă însă doar prin consumul de servicii dezvoltate în altă parte. Contează și capacitatea firmelor locale de a crea soluții, de a integra tehnologii și de a păstra cunoaștere în interior. Pentru România, relația dintre universități, companii și specialiști poate influența dacă adopția produce doar facturi recurente sau și competențe care susțin produse și servicii proprii.
Cum poate recupera o firmă fără să transforme AI într-o cheltuială de imagine
Un început rezonabil este alegerea unui proces suficient de frecvent pentru a conta și suficient de delimitat pentru a fi evaluat. Poate fi extragerea unor informații din documente sau pregătirea unui răspuns pentru verificare umană. Sarcinile în care o eroare produce consecințe greu de reparat cer o analiză diferită și nu sunt automat cele mai potrivite pentru primul experiment.
Înainte de test, merită măsurată situația existentă: cât durează activitatea, ce greșeli apar și cine intervine pentru corectare. Apoi soluția poate fi comparată pe aceleași tipuri de cazuri. Dacă nu există un reper inițial, impresia că aplicația este rapidă poate ascunde faptul că întregul proces nu s-a îmbunătățit sau că verificarea s-a mutat la alt coleg.
Bugetul trebuie să includă integrarea și funcționarea după demonstrație. Contează cine actualizează instrucțiunile, cum sunt tratate documentele neobișnuite și ce se întâmplă dacă serviciul nu este disponibil. Un proiect util are o variantă de lucru pentru aceste situații. Dependența completă de o aplicație nouă poate anula avantajul obținut în cazurile în care funcționează bine.
Sprijinul extern poate ajuta la evaluare, însă alegerea partenerului trebuie legată de problema firmei. Centrele europene de inovare digitală sunt menționate în raportul de țară între instrumentele relevante pentru maturizarea digitală. În practică, întrebarea pentru orice program sau consultant este ce poate clarifica: utilitatea proiectului, pregătirea datelor, competențele necesare și costul unei extinderi realiste.
Contează și existența unei decizii explicite după test. Unele proiecte merită extinse, altele simplificate sau oprite. Oprirea unei soluții care nu aduce rezultate nu înseamnă respingerea tehnologiei. Este o formă de disciplină economică, mai ales dacă firma păstrează ceea ce a aflat despre date, procese și limitele instrumentului, pentru următoarea încercare.
Diferența dintre România și media europeană merită tratată ca un motiv pentru acțiune calculată. Recuperarea nu se măsoară doar în conturi create, ci în firme capabile să aleagă, să integreze și să evalueze instrumente. Când această capacitate se răspândește, AI poate susține competitivitatea; fără ea, tehnologia riscă să rămână o demonstrație convingătoare, separată de economia de fiecare zi.
Pentru antreprenor, întrebarea decisivă rămâne foarte concretă: ce rezultat va fi diferit peste câteva luni și cum va putea demonstra acest lucru? Răspunsul oferă un criteriu mai bun de investiție decât teama că firma ar putea părea în urmă într-o conversație despre tehnologie.