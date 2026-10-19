România folosește AI mai puțin decât restul Europei: de ce decalajul de adopție devine o problemă economică?

Răspunsul nu este că orice companie trebuie să cumpere imediat un abonament la un chatbot. Adopția contează atunci când tehnologia rezolvă o problemă reală și produce un rezultat verificabil. Decalajul devine îngrijorător prin oportunitățile ratate și prin dificultatea de a acumula experiență, fără ca simpla introducere a AI să garanteze productivitate sau profit.

Ce măsoară diferența dintre România și media europeană

Statistica Eurostat privește întreprinderi cu cel puțin zece persoane ocupate, din sectoarele acoperite de ancheta privind utilizarea tehnologiilor informației și comerțul electronic. Nu măsoară câți români au încercat ChatGPT și nici toate firmele înregistrate în țară. Microîntreprinderile sub pragul de dimensiune și activitățile din afara populației statistice nu pot fi descrise automat prin același procent.

Nici termenul AI nu se limitează aici la redactarea de texte. Indicatorul include utilizări precum analiza limbajului, recunoașterea vorbirii, generarea de conținut, analiza datelor cu învățare automată și automatizarea unor decizii sau procese. O companie poate intra în statistică printr-o singură utilizare, fără să fi transformat întreaga activitate. Procentul spune ceva despre răspândire, fără să descrie complet maturitatea implementării.

La nivelul UE, ponderea a crescut de la 13,5% în 2024 la 20% în 2025. Așadar, reperul european se mișcă, iar discuția pentru România nu se poartă față de o țintă fixă. Acestea rămân însă date pentru 2025, publicate ulterior; nu trebuie prezentate drept o măsurare a utilizării din toamna lui 2026 sau drept dovadă că fiecare companie europeană avansează în același ritm.

Raportul de țară al Comisiei Europene privind Deceniul Digital din 2026 descrie un contrast relevant: România are o conectivitate fixă puternică, dar competențele digitale de bază și adoptarea tehnologiilor în afaceri rămân probleme. Documentul semnalează și dificultăți privind inovarea în IMM-uri și păstrarea talentelor. Infrastructura disponibilă nu se transformă singură în procese mai bune și produse cu valoare adăugată.

Pentru interpretarea economică, trebuie păstrată o limită: rata de adopție nu arată cât a câștigat fiecare firmă și nu permite calcularea directă a unui prejudiciu pentru PIB. Ea este un semnal despre capacitatea de a experimenta și de a integra tehnologii. Beneficiul sau eșecul se vede ulterior, în costuri, calitate, timp și relația cu clienții.

Problema începe adesea înaintea alegerii unui model AI

Într-un exemplu ipotetic, un distribuitor vrea să estimeze cererea, dar codurile produselor diferă între depozit și facturare, iar retururile sunt trecute separat. Un model sofisticat nu rezolvă automat aceste neconcordanțe. Înainte de predicție, firma trebuie să afle ce reprezintă datele și dacă istoricul reflectă suficient de bine activitatea. Altfel, automatizarea poate accelera o interpretare greșită.