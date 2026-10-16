ROG Xbox Ally X20 a ajuns în România. Consola aniversară ASUS are ecran OLED și costă cât un laptop premium

ASUS aduce oficial în România ROG Xbox Ally X20, o nouă consolă portabilă de gaming creată pentru aniversarea a 20 de ani a brandului Republic of Gamers. Modelul nu este doar o versiune cu design special a generației anterioare, ci vine și cu schimbări importante la nivelul ecranului, sistemului de răcire și comenzilor.

Noua consolă folosește un ecran OLED de 7,4 inchi și procesorul AMD Ryzen AI Z2 Extreme, iar ASUS o comercializează atât separat, cât și într-un pachet destinat în special colecționarilor. Prețurile sunt pe măsură: 7.399 de lei pentru consolă și 13.699 de lei pentru varianta Bundle.

Modelul continuă direcția începută de ROG Xbox Ally și Ally X, lansate în România în 2025, dar ASUS mizează de această dată inclusiv pe ideea unui produs aniversar și de colecție.

Ce aduce nou ROG Xbox Ally X20

Una dintre principalele noutăți este ecranul ROG Nebula HDR cu panou OLED de 7,4 inchi, rezoluție Full HD de 1.920 x 1.080 pixeli și rată de reîmprospătare de 120 Hz. Panoul oferă suport pentru FreeSync Premium Pro, Dolby Vision HDR și luminozitate de până la 1.400 de niți în HDR. Consola dispune de 24 GB de memorie LPDDR5X și SSD PCIe 4.0 NVMe de 1 TB.

La interior se află AMD Ryzen AI Z2 Extreme, procesor cu opt nuclee și 16 fire de execuție, capabil să atingă până la 5 GHz. Configurația este apropiată ca filozofie de cea folosită pe ROG Xbox Ally X, însă noul model pune un accent mai mare pe ecran și pe rafinarea experienței de utilizare.

Designul este unul dintre elementele prin care X20 se diferențiază imediat. Carcasa este realizată din plastic negru translucid, prin care pot fi observate o parte dintre componentele interne și structura aurie a dispozitivului. ASUS spune că aspectul reprezintă o trimitere la hardware-ul de gaming de acum aproximativ două decenii, consola fiind realizată special pentru aniversarea ROG, brand fondat în 2006.

Și comenzile au fost revizuite. Joystickurile folosesc senzori magnetici TMR, cu scopul de a reduce riscul apariției fenomenului cunoscut drept „stick drift”, iar ASUS menționează o zonă moartă de doar 3%. D-pad-ul poate fi transformat pentru control în patru sau opt direcții, în timp ce triggerele beneficiază de feedback haptic.

Răcire nouă și funcții software pentru gaming în deplasare

ASUS a modificat și sistemul de răcire. Aerul este direcționat pe trei trasee principale: spre partea din spate a ecranului OLED, către radiator și direct spre procesor. Ventilatoarele au un diametru mai mare și mai puține pale, iar compania susține că fluxul total de aer a crescut cu 20%, în timp ce suprafața radiatorului este cu 11% mai mare.

Bateria are o capacitate de 80 Wh, un detaliu important pentru un dispozitiv conceput pentru gaming în deplasare. Consola cântărește 756 de grame și include două porturi USB-C, dintre care unul cu suport USB4, DisplayPort 2.1 și Power Delivery, precum și un cititor de carduri microSD Express.

Schimbările continuă în Armoury Crate Special Edition, interfața ASUS folosită pentru administrarea jocurilor și setărilor consolei. Utilizatorii pot personaliza butoanele Command Center, Library și Action, iar profilurile de joc permit salvarea rapidă a setărilor de performanță pentru fiecare titlu.

Apare și Travel Mode, o funcție care limitează automat încărcarea la 65 W pentru a îmbunătăți compatibilitatea cu prizele disponibile în avioane și trenuri. Modul poate fi activat automat odată cu Airplane Mode sau manual. Pentru iluminarea Aura Sync sunt disponibile și modurile Reactive și Immersion, care pot modifica iluminarea în funcție de comenzile joystickului sau de sunetele din joc.

Cât costă ROG Xbox Ally X20 în România

ROG Xbox Ally X20 este listată în magazinul oficial ASUS România la 7.399 de lei în configurația RC74XA-TW018W. Este un preț care plasează consola în zona premium a dispozitivelor portabile de gaming și considerabil peste modelele ROG Xbox Ally lansate anul trecut.

Pentru cei care vor pachetul complet există ROG Xbox Ally X20 Bundle, disponibil la 13.699 de lei. Acesta adaugă ochelarii ROG XREAL R1 Edition 20 Gaming AR Glasses, o husă dbrand Killswitch personalizată și o cutie de protecție Pelican Protector.

Ochelarii AR incluși în pachet simulează un ecran de până la 171 de inchi văzut de la aproximativ patru metri distanță. Folosesc panouri Micro-OLED cu rată de reîmprospătare de 240 Hz, timp de răspuns declarat de 0,01 ms și urmărire 3DoF pentru mișcările capului. Anchor Mode permite, în schimb, menținerea imaginii virtuale într-o poziție fixă.

Prin ROG Xbox Ally X20, ASUS încearcă astfel să transforme aniversarea de 20 de ani a Republic of Gamers într-un produs care combină hardware-ul performant cu designul de colecție. Pentru gamerii interesați strict de performanță, diferența de preț față de generația precedentă va cântări probabil mult în decizia de cumpărare. Pentru colecționari, însă, carcasa translucidă, ecranul OLED și accesoriile ediției aniversare sunt tocmai elementele prin care X20 încearcă să-și justifice poziționarea premium.